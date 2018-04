Rijzende ster van de VRT Karine Claassen: "We babbelen niet makkelijk over de dood. Nochtans is het een zekerheid." Anke Michiels

28 april 2018

08u34 0 Psycho Ze is een jonge reporter die met de Eén-reeks ‘Afscheid’ haar stempel weet te zetten. Een mooie vrouw die indruk maakt. Maar ook een meisje dat haar vader recent verloor. Maak kennis met dé rijzende ster van de VRT: Karine Claassen (28).

Ik ben nu veel eerlijker met mezelf en veel rechtlijniger.

Ik kan niet meer doen alsof. Karine Claassen

Wie keek er woensdag naar de eerste aflevering van ‘Afscheid’ en hield het droog? Ondergetekende alvast niet. In de reportagereeks volgt Eén-reporter Karine Claassen een aantal terminaal zieke mensen. Zo leren we bijvoorbeeld Annick kennen, een 40-jarige mama van twee. Ze vertelt in alle rust over haar ongeneeslijke kanker. Over haar keuze voor palliatieve sedatie. Over het plekje in de living, naast het raam, waar ze sterven wil. Een rauwe realiteit, die je bij momenten de adem afsnijdt. Maar tevens is het een ode aan het leven – je gaat na zo’n aflevering toch een pak minder lopen klagen over pietluttigheden.

Karine waait de dag van ons interview stipt op tijd de koffiebar binnen en stelt zich lachend voor. Een en al vrolijkheid, onder een flinke bos half-Congolese krullen. Onze koffie is maar net besteld of ze haalt met één zin alle zorgeloosheid die ze uitstraalt onderuit. «Niet lang geleden heb ik zelf afscheid genomen van mijn vader: ik móést deze tv-reeks maken.»

Je hebt 6% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN