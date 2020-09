Pieter lijdt aan een chronische verkoudheid: “Je ziet mensen voortdurend denken: ‘Die heeft sowieso corona’”

Psycho ‘Hatsjoe!’ Wie had ooit gedacht dat dat geluid of die van een kuch of gesnotter zo’n taboe zou worden. Verkoudheden lijken wel de nieuwe luizen. Pieter (28) kan ervan meespreken. Hij kampt al jaren met een chronische verkoudheid, waardoor hij momenteel veel afkeurende blikken krijgt. “Alsof ik een insect ben dat je het liefst zo snel mogelijk de kamer uit wil.” Uiteraard moeten we voorzichtig blijven, maar psychologen pleiten ook voor minder angst. “Onze angst om niet besmet te raken is nefast voor onze levenskwaliteit, zo erg zelfs dat depressies om de hoek loeren.”

Het is inmiddels tien jaar geleden dat Pieter (28) de diagnose van chronische verkoudheid kreeg. “Dat betekent dat ik heel de dag door, maakt niet uit welk seizoen, mijn neus moet snuiten. Bepaalde dingen, zoals warm voedsel of alcohol, maken het probleem nog erger. Tot nu toe had dat nooit grote gevolgen. Wel moet ik er altijd aan denken een of meerdere pakjes zakdoeken mee te nemen, als ik de deur uitga en op mijn bureau op het werk staat er ook steevast een doos Kleenex. Ondertussen zijn mijn collega’s en vrienden daar wel al aan gewend. Het gaat zelfs zo ver dat ze soms zelf papieren zakdoekjes meenemen voor het geval dat ik ze vergeet.” (lacht)

Je ziet ze gewoon denken: ‘Die heeft sowieso corona!’ Pieter

“In mijn directe omgeving is er dan ook weinig veranderd sinds de uitbraak van het coronavirus, ze kennen me en weten dat ik voortdurend een loopneus heb. Zodra ik in openbaar kom, krijg ik daarentegen meteen nare blikken toegeworpen. Het lijkt wel alsof ik een insect ben dat je het liefst zo snel mogelijk de kamer uit wil. Je ziet ze gewoon denken: ‘Die heeft sowieso corona’ of ‘Waarom komt die buiten als hij verkouden is?’”

“Daardoor merk ik op dat ik nu nog sneller m’n zakdoek wegmoffel dan ervoor. Heb ik een afspraak met een klant, dan probeer ik zo weinig mogelijk of zelfs mijn neus niet te snuiten om afkeurende blikken te vermijden. En ook m’n Cleenexdoos is al enkele maanden naar mijn schuif verhuisd. Als ik wat keelpijn voel opkomen, zwijg ik daar ook wijselijk over. Mijn sociale leven laat ik er daarentegen niet door tegenhouden. Ik, mijn vrienden en familie weten wel beter, en dat is het belangrijkst.”

Verkoudheidstaboe

Ook Marieke Impens, psychologe bij The Human Link (expertisecentrum voor stress, angst en traumagerelateerde problematiek) merkt dat er een steeds groter taboe rust op mensen die snotteren, hoesten of niezen. “Je ziet dat veel mensen angstiger, of op z’n minst ongeruster, reageren als anderen symptomen van een verkoudheid vertonen. Als iemand z’n zakdoek bovenhaalt, niest of hoest, dan is de eerste gedachte: ‘Die heeft toch geen corona hè?’ Op zich is dat niet abnormaal. Wij hebben geleerd dat de klachten kunnen overeenkomen met die van Covid-19, en dat het coronavirus een grote dreiging vormt. Maar er is een verschil tussen een angstige gedachte hebben en je er ook werkelijk naar gedragen. Je kan die angstige gedachte ook gewoon laten passeren, omdat je weet dat de nodige maatregelen getroffen zijn, maar je kan er ook naar handelen en nooit meer een voet buitenzetten.”

Wanneer is je angst dan niet meer normaal? Impens: “Wij zeggen altijd: als de angst in verhouding is met de dreiging, dan is het oké. Denk: je moet een rivier over waar krokodillen in zitten, dan is je angstige reactie adequaat, daar schuilt veel gevaar in. Maar bij het coronavirus ligt dat veel moeilijker. Want hoe angstig mag je zijn om niet besmet te raken?”

Als je angst niet meer in verhouding is tot de dreiging en als je daardoor beperkt wordt in je keuzes, dan is je angst niet meer reëel Marieke Impens, psychologe bij The Human Link

Volgens Impens is daarbij belangrijk om te kijken naar welke invloed de angst heeft op je levenskwaliteit. “Als je angst niet meer in verhouding is tot de dreiging en als je daardoor beperkt wordt in je keuzes, dan is je angst niet meer reëel. De angst kan zo groot worden dat je zelfs niet meer met je gezin een uitstapje wil doen, of erger: helemaal niet meer buitenkomt. Ben je iemand die normaal gezien geniet van zulke gelegenheden, dan zal je merken dat je levenskwaliteit achteruitgaat en zelfs andere problemen zoals een depressie de kop op kunnen steken. De angst zorgt er dan voor dat je geen keuzes meer kan maken die de kwaliteit van je leven bevorderen, zoals bijvoorbeeld sociaal contact, en dan wordt de angst beperkend en problematisch.”

Tips om je angst te verminderen

“Stel jezelf de vraag: wat wil ik én wat wilt mijn angst? Welke keuzes zou je willen maken, als je niet angstig was? En welke keuzes maakt je angst? Probeer die twee eens naast elkaar te leggen om te zien of daar een groot verschil tussenzit. Want soms liggen die twee dicht bij elkaar. Ben je bijvoorbeeld niet zo sociaal en maakt het je nu niet gelukkiger om tussen je vrienden te gaan zitten, waarom zou je dan het risico lopen om af te spreken? Ben je net übersociaal, dan is het wel de moeite waard om het risico te nemen, uiteraard volgens de maatregelen. Sluit je je als sociaal beestje volledig op, dan loeren depressies om de hoek. Of je het risico neemt, moet dus ook altijd een keuze blijven. Mensen met angstklachten kunnen geen keuzes meer maken en handelen alleen vanuit hun angst.

Je wordt van ‘s morgens tot ‘s avonds geconfronteerd met allerlei mogelijke gevaren, waarvan corona er maar één is Marieke Impens, psychologe bij The Human Link

Besef dat je elke dag botst op honderden risico’s die je leven kunnen bedreigen. Je wordt van ‘s morgens tot ‘s avonds geconfronteerd met allerlei mogelijke gevaren, waarvan corona er maar één is. Je kan elke dag vallen over een losliggende steen, een hersenbloeding of hartaanval krijgen of een ongeval met de auto, maar dat zijn risico’s die we erbij nemen omdat we ze van jongs af aan kennen. Het coronavirus is nieuw, waardoor we het risico moeilijker kunnen inschatten. Daarom moet je er goed over waken dat je niet té angstig wordt, anders bestaat de kans dat je kwaliteit van leven achteruit gaat, waardoor je nog ongelukkiger wordt.

Doe nieuwe ervaringen op. Door alle situaties te vermijden word je alleen maar angstiger. Er gaat een fase komen waarbij je verantwoorde risico’s gaat moeten nemen, conform de regels. Als je dan merkt dat alles goed verloopt, leer je jezelf geruststellen. Die nieuwe, positieve ervaring heb je nodig om minder angstig te worden. Kies daarbij wel voor ervaringen waarvan je geniet. Je hoeft geen risico’s te nemen voor dingen die voor jou totaal niet belangrijk zijn. Zegt een feestje met tien mensen je niets, doe dat dan niet. Haal je wel iets uit een koffieklets met een vriendin, dan neem je een doordacht risico dat voor jou ook een meerwaarde biedt.

Wees eerlijk tegenover anderen. Wat mensen vaak heel lastig vinden is dat ze zichzelf wel veilig kunnen gedragen, maar geen controle hebben over het gedrag van anderen. Je collega vindt het misschien niet nodig om een mondmasker te dragen op het werk, maar als jij dat wel prefereert, moet je daarover duidelijk communiceren. Er zijn veel individuele verschillen in de interpretatie van de regels. Door er open over te zijn, weten anderen hoe je erover denkt en kunnen ze er rekening mee houden waardoor jij je meer op je gemak voelt.

Probeer je informatiewinning via de media te beperken. Als we angstig zijn gaan we op zoek naar controle en voorspelbaarheid. Informatie vergaren en nieuwswebsites checken, geeft ons dat gevoel van controle. Maar hoe meer je dat doet, hoe afhankelijker je ervan wordt. Iemand die niet om de haverklap het nieuws bekijkt, leert zichzelf ook gerust te stellen dat de situatie wel zal overgaan. Als je voortdurend naar het nieuws kijkt en dat herbekijkt, leer je je geruststelling extern te zoeken waardoor je er niet meer in slaagt om op je eigen intuïtie af te gaan. Dat wil niet zeggen dat je niet meer naar het nieuws mag kijken of iets opzoeken, maar beperk het beter tot vaste tijdstippen en probeer op de andere momenten af te gaan op je eigen inschattingsvermogen.”

Volg tot slot dezelfde regels als bij stress of spanning. Dat betekent dat je moet zorgen voor voldoende ontspanning zodat je alles even kan loslaten. Angst gaat met veel energie lopen, dus je moet erop toezien dat je ook genoeg energie opnieuw bijtankt.”