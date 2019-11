Radiostemmen Joris Brys & Ruben Block delen hun liefde voor muziek: “Sommige platen zijn intens verbonden met mijn overleden vader”

Rockband Triggerfinger neemt een pauze, en dus is er tijd voor iets anders: op Willy – de nieuwe rockzender van DPG Media – maakt de frontman zijn debuut in de digitale ether. Joris Brys – sportpresentator op VIER en Play Sports – draait sinds februari elke zondag zijn favoriete plaatjes in Vuurland op StuBru. Sinds september doet hij ook het live ochtendblok, in navolging van Music at work van de betreurde Christophe Lambrecht.

Afspraak voor de foto’s in hartje Brussel bij een platenwinkeltje, waar beide heren zich al snel verliezen tussen bakken vol vinyl. Afspraak voor het interview daarna in Le Grand Café. Boven een kom dampende uiensoep gaat het over de charme van radio maken en hun onuitputtelijke liefde voor muziek. Van lovesongs en foute feestnummers, over pure nostalgie – “Eén nummer van Abba en ik ben weer dat klein manneke op bezoek bij moe en va”, vertelt Ruben – tot de zalvende kracht van sommige albums. Joris: “Heel wat nummers zijn zó verbonden met mijn overleden papa.”

Heb je lang moeten nadenken over de vraag of je mee radio Willy wilde maken, Ruben?

Ruben: “Eventjes maar. Met Triggerfinger lassen we een pauze in, we doen wat andere dingen. Dit was dus het uitgelezen moment. Ik heb ‘ja’ gezegd omdat ik carte blanche kreeg. Ik vind het heel plezant omdat ik op deze manier weer mijn eigen platenkast ontdek. In een uur radio zitten ongeveer vijftien nummers, maar zo’n uitzending samenstellen? Daar kruipt enorm veel tijd in. Ik verlies me constant in mijn eigen zoektocht. Aan mijn eerste uitzending heb ik alles bij elkaar meer dan een volledige dag gewerkt. Mijn studio was één grote chaos van platenhoezen, cd-doosjes en kabels door elkaar. Mijn programma is gelukkig niet live: ik neem het thuis op.”

En hoe rolde jij zo vlotjes van tv naar radio, Joris?

Joris: “Via via kwam de vraag voor Vuurland tot bij mij. Men zocht iemand die kon presenteren én enorm veel van muziek hield. En of ik het eens wilde proberen? Ook ik kreeg carte blanche. Sinds februari hoor je dus een uur lang elke zondag míjn muziek. Ik mag over de nummers praten, de passie mag ervan afdruipen. (lachje) Ik had vóór Vuurland nog geen seconde nagedacht over radio. Ik koos in mijn studies bewust voor televisie – dat is mijn ding, mijn ambitie ligt daar nog altijd. Maar ook radio voelt zo logisch. Omdat muziek héél belangrijk voor me is. Ik kan niet zonder. In de auto luister ik áltijd naar muziek. Als ik thuiskom: nog voor mijn jas uit is, staat er al muziek op. Het mag niet stil zijn.”

Jij nam in september ook Music at work over, van de overleden Christophe Lambrecht.

Joris: “(knikt) Ik heb heel even getwijfeld, maar dan vooral omdat ik moest bekijken of de combinatie met televisie haalbaar was. Ik heb niet nagedacht over het zinnetje dat iedereen zei: ‘Dat zijn grote schoenen om te vullen.’ Dat is natuurlijk zo, maar daarover piekeren werkt alleen maar verlammend. Christophe heeft me destijds mee klaargestoomd voor Vuurland. In twee halve uurtjes in de studio heb ik waanzinnig veel van hem geleerd. Ik heb dat meegepakt, maar ik heb ook altijd gedacht: ik ga het op mijn eigen manier doen, met veel respect voor wat Christophe jarenlang gedaan heeft.”

Waarin zit de charme van radio maken?

Joris: “Radio is heel dicht bij de mensen. Ik was er in september ongelooflijk van aangedaan dat zoveel mensen via de app van Studio Brussel stuurden: ‘Goed bezig, Joris.’ Of ‘Christophe zou met heel veel fierheid aan het luisteren zijn’. Ik ken die mensen niet, en zij mij niet, maar ze nemen wel de moeite om me op mijn eerste dag in het ochtendblok een hart onder de riem te steken. Er was ook iemand die mailde: ‘Ik had zenuwen in jouw plaats vanmorgen, maar je doet het echt goed.’ Dat doet plezier. De charme zit hem ook in het feit dat je weet: er luisteren op zondag een uur lang mensen naar mijn nummers. En dan krijg ik reacties als: ‘Ik kende dit nummer niet, merci om het te laten horen.’ Mooi, toch?”

Ruben: “Euh … de charme van de radio moet in mijn geval nog komen. Op dit moment is het vooral faalangst en twijfel. (lacht)”

Joris: “Echt?”

Ruben: “In het begin had ik geen idéé, man. Dat lijkt allemaal heel cool, zo je eigen radioprogramma maken. Maar het is iets helemaal anders dan zelf een nummer maken in de studio. Ik ben gewoon hoe ik zing, ik kan dat beluisteren en beoordelen. Maar zo nummers vlot aan elkaar praten? Hoe moet ik dat doen? In het Algemeen Nederlands, of mag er een beetje Antwerpse tongval bij? Dat ben ik nog aan het uitzoeken. Ook op het

podium vind ik dat eigenlijk het moeilijkste: bindteksten. Ik ben me dan zo bewust van wat ik zeg. Het voelt telkens als een breuk met wat ik daarvoor heb staan zingen en …”

Joris: “Ik schrik daar wel van, dat je daar zo bij stilstaat. Bereid je dat eigenlijk voor, die bindteksten?”

Ruben: “Eigenlijk niet. In veel gevallen slaat dat ook nergens op en denk ik halverwege mijn uitleg: gast, stop ermee en speel verder. Zo’n beetje praten maakt deel uit van een concert, maar soms zou ik beter zwijgen. (lachje)”

Joris: “Wij hebben dan omgekeerde angsten: praten kan ik. Dankzij mijn ervaring op tv weet ik hoe ik iets moet zeggen en op welke toon. Mijn angst is vooral: ken ik wel genoeg van muziek? Ik ben vooral een ongelooflijke muziekliefhebber. Ik kan na vijf seconden volledig gezwicht zijn voor een nummer omdat het me raakt. Maar neem me niet mee naar een muziekquiz, want daar bak ik niet veel van. Ik ben vooral een luisteraar. Al die weetjes, van wie de producer was tot hoe de drummer heette? Geen idee.”

Ruben: “Ik ben ook verre van een muziekhistoricus, maar er zijn zoveel manieren om erover te praten. Ik vind het belangrijk dat ik me amuseer, op radio Willy. En verder wijst de muziek eigenlijk de weg, daar in mijn rommelige studio. (lachje) Vroeger vond ik chaos moeilijk. Zeker in het proces van muziek maken. Dat moest gestructureerd zijn, in mijn eigen coconnetje. Maar ik heb intussen geleerd dat ik eigenlijk overal een nummer kan schrijven.”

Joris: “Daar ben ik jaloers op. Ik heb zelf nooit een instrument leren spelen. Als je me vraagt om in vijf seconden – knip (knippert met de vingers) – een andere job uit te oefenen? Dan was ik nu frontman van een of andere band. Op Werchter. Voor tachtigduizend man. Dat moet een geweldig gevoel zijn.”

Ruben: “Niemand houdt je tegen.”

Joris: “Toch wel. Mijn stem. (lacht)”

Ruben: “Ik was negentien toen ik begon met gitaar. Dat was vooral dankzij Pieter Embrechts, met wie ik op school zat. Pieter is zo iemand die álles kan. Die kan fantastisch tekenen. Fantastisch acteren. Die speelt gitaar, die zingt. Die gast is echt onwaarschijnlijk.”

Joris: “(gespeeld serieus) Ik kan daar ook niet goed tegen.”

Ruben: “Bovendien is dat ook nog eens een toffe gast. Verschrikkelijk! (lacht) Maar ik zag hem dus bezig op zijn gitaar. Hij speelde Purple Rain (van Prince, red.), en ik vroeg: ‘Kan je me dat niet leren?’ Op de schoolreis naar Italië leerde hij mij een paar akkoorden. Ik heb dat wel honderd keer achter elkaar gespeeld, tot ik tamelijk nijdige blikken kreeg van mijn collega-studenten: ‘Gast, speel eens iets anders!’ Maar ik kon alleen dat. Ik ging na de middelbare school schilderkunst volgen en leende op kot een akoestische gitaar van een medestudent. Ik kocht een boekje met akkoorden en op den duur was ik dus meer gitaar aan het spelen dan aan het tekenen.”

Joris: “Ik heb het één keer een kans gegeven. Ik tokkelde vijftien minuten op de gitaar van mijn nicht en ik was al

gefrustreerd. Ik wilde meteen riffs kunnen spelen zoals de beste gitaristen ter wereld, bij wijze van spreken.”

Ruben: “Het heeft bij mij ook íéts langer geduurd dan vijftien minuten, hoor. (lachje)”

Joris: “Ik heb gewoon het geduld niet. Ik wil alles direct kunnen en als dat niet lukt, stop ik ermee. Ik heb de gitaar dus weer weggelegd.”

Wat is het moeilijkste aan radiowerk?

Joris: “(snel) Het opstaan om kwart na zes: de hel.”

Ruben: “Ik sta op hetzelfde uur op. Afwisselend met mijn vrouw. Onze zoon moet vroeg de bus op, naar school. Soms doe het zeer, maar vroeg opstaan heeft ook een zekere charme. Het probleem is dat ik niet vroeg kan gaan slapen. Ik wil nooit dat de dag stopt.”

Joris: “Ik ben precies zo. Ik vind de avond het leukste deel van de dag. Ik zet muziek op, kijk naar een film, of ik ben bezig op mijn gsm. Vroeg gaan slapen zit er niet in. En élke ochtend denk ik: vanavond ga ik om tien uur slapen. Tot het tien uur ’s avonds is.”

Hoe lang neemt Triggerfinger eigenlijk een pauze, Ruben?

Ruben: “Er plakt geen termijn op. Dat kan twee jaar zijn. Of korter. Die groep is een zeer comfortabele zetel, maar soms is het fijn om even recht te staan en iets anders te doen. Ik mis het optreden wel, maar na een drukke periode is het ook goed om dat allemaal even te laten zakken en gewoon thuis te zijn. Toen mijn zoon (15) en dochter (11) klein waren, was ik vaak weg met de band. Maar zij zijn dat zo gewoon. Als ik thuis was, was ik ook echt thuis en kon ik ze van school gaan halen. In andere gevallen was ik een paar weken weg naar het buitenland. Ach, een huishouden runnen vraagt wat planning – dat is voor mij even goed zo als voor iemand anders.”

Jij laste ook al eens een pauze in, Joris. Vertel.

Joris: “Na mijn studies begon ik als reporter bij de regionale televisie. Ik was twee jaar aan het werken toen mijn papa plots overleed. Ik heb toen inderdaad een pauze genomen, omdat het simpelweg niet anders ging. Ik ben ook voor een paar maanden alleen op reis vertrokken. Naar Canada. Tijdens die reis is mijn grote liefde voor muziek eigenlijk aangewakkerd. Ik ontdekte er de muziek van Ben Howard en die heeft me niet meer losgelaten.”

Was Canada noodzakelijk voor de verwerking?

Joris: “De reis zelf lag al lang vast, maar in deze omstandigheden werd het natuurlijk een héél andere trip. Het was zeker niet simpel. Mijn mama, broer en zus – zij die het dichtst bij me staan – zijn me toen gaan afzetten in Schiphol. Voor hen was dat heel moeilijk om me alleen te laten vertrekken, amper een paar weken na het overlijden van papa. Hij was zelf ook in Canada geweest toen hij dezelfde leeftijd had als ik toen. Ik heb op voorhand zijn dia’s bekeken. Ik heb sommige plekken opgezocht waar hij geweest was. Bij momenten heb ik superdiep gezeten, omdat ik niemand bij mij had. Maar ik heb daar bewust alleen gezeten. En ja, ik heb me heel slecht gevoeld. Maar alles bij elkaar was het de mooiste ervaring uit mijn leven. Helend. Daar in die prachtige bergen, met Ben Howard in mijn oren. Muziek is zo krachtig, zo intens verbonden met mijn vader.”

Ruben: “Ik vind het echt heel cool dat je de band met je vader zo duidelijk terugvindt in muziek.”

Joris: “Ik zet sommige nummers expres op, om even neergehaald te worden. Omdat dat ergens toch deugd doet. Ik moet soms alles even kunnen loslaten en daarna ben ik helemaal opgeladen om er weer tegenaan te gaan. (denkt na) Na mijn reis naar Canada heb ik eerst nog een tijdje in de Carrefour gewerkt en in een fabriek – en dat heeft me wakker geschud. Ik was klaar om er weer in te vliegen. Dat is me ook gelukt: als sportjournalist voor televisie en sinds dit jaar dus ook als radiopresentator. Het is allemaal wel sneller gegaan dan ik verwacht had. Ik combineer mijn radiowerk nu met voetbalwedstrijden elke zaterdagavond en werk dus zes dagen op zeven. Dat is best een heftig ritme, maar ik heb hier zelf voor gekozen. Dus ik moet er niet over zagen. Tenzij dan tegen mijn vrienden, zaterdagavond op café. (lachje)”

Op welk nummer gaan jullie zonder fout uit de bol?

Joris: “(enthousiast) Op Piece of Your Heart. Op zich superfout en niet mijn muziek, maar goed in zijn genre. Het was dé zomerhit. (neuriet) Da da da uh uh, da da da uh uh, weet je wel? Heel aanstekelijk. Ik heb het zó vaak met vrienden op een terras zitten zingen dat de kindjes van een goede vriend nog altijd ‘Joris!’ roepen, als het op de radio komt. (lacht)”

Ruben: “Ik kies voor Race for the Prize van The Flaming Lips: met dat nummer beginnen ze al heel lang elk concert. De dag van vandaag zijn confettikanonnen schering en inslag, maar er is één band die ‘confettikanonnen voor gevorderden’ meebrengt, en dat zijn zij. Fantastisch! Hun concert bouwt niet lichtjes op. Dat begint met dit nummer en de boel ontploft. Confetti, slingers en gigantische ballonnen worden het publiek in gekeild. Instant feest.”

Wat is jullie favoriete liefdeslied? Liefdesverdrietlied mag ook.

Joris: “Daar zeg je wat. Al mijn favoriete liefdesliedjes gaan over stukgelopen relaties. De liefde wordt niet bezongen, maar wel de pijn.”

Ruben: “Er zijn heel veel lovesongs, maar op een van mijn favoriete platen – het dubbelalbum Abattoir Blues / The Lyre of Orpheus van Nick Cave – staat There She Goes, My Beautiful World. Een onwaarschijnlijk schoon nummer. Het is een ode aan de liefde, volle bak en overduidelijk. Want soms is een songtekst ook voor interpretatie vatbaar, dat vind ik net zo schoon aan muziek. Perfect Day van Lou Reed is zo’n voorbeeld. Daar kan je op verschillende manieren naar luisteren. Waar gaat dat in feite over en mag je dat al dan niet als openingsnummer voor je trouw gebruiken? Daar zijn hele blogs aan gewijd op internet.”

Joris: “(knikt) Ik kan zelf ook twee jaar naar een nummer luisteren zonder echt te weten waar het letterlijk over gaat. Omdat ik zo kan verzinken in de melodie. Maar mijn favoriete liefdeslied? (denkt na) Vanmorgen luisterde ik nog naar Graceland van Paul Simon. De manier waarop hij dat ene zinnetje zingt, ‘Losing love is like a window in your heart’? Ongelooflijk. Maar ik zou ook kunnen kiezen voor Leonard Cohen: Hey, That’s No Way to Say Goodbye. Of nee … ik ga voor Hearts and Bones van Paul Simon. Dat nummer gaat over het feit dat twee mensen na een breuk toch een beetje één blijven. Dat is zó schoon. Vanaf die eerste noten al word ik zacht en melig.”

Welke plaat leggen jullie op in een emotionele bui?

Ruben: “Ik zet niet snel iets op dat per se moet aansluiten bij een bepaald gevoel. Ik geloof ook niet in guilty pleasures, want dat bestaat niet. Het hangt er maar van af wat die muziek op dat moment met je doet. Een mens bevindt zich in het dagelijkse leven in verschillende emotionele toestanden: de ene keer komt een nummer binnen, de andere keer niet. Maar er is één nummer dat we altijd speelden na afloop van ons concert: Shipbuilding van Robert Wyatt – geschreven door Elvis Costello. Zo schoon, zo breekbaar, zo ingetogen, ondanks het heftige thema. Het gaat over de Falklandoorlog.”

Joris: “Tijdens mijn reis in Canada had ik tickets geboekt voor een concert van Ben Howard in Brussel. Mijn thuiskomst was nogal hard. Bam. Terug in de realiteit, niks veranderd. Dat waren geen gemakkelijke maanden. Het nummer Promise heeft me in die periode enorm geholpen. De avond voor zijn optreden besliste ik om een mail te sturen naar zijn manager en beste vriend. Ik schreef mijn verhaal neer en zei dat ik hoopte dat Ben het nummer Promise zou spelen. Tot mijn grote verrassing kreeg ik een mail terug: ‘Hi mate.’ Hij had de mail geforward naar Ben, stond er. Het was een geweldig optreden, in het Koninklijk Circus, en helemaal op het einde hoorde ik de eerste akkoorden van Promise. Maar dan stopte hij plots, om iets te zeggen: ‘Last night I got a very special email. This song is for you.’ Ik ben ter plekke in tranen uitgebarsten. Geen één nummer kan dat ooit nog overtreffen. Ik heb diezelfde nacht nog een mail gestuurd om Ben te bedanken. Er kwam weer een antwoord van zijn manager: ‘Glad that Ben could make a difference.’”

Ten slotte: welk nummer stuurt je zó terug naar je kindertijd?

Ruben: “Mijn ouders hadden vroeger geen platenspeler, maar mijn grootouders wel. Zij woonden in Wiekevorst. Ik zie het nog zo voor me. Een grote kast, met al het servies in. Daaronder een klein schuifje waarin de portemonnee lag. Alle snoep lag aan de andere kant. Daarnaast dan de deur naar de kelder. En vlak daarvoor stond een klein tafeltje, met daarop de pick-up. Over de kap van de pick-up lag zo’n gehaakt lapje, gestreken en gesteven, met de punt naar voren. Daarop stond zo’n zinken postuurtje. De luidsprekers stonden in de voorkamer: een plek zonder verwarming waar niemand kwam, volledig ingericht met eiken meubels en zwaar, donkerrood behangpapier. In de vakanties speelden mijn broer en ik vooral veel buiten bij mijn grootouders. Ik koerste in de maisvelden en gaf de duiven van mijn grootvader mee eten. Maar die platenspeler vond ik ook zeer interessant. Als jong manneke was ik geïntrigeerd door de mechaniek van het geheel. Ik hield van het hele ritueel: van de luidsprekers uit de voorkamer halen tot het voorzichtig laten zakken van de naald op het vinyl. Mijn grootouders hadden een zeer beperkte platencollectie, waaronder een aantal platen van ABBA. Zet gelijk welke plaat van ABBA op en zjoef! (maakt handgebaar) In één keer ben ik weer dat klein manneke bij moe en va in Wiekevorst.”

Joris: “Ik denk meteen aan Dire Straits, omdat dat heel vaak thuis aanstond toen ik klein was. Wakker worden, de muziek tot boven horen, naar beneden sloffen, de deur van de living openen en het nog luider horen binnenkomen? Dat gevoel zou ik graag nog eens hebben. Er zijn oude videobeelden waarop je mij, mijn broer en zus onze nieuwjaarsbrieven ziet voorlezen. Als het plechtige moment gedaan is, gaat meteen de muziek weer aan: Calling Elvis. Als ik dat nummer hoor, beleef ik die nieuwjaarsdag opnieuw. Bij ons thuis. In de living. Met de hele familie. Met mijn broer die plots voor de camera gaat staan en gitaar begint te spelen op een doos met tennisballen. (lachje) Ook Never Let Me Down Again van Depeche Mode is heel bijzonder voor me. Mijn vader zette thuis altijd de live versie op. Dat was zo’n beetje ons nummer geworden. In de auto zetten we het steevast loeihard. Het begint met ‘I’m taking a ride with my best friend’. Hij wás ook mijn beste vriend – en die van mijn broer en zus. Als ik het draai in de auto is dat altijd luid. Ik heb daarnet in dat platenwinkeltje overigens de liveversie op vinyl gevonden en gekocht: ónze plaat.”

Hartelijk dank, Joris en Ruben.