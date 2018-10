Rode Neuzen Dag: bekende gezichten praten met jongeren over hun psychische problemen Weg met het taboe Anke Michiels

06 oktober 2018

09u03 1 Psycho De mentale gezondheid van jongeren op school: dat is dit jaar de inzet van de Rode Neuzen Dag-actie. De slotshow kan je op 30 november zien op VTM. In NINA praat Birgit Van Mol met Jelle (11). Evi Hanssen en Heidi Van Tielen spreken op hun beurt met Anse (24) en Dorian (17). Drie dappere gesprekken over donkere dagen. “Erover kunnen praten lucht echt op.”

Jelle, je hebt een Rode Neuzen Dag-probleem. Vertel eens.

“Wel, ik ben een bijzondere jongen. Je kan het niet aan mij zien, maar toch ben ik een beetje anders dan andere kinderen. Op mijn achtste is gebleken dat ik autisme heb. Autisme is een psychisch probleem. Dat is vastgesteld na heel veel lange gesprekken en testjes bij de kinderpsychiater.”

Had je zelf iets in de gaten eigenlijk?

“Thuis was er niets aan de hand, maar ik had veel problemen op school. Ik kon niet tegen drukte en lawaai, vond speeltijden helemaal niet leuk, en ik had moeite met sociale omgang. Dat is nog altijd een beetje zo, hoor. De meeste kinderen begrijpen me niet.”

Hoe kunnen we jou beter leren begrijpen?

“Door bijvoorbeeld informatie op te zoeken over autisme. Ik heb niet echt een handleiding. Maar ik heb het bijvoorbeeld wel graag dat mensen duidelijk tegen me zijn. Dat ze geen zaken zeggen die ze niet menen of waar ze niet hónderd procent zeker van zijn. Zeg liever niet ‘straks’, als die ‘straks’ niet komt, snap je? Want dat is voor mij een probleem. Dan word ik stil en boos. Dan ben ik verdrietig. Ik krijg ook spierpijnen. Soms kan ik niet meer stappen van de pijn, omdat heel mijn lijf vastzit. Ik moet stress vermijden. Ik heb veel structuur nodig. Ook thuis.”

