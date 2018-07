Rihanna heeft het, en Barack Obama ook. Maar wat is Big Dick Energy in godsnaam? Liesbeth De Corte

01 juli 2018

09u28 3 Psycho Op het wereldwijde web raakt niemand er over uitgepraat: Big Dick Energy. Oftewel 'de uitstraling van iemand met een grote penis'. Euhm, oké, wat?

Neen. We moesten niet naar obscure sites surfen om dit fenomeen tegen te komen. Geef maar toe, je hebt er zelf ook vast al van gehoord. Vooral op Twitter wordt er hevig gediscussieerd. Welke sterren hebben Bick Dick Energy (BDE), en welke celebs niet? Justin Bieber zou het hebben, net als Rihanna, Angela Merkel en Barack Obama. Kanye West, president Trump en David Beckham zijn dan weer mensen die het missen.

Kortom, BDE is plots het gespreksonderwerp van de dag. Voor iedereen die de term niet durft googelen: het heeft helemaal niets te maken met uiterlijke kenmerken, maar met je uitstraling. "Het is denk ik te vergelijken met dat wat we tien jaar geleden de x-factor noemden", legt Roos Vonk, hoogleraar Sociale Psychologie, uit aan NOS. "BDE hangt samen met zelfvertrouwen, charme en testosteron." De omschrijving van de gerenommeerde krant The Guaridan komt daarmee overeen. "Het is een soort charisma en zelfvertrouwen, in combinatie met het talent om andere mensen zich goed te laten voelen", zo lezen we daar.

one more for the queen. words can’t express what a real fucking treasure this one is 👑 Een foto die is geplaatst door null (@petedavidson) op 26 jun 2018 om 07:03 CEST

Bon, BDE is met andere woorden een soort aura, een swag, een zekere je ne sais quoi. Zo ver zijn we al. Maar waar komt het fenomeen plots vandaan? Het dook drie weken geleden voor een eerste keer op toen een of andere Twittergebruik een tweet postte ter ere van Anthony Bourdain. Daarin roemde hij de overleden chefkok omdat hij heel wat BDE uitstraalde.

Maar met dank aan het nieuwste sterrenkoppel Pete Davidson en Ariana Grande raakte het begrip pas écht in gebruik. De twee tortelduifjes zijn amper een maand samen en al verloofd, iets wat tot veel onbegrip leidt op sociale media. Maar verschillende twitteraars menen te weten hoe de vork in de steel zit. Pete Davidson ziet er misschien onopvallend uit, maar hij is wél de perfecte belichaming van Big Dick Energy. Et voila, de rest van het verhaal ken je dus.

We hebben nu net twee mannen aangehaald, maar het fenomeen kan je ook perfect toepassen bij vrouwen. Het is écht een metafoor schrijft ook The Cut, de lifestyleblog van The New Yorker. "Er lopen evengoed mannen rond die groot geschapen zijn, maar geen BDE uistralen. En er zijn mannen met kleine of grote penissen die net ontzettend veel BDE hebben." Schoolvoorbeeld is Rihanna, die volgens veel twitteraars de queen van Big Dick Energy is.

Rihanna got the most big dick energy of anyone out here pic.twitter.com/idvVk6thZH Mother Paranoia(@ mother_paranoia) link