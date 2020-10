Rihanna onder vuur na gebruik van Islamitische teksten in lingerieshow. Marketeer Fatima legt uit waarom dit problematisch is

Psycho Diversiteit krijgt eindelijk meer aandacht in de mode. Al gaat het soms nog goed mis. Kijk maar naar Rihanna: de queen van inclusiviteit werkt geregeld samen met modellen in alle maten, gewichten en kleuren, maar ging de mist in door in een lingerieshow fragmenten uit de Islamitische Hadith te gebruiken. En dat wijst volgens consumentenonderzoeker Fatima Llouh op een groter onderliggend probleem. “Je kan geen product maken voor iedereen, zonder samen te werken met een team dat divers genoeg is.”

Haar lingeriemerk Savage x Fenty wordt doorgaans met lovende commentaren overladen, maar de recentste modeshow van het label levert Rihanna (32) vooral heel wat kritiek op. De reden? In de show is het nummer ‘Doom’ te horen, van de Londense producer Coucou Chloe. Daarin worden fragmenten gebruikt uit de Islamitische Hadith. En dat schiet bij veel mensen in het verkeerde keelgat.

“Hadith zijn de overleveringen van de profeet Mohammed”, vertelt Fatima Llouh (33), mede-oprichtster van het strategisch communicatiebureau Tiqah en consument researcher met een focus op consumenten met een migratie-achtergrond. “Het gaat over teksten die de profeet tijdens z'n leven verteld heeft aan metgezellen en kompanen, die vervolgens alles hebben neergeschreven. Het is dus een bundel van waarden en normen die gelden als richtlijnen. En die zijn echt belangrijk, want als goede moslim probeer je zo maximaal mogelijk de levenswijze van de profeet te benaderen. Naast de Koran hebben moslims dus superveel Hadith-boeken thuis liggen om af toe in te bladeren. Een imam kan een stuk uit Hadith ook reciteren, en dat deel hebben we gehoord in het nummer van Coucou Chloe."

Als je dat hoort en ziet in de context van een modeshow komt dat heel smakeloos en respectloos over Consument researcher Fatima Llouh

Zeg nu niet: what’s the fuzz all about? Fatima: “Toen ik het stuk uit Hadith hoorde, kreeg ik echt kippenvel. Wie geen deel uitmaakt van de moslimgemeenschap kan zich dat niet voorstellen. Die tekst is zo emotioneel geladen. De imam heeft dat op zo’n pakkende manier geciteerd, waardoor het superveel betekent. Dat brengt je meteen in een serene sfeer. Als het dan gemengd wordt met een beat die niét sereen en rustig is? Dat clasht volledig. Zeker in de context van een modeshow komt dat heel smakeloos en respectloos over.”

“Mensen met een islamitische en joodse overtuiging staan gewoonweg dichtbij God en de profeten”, verduidelijkt Fatima. “Hun religie geeft houvast in het leven. Het levert hen waarden, normen en dagelijkse tradities op, en ligt hen heel nauw aan het hart. Spotten met religie is altijd not done. Dat staat haaks op de betekenis van religie bij mensen met een christelijke achtergrond. Hun identiteit valt veel minder samen met hun geloof. Neem nu het liedje ‘God is a DJ’ van Pink. De gemiddelde Vlaming kan dit zonder verpinken laten passeren, maar voor een moslim gaat dat niet. God is zo verheven en almachtig. Je kan niet zeggen dat hij een DJ is.”

“Het lijkt misschien dat er nu meer tumult over wordt gemaakt. In een zekere zin kan dat kloppen. Vroeger werden zo’n blunders niet opgepikt. Mensen konden dat niet googelen. Maar jongeren zijn nu wél mondig en wereldwijd verbonden met elkaar door sociale media. Er moet nog maar een speld vallen, en ze horen dat. Dat valt direct op.”

Met de beste bedoelingen, maar ...

Toch is Fatima de eerste om Riri te verdedigen. “Ik weiger te geloven dat ze met opzet de moslimgemeenschap wou kwetsen. Rihanna is zelf een activitist. Ze maakt lingerie voor alle vrouwen, in alle maten en kleuren. Waarschijnlijk is de ganse modeshow met de beste bedoelingen gemaakt, en wou ze Arabische tekst verwerken in de song, omdat ze muziek wou maken voor iedereen”, meent de marketeer.

“Laten we ook niet vergeten dat alles wat Midden-Oosters, Oosters en Aziatisch is, hip is. In de keuken zie je veel mediterraanse en Aziatische invloeden. De mode zit bomvol etnische prints. En ook bij interieurspullen zie je veel designs, borden en kommetjes met een Oosterse stempel. Die trend vertaalt zich ook naar de muziek.”

Riri is geen uitzondering

Kortom, de keuze voor het nummer had te maken met inclusiviteit en meezijn met hypes. “Maar het is en blijft een domme fout”, stelt Fatima. “Je kan het niet maken om als wereldster met miljoenen klanten en fans geen divers team achter je te hebben staan. Je hebt een panel nodig dat alles kan nakijken, controleren en wijzen op fouten. Zonder een team dat divers genoeg is, kan je geen inclusief product maken.”

In 2020 kan je je toch niet meer schuilen achter onwetendheid en zeggen: ‘Oeps, ik wist het niet’. Consument researcher Fatima Llouh

Rihanna is trouwens niet de enige die zo’n fout maakt. Enkele maanden geleden overkwam het ook Kanye West, die Yeezy-sneakers had vernoemd naar aartsengelen uit de islam. “Vermoedelijk wou hij hip en inclusief zijn, zonder te dubbelchecken”, denkt Fatima. “Maar je ziet het overal. Louis Vuitton heeft een diversity manager ingeschakeld nadat het had gespot met zwarte mensen. Ook H&M ging de mist in door een trui te maken met een aapje erop, en die te laten dragen door een zwart kindje. Dat zijn enorme blunders ... Onbegrijpelijk, want in 2020 kan je je toch niet meer schuilen achter onwetendheid en zeggen: ‘Oeps, ik wist het niet.”

Fatima: “Wij raden onze klanten aan om met een panel samen te werken als ze een specifieke consumentengroep willen bereiken. In dat panel zitten mensen met verschillende achtergronden en leeftijden die alles aftoetsen. Pas als een communicatie, campagne of product is goedgekeurd, kan de klant er iets mee doen.”

Moet de Barbadiaanse ontwerpster nu op de blaren zitten? De kans is klein. “Ondertussen heeft ze al haar excuses aangeboden, die warm onthaald zijn. Bovendien gaat het om een emotionele bom die ontploft is. In the heat of the moment was iedereen verontwaardigd, maar we gaan weer verder met ons leven. Binnen een week komt dit akkefietje in de schuif. Vergeven, maar vergeten doet het internet niet. De kans is klein dat er een blijvende impact zal zijn op de verkoop.” Goed voor Rihanna natuurlijk, maar ergens ook een klein beetje jammer, meent Fatima. “Misschien is dat de reden dat mensen zulke fouten blijven maken. Al komt daar binnenkort hopelijk toch verandering in.”

