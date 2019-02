Realistisch in het leven staan maakt je gelukkiger LDC

19 februari 2019

15u06

Bron: Science Daily 0 Psycho Je hebt realisten, pessimisten en optimisten. Als je moet raden wie van de drie het gelukkigst in het leven staat, zou je waarschijnlijk spontaan kiezen voor de laatste groep. Mispoes. Volgens een nieuwe studie zijn mensen die haalbare levensdoelen opstellen net meer tevreden.

Het geheim van een lang en gelukkig leven. Dat willen we allemaal wel weten. En hoewel het vaststaat dat veel factoren een rol spelen, zijn onderzoekers alweer een stapje dichter bij het ontrafelen van dat geheim. Ze zijn erachter gekomen dat mensen zich beter in hun vel voelen als ze haalbare levensdoelen hebben.

Voor de studie hebben enkele psychologen van de Universiteit van Bazel met 973 proefpersonen samengewerkt. Het ging om Zwitsers tussen 18 en 92 jaar oud. Ze moesten allemaal aangeven hoe belangrijk ze hun levensdoelen vonden. Die ambities waren verspreid over 10 domeinen: gezondheid, gemeenschap, persoonlijke groei, sociale relaties, bekendheid, imago, rijkdom, familie, verantwoordelijkheid voor jongere generaties en werk. Meer zelfs: ze moesten ook vertellen of ze die doelen realistisch vonden. Zowat de helft werd na 2 én 4 jaar nog een keertje ondervraagd.

Wat blijkt? Hoe jonger de deelnemer, hoe meer belang ze hechten aan persoonlijke groei, status, werk en sociale relaties. Oudere mensen vinden hun familie en gezondheid dan weer belangrijker. Daarnaast zijn de deelnemers die hun doelen als bereikbaar inschatten, later ook gelukkiger. Dat zou volgens de onderzoekers vooral komen omdat ze het gevoel hebben dat ze de touwtjes in handen hebben. Opvallend genoeg speelt het belang van een doel geen rol. Dat besluiten de wetenschappers in het vakblad European Journal of Personality.