Regelmatig afspreken met je beste vriendin verbetert je gezondheid NA

13 juni 2019

14u09

Bron: The Huffington Post, Red Online 8 Psycho Nog op zoek naar het perfect excuus om vanavond te keuvelen met je beste vriendin? Uit nieuw onderzoek van de universiteit van Oxford blijkt dat regelmatig afspreken met vrienden zowel je mentale als je fysieke gezondheid een boost geeft.

Volgens de studie van de Britse onderzoekers hebben mensen met een ruime vriendengroep minder kans op ziektes en herstellen ze vaak sneller van een operatie. Daarnaast is regelmatig afspreken met je vrienden ook goed voor je emotionele gezondheid. Zo reageren mensen beter op stress doordat er oxytocine, ook wel bekend als het knuffelhormoon, vrijkomt wanneer we in gezelschap zijn van mensen van wie we houden.

Ook uit het Nationaal Geluksonderzoek vorig jaar bleek al dat vriendschap of omringd worden door anderen erg belangrijk is voor ons geluk. Zo hebben mensen die zich eenzaam voelen, 4 keer meer kans om ongelukkig te zijn. “Naast een goede gezondheid en een financieel stabiele situatie hebben ook onze sociale relaties een grote impact op ons geluk”, vertelt geluksprofessor Lieven Annemans. Goede makkers, maten en vriendinnen vermenigvuldigen onze kans op geluk immers met 3,5, zo hebben Annemans en zijn team becijferd.

Wie de kwaliteit van zijn vriendschapsrelaties wil verbeteren, kan wel enkele dingen doen om de banden aan te sterken. “Minstens 1 keer per maand sociale activiteiten doen, verdrievoudigt je kans op een bevredigende vriendschap. We merkten daarnaast dat minstens 1 keer per maand alcohol drinken je sociale relaties lichtjes kan verbeteren. Pas op, ik spreek me niet uit over de invloed van alcohol op je fysieke en psychische gezondheid. Ik ben geen dokter, dus daar hou ik me ver buiten. Maar gematigd ‘sociaal drinken’ kan wel degelijk de tevredenheid over jouw vriendschappen verbeteren”, aldus de geluksprofessor.