Portemonnee verloren? Geld is de oplossing Liesbeth De Corte

01 juli 2019

14u55

Bron: The New York Times 0 Psycho Geloof jij in de goedheid van de mens? Terecht, zo blijkt. Een nieuwe studie toont aan dat een portemonnee met geld vaker wordt teruggebracht dan eentje zonder centjes. Best opvallend, want economen gingen altijd uit van het tegenovergestelde.

“Deze studie toont aan dat mensen zich bekommeren om het welzijn van anderen. Ze beschouwen zichzelf niet graag als dief”, stelt Alain Cohn, één van de auteurs en docent aan de Universiteit van Michigan. Kortom, wie een portefeuille met geld vindt, kan er meer bij winnen door hem stiekem bij te houden, maar voelt zich ook schuldiger.

Het gaat om een van de grootste onderzoeken naar de eerlijkheid van de mens. Wetenschappers van de universiteiten van Michigan, Zürich en Utah sloegen de handen in mekaar en verspreidden meer dan 17.300 portemonnees in 355 steden over de hele aardbol.

Het opzet van de studie ging als volgt: onderzoeksassistenten hadden de ‘verloren portemonnee’ zogezegd gevonden en gaven het af bij het dichtstbijzijnde hotel, postkantoor, bank, museum of politiekantoor. Ze maakten de persoon aan de receptie wijs dat ze gehaast waren en vroegen hem of haar het probleem af te handelen. In de portefeuille zat steeds een visitekaartje, zodat de rechtmatige eigenaar gemakkelijk gecontacteerd kon worden. In sommige exemplaren zat geen geld, in andere meer dan € 10 of € 80.

Wat blijkt? Hoe meer geld, hoe groter de kans dat de eerlijke vinder de rechtmatige eigenaar contacteerde. Zat er geen geld in de portemonnee? Dan werd het ding in 46% van de gevallen teruggegeven. Bij € 10 steeg dat naar 61%, bij € 80 zelfs naar 72%.

Andere factoren werden ook gecontroleerd. Denk aan het geslacht of de leeftijd, en hoe vriendelijk iemand is. Heeft die persoon het druk? Is er een computer in de buurt zodat er snel een mailtje gestuurd kan worden? Is er security in de buurt of hangt er ergens een camera? Die factoren speelden allemaal geen rol.

“Het bijhouden van een portemonnee zonder geld voelt niet aan als diefstal. Mét geld daarentegen krijg je wel het gevoel dat je iets steelt. Dat gevoel neemt alleen maar toe, naarmate het bedrag in de verloren portemonnee”, besluit co-auteur Christian Zünd. Kortom, een geruststellende studie die het geloof in de mensheid bekrachtigd.