Pesten is een pest: 2 slachtoffers en 1 dader vertellen hun verhaal

“Dat ik molliger was dan de rest, was blijkbaar reden genoeg om al in de lagere school gepest te worden. Telkens weer hoorde ik hoe dom en lelijk ik was. Ik herinner me nog hoe we voor ieder klasgenootje een tekening moesten maken. Mijn boekje stond vol met dikke olifanten en potten snoep … Hoewel ik vaak in een hoekje zat te wenen, voelde ik me dankzij mijn vriendinnen niet echt alleen. Dat veranderde in de humaniora. Heel wat jongens kenden intussen mijn gevoeligheden. Het turnuniform zag er bij een pannenlat beter uit dan bij mij … Ze vonden altijd wel een reden om me uit te lachen. Mijn vriendinnen zaten intussen op een andere school. Voor het eerst kon ik op niemand terugvallen. Thuis deed ik niets dan wenen. Na twee maanden konden mijn ouders het niet langer aanzien en ben ik van school veranderd. Daar leek het pesten op te houden, wat me de tijd gaf om vriendinnen te maken. Een jaar later werd ik verliefd op de zoon van een leerkracht: dé trigger voor pesters om all the way te gaan. Vuilnisbakken werden uitgekieperd in mijn boekentas, mijn fietsbanden lekgestoken, zelfs op het schoolbord was ik de kop van Jut. De komst van sociale media maakte alles nog erger.”

“Ik heb een schat van een mama, maar ze wist niet goed hoe ze me kon helpen bij het pesten. Zelf kende ze dat gevoel totaal niet, zij liet nooit met zich sollen. Geen enkele beslissing is de juiste als ouder op zulke momenten. Ze gaf me vaak de raad om me niet te laten doen, maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Op school was ik diegene die met het CLB moest gaan praten en me sterker moest leren

opstellen. De pesters werden met rust gelaten. Dat voelde zo onrechtvaardig.”

“In het vierde jaar middelbaar onderwijs ben ik opnieuw van school veranderd. Een nieuwe kans, dacht ik. Maar helaas maakten de twee zwaarste pesters dezelfde switch. Op mijn figuur viel intussen niets meer aan te merken. Deze keer pakten ze me op mijn onzekerheid. Ik wilde niets liever dan dat anderen me leuk vonden. Dat wisten ze, dus beloofden ze om naast me te komen zitten als ik hun huiswerk maakte. En als ze tijdens die les mijn toets konden overschrijven, wonnen ze twee keer. Dat ik er nooit bij hoorde, viel me zwaarder dan het pesten zelf. Terwijl alle kinderen gingen feesten, zat ik alleen thuis. Ik probeerde wel. Elk jaar organiseerde ik een groot verjaardagsfeest. Iedereen bevestigde, zelfs de pesters. Tot er de avond zelf vijf man opdaagde en mijn vader voor dertig man spaghetti gekookt had …”

“Pas in de hogeschool is het pesten gestopt. Ik kan nu oprecht zeggen dat ik gelukkig ben, maar vergeten doe ik het niet. Ik heb veel bevestiging nodig, mijn vriend en vriendinnen weten dat. Die onzekerheid speelt me nog steeds parten. Een tijd geleden zou ik naar een reünie van de middelbare school gaan, vastbesloten om te tonen wie ik geworden was. Op het laatste nippertje heb ik afgebeld. Ik draag geen wrok en hoop dat het met al die pesters goed gaat. Toch vraag ik me af of ze spijt hebben en wat het nu met hen doet, wetende hoeveel pijn het mij deed.”

Igor (32) is elektronicaspecialist: “Na elk nieuw slachtoffer werd ik populairder”

“In de harde puberwereld in de middelbare school draaide alles om op populariteit. Al snel merkte ik dat er voor mij geen plaats was. Dat ik plots onderaan de populariteitsladder bengelde, kwam hard aan. Dus deed ik wat de coole kinderen deden, maar dan harder, om te tonen dat ik wel de moeite waard was. Van bijnamen verzinnen, commentaar geven op gedrag, kledij of uiterlijk, tot het verstoppen van pennenzakken ... Dat soort fratsen haalde ik de hele dag door uit. Dat gedrag viel in de smaak, want bij elk slachtoffer dat ik maakte, klom ik hoger op de sociale ladder.”

“De kinderen die ik aanpakte, waren meestal al eerder door de groep uitgekozen. Wie van zich af beet, lieten we met rust. Kinderen die zichtbaar aangeslagen waren of niet reageerden, bij hen gingen we net verder. Om meer van die reacties te zien. Ik stond niet stil bij wat dat met de slachtoffers deed. Ik geef het niet graag toe, maar op den duur voelde ik zelfs een soort van sadistische bevrediging.”

“Natuurlijk werd ik bij de directie geroepen, maar dat moedigde me alleen maar aan. De anderen vonden dat stoer en grappig. Mijn ouders kregen per brief te horen dat ik pestte, maar namen het niet zo ernstig. Ook de meeste leerkrachten sloten hun ogen liever. Structureel ingrijpen of praten over pesten gebeurde niet op school.”

“Met het kalmeren van de tienerhormonen is het pesten uitgedoofd. Ze zeggen weleens dat meisjes sneller

volwassen worden dan jongens. Dat zij ons steeds vaker aanspraken op ons pestgedrag, heeft wel een rol gespeeld. We wilden namelijk allemaal goed staan bij de meisjes.”

“Pas jaren later begon ik te beseffen wat ik gedaan had en welke blijvende gevolgen dat vermoedelijk had op

onschuldige mensen. Een van onze ‘slachtoffers’ was inmiddels politieagent. Hij bleek niet vies van machtsmisbruik als hij zijn pesters tegenkwam. Dat heeft me de ogen geopend. Het bewijst dat alles niet zomaar goed komt. Blijkbaar hebben we met ons gepest een monster gecreëerd.”

“Een tijd geleden heb ik twee van mijn slachtoffers via Facebook een bericht gestuurd met mijn excuses. Maar wat zijn ze ermee? ‘Sorry’ zeggen lijkt zo makkelijk. Wat ik gedaan heb, valt niet goed te praten. Ik kan alleen mijn verhaal doen en hopen dat het iets uithaalt.”

“Hoe kan je pesten tegengaan? Daar heb ik achteraf veel over nagedacht. Je zou pesters zo hard kunnen aanpakken dat ze hun mond niet meer durven open te doen. Hen weghalen van de slachtoffers en confronteren met hun gedrag. Dat was bij ons misschien geen slecht idee geweest. Toch denk ik dat er op scholen een klimaat moet zijn waarin kinderen zich goed voelen en zich leren inleven in anderen. Zodat ze begrijpen waarom iemand zich anders kleedt of verlegen is. Met een eenmalige actie kom je er niet. Net zoals een eenmalige bijscholing voor leerkrachten niet werkt. Je hebt professionals nodig die weten wat het is en er elke dag opnieuw werk van maken.”

Ellen (36) is antipestcoach en auteur van ‘Pestitude’, een positieve en preventieve handleiding bij pestgedrag : “ Mijn collega’s hebben me letterlijk weggepest”

“Op mijn 28ste kwam ik op het leerlingensecretariaat van een school terecht. Mijn droomjob: gevarieerd en perfect combineerbaar met een gezin. Na drie jaar werd ik naar een andere school overgeplaatst, met kans op een vaste benoeming. Ik was vastbesloten die kans te grijpen, maar voelde al snel dat het als nieuweling in een vast team niet makkelijk was. De drama’s in Familie en Thuis waren niets bij de strubbelingen tussen de collega’s …”

“Na het vertrek van een collega groeide het vele werk al snel boven ons hoofd. Dat collega’s van het personeelssecretariaat de tijd hadden om tien keer per dag te gaan roken, terwijl wij ons de benen van het lijf liepen, wrong. De directeur verwees ons naar het CLB om een oplossing te zoeken. De titel van het rapport van die psycholoog luidde ‘Psychosociale klachten op de werkvloer inzake pestgedrag’. Zelf had ik niet eens aan pesten gedacht. Vanaf toen ging de bal echt aan het rollen. De directeur wilde alles onder de mat vegen en spoorde collega’s aan om niet tegen ons te praten. Mijn naaste collega vloog naar een andere school. Met mij wisten ze zich geen raad – ik was zeven maanden zwanger – dus hebben ze me letterlijk weggepest. Niemand sprak tegen me. Stelde ik een vraag, dan kreeg ik geen of het miniemste antwoord. Verantwoordelijkheden werden me een voor een uit handen genomen, afspraken achter mijn rug gemaakt ... Op den duur mocht ik zelfs de telefoon niet meer opnemen. Anderhalf jaar lang hebben ze me het leven zuur gemaakt, in de hoop van me af te raken. Maar ik liet me niet zomaar kleinkrijgen en nam een advocaat onder de arm. Dat heeft me duizenden euro’s gekost, en uiteindelijk liep ík een schorsing op.”

“Tegen een groot scholennetwerk kan je niet winnen. Mentaal zat ik eronderdoor. Ik zie me nog liggen in de zetel, met een baby en kleuter, omringd door bergen was. Thuis ventileerde ik mijn frustraties en onmacht. Nu besef ik dat er met mij niet samen te leven viel. Dat ik niet veel later gescheiden ben, ligt volgens mij deels aan dat pesten.”

“Kwaad ben ik niet meer. Daarvoor heb ik wel hard aan mezelf moeten werken. Ik heb geleerd om mijn focus te leggen op mensen die me wel graag zien. Vandaag ben ik mijn pesters dankbaar. Mijn leven is totaal veranderd. Vanuit mijn eigen ervaringen heb ik mijn praktijk als antipestcoach opgebouwd. Ik geloof dat een positieve, preventieve aanpak van pesten het verschil kan maken. Een ander kan je niet veranderen, jezelf wel.”

>ER IS HELAAS Geen quick fix

Hoewel pesten vaak voorkomt, blijft het vaak onder de radar. “Vooral kwetsbare kinderen

verstoppen het, uit schaamte en angst,” zegt Kristl Habils van School Zonder Pesten vzw. Net die kwetsbaarheid maakt hen tot een dankbaar slachtoffer. “Pesters hebben een soort van antenne en voelen bij wie het pesten zal werken.” Tegen pestgedrag bestaat geen quick fix. “De focus ligt vaak op het weerbaar maken van een slachtoffer. Maar zo leg je onbedoeld de schuld bij hem. De echte oplossing ligt in het veranderen van de pester. Pesters zijn op zoek naar aandacht, supporters, online of in real life. Door de omstaanders zorgzamer te maken, kan je het pesten aanpakken. Ook als ouder kan je een

verschil maken, door het goede voorbeeld te geven. Loop je zelf voortdurend op anderen af te geven, dan is de kans groot dat je kind dat zal imiteren. We moeten met zijn allen ons steentje bijdragen aan een wereld zonder pesten. De Vlaamse zelfmoordcijfers bij tieners zijn zorgwekkend hoog en vaak gelinkt aan pesten.”

Ook een op de tien volwassenen wordt op het werk gepest. “Meestal zijn het mensen die als kind ook pester of slachtoffer waren.”