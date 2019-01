Psychiater Edel Maex helpt mensen met een burn-out: “Mensen gaan door tot ze ineens over een drempel gaan en instorten” Ianthe Sahadat

31 januari 2019

15u32

Bron: de Volkskrant 0 Psycho Psychiater Edel Maex (62) runt een stresskliniek, waar hij mensen leert hun gevoelens niet te verdringen, maar ze met aandacht en mildheid te beschouwen. Een houding die volgens hem weleens hét recept tegen burn-out zou kunnen zijn.

Wie ontwaakt met een radiowekker afgestemd op het nieuws begint de dag soms met iets vreselijks. Zo ook psychiater en zenleraar Edel Maex (62) enige jaren terug. 22 verongelukte Belgische schoolkinderen in een bus in Zwitserland, zei de stem. Zijn eigen zoons gingen kort tevoren op eenzelfde trip. Maex, behalve zenleraar ook maar een mens, heeft dan een eerste reflex: dit wil ik niet horen, dit is te erg. Meteen gevolgd door een tweede: wacht, niet wegduwen, aanwezig blijven.

Wat hij vervolgens doet omschrijft hij als een gulden middenweg tussen wegduwen en zwelgen, tussen afwenden en overspoeld raken. Milde open aandacht, noemt Maex het. Die ‘aandacht’, ook wel mindfulness, vormt de kern van zijn behandelingen in de stresskliniek van het Antwerpse ziekenhuis ZNA Sint Elisabeth.

