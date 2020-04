Politici in lockdown: “Ik kook, knip ons haar en klets met de hond” Redactie

17 april 2020

15u38 0 Psycho Ze wonen geen partijraad, plenaire vergadering of parlementaire commissie meer bij. Hun anders zo bomvolle agenda is leeg. Maar dat betekent niet dat ze stilzitten. Kamerlid Valerie Van Peel (N-VA) en partijvoorzitter Conner Rousseau (sp.a) timmeren thuis aan hun politieke parcours.

Sp.a-voorzitter Conner Rousseau (27) woont tijdelijk alleen aan zee. Hij benut de quarantaine om aan zijn gezondheid te werken. “Ik drink geen druppel alcohol, doe aan ‘intermittent fasting’, wandel en sport elke dag”, vertelt hij ons. En dan is er nog Valerie Van Peel (40). Zij is Kamerlid voor N-VA en alleenstaande mama van de 7-jarige tweeling Alex en Matteo. Dat geeft best wat drukte, nu ze thuis werkt. “Ach, ik geniet van de gezellige chaos. Al was het wel even wennen.”

Benieuwd hoe zij de lockdown beleven? Lees het morgen in NINA of op Nina.be.

