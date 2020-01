Partner Ludo Van Campenhout na zoveelste strijd tegen verslaving: "Het voelt alsof ik hem verraden heb”

Psycho "Ik kon niet anders dan hem te laten opnemen in de afkickkliniek, ook al wilde hij niet. Want ik wist: dit krijgen we zonder hulp niet meer opgelost thuis." Rosalie Bogaard (47) is nog een schim van zichzelf, sinds ze haar partner Ludo Van Campenhout (52) al voor de derde keer zag hervallen in zijn drankverslaving. "Zijn laatste woorden? 'Ik wil je nooit meer zien.' Het voelt alsof ik hem verraden heb."

Wie wil weten wat een alcoholverslaving aanricht met een partner, hoeft maar te kijken naar Rosalie Bogaard. De Amsterdamse, die al drie zomers samen is met de Antwerpse N-VA-politicus, ziet er getekend uit. Doffe ogen, bleek. "Ik ben triest, leeg", zegt ze, in haar winkel Rose d'Anvers aan de Antwerpse Grote Markt. "Normaal ben ik een heel gepassioneerde vrouw, maar nu voel ik me uitgeschakeld. Ik zit als een toeschouwer te kijken naar mijn eigen leven. Zonder het te begrijpen."

Van Campenhout zit sinds maandag voor de vierde keer in rehab. Drie van die vier opnames maakte Rosalie Bogaard mee als 'partner van'. Toen hij zich in oktober vorig jaar liet opnemen - wat hem politiek gezien duur kwam te staan, want met de partij werd afgesproken dat hij slechts tot oktober 2020 als schepen zou mogen aanblijven - besefte het koppel maar al te goed dat het de laatste kans zou zijn. "Want je kan dit als partner niet eindeloos volhouden", zei Rosalie toen. "En nu? Nu weet ik gewoon even niks meer. Ik wil achter hem blijven staan, maar ik weet niet meer hoe. Weet je hoe het voelt? Alsof we drie en een half jaar, met vallen en opstaan, aan ons huisje hebben gebouwd en een wervelwind ineens alles omvergeblazen heeft, net nu we eindelijk klaar waren om er gezellig in te trekken. Het voelt alsof er plots geen huis meer is."

Vol goeie moed

En zeggen dat het de eerste weken na zijn derde rehab goed ging. "Eind november kwam Ludo vol goeie moed naar huis, vastberaden om nooit nog een druppel alcohol te drinken", vertelt Rosalie. "Hij zat goed in zijn vel, ging lopen, boksen, zwemmen. Hij leek me gelukkig. Kerstavond vierden we thuis, onder ons tweetjes. Want ik dacht: 'Dat is makkelijker voor hem, buitenshuis is er met al dat gefeest te veel verleiding.' Ik had lekker gekookt. Rosbief en zalm. We dronken Crodino bij het eten - ik hield het ook alcoholvrij, ja. Sinds Ludo uit de afkickkliniek was gekomen, had ik beslist om zelf geen alcohol meer te drinken in zijn bijzijn. Om hem te steunen."

"De dag van oudejaar moet er iets gebeurd zijn, want vanaf dan zag ik - opnieuw - dat er iets niet klopte", gaat Rosalie verder. "Er was iets in zijn gedachten dat hem niet losliet, ik zag weer hoe afwezig hij erbij liep. Ik ken de symptomen, natuurlijk. 'Ik geef je het voordeel van de twijfel', zei ik, 'maar ik voel opnieuw dat er iets aan de hand is.' Hij beweerde van niet. 'Je beeldt het je in.' Dat zijn zulke moeilijke, verwrongen situaties. Je wil geen olie op het vuur gooien. Want stel dat je je het wél inbeeldt? Dan heb je zijn vertrouwen geschaad. Dus ik dacht: 'Oké, dan zal er wel niks zijn.'"

"Maar op oudejaarsavond liep het fout. Ik had voorgesteld om met een paar goeie vrienden op restaurant te gaan bij de Chinees, maar Ludo wilde niet mee. Ik zei dat ik dan wel even dag zou gaan zeggen tegen de vrienden en een klein hapje mee zou eten, om hen niet in de steek te laten, maar dat ik snel terug zou komen en eten mee zou brengen voor hem. Om zeven uur 's avonds ging ik de deur uit, om negen uur stond ik terug thuis. Toen was het al te laat. In die twee uur tijd was Ludo zelf om drank gegaan in de winkel. Hoe ik hem aantrof? Mentaal was hij van de wereld af."

Symbolische nieuwe start

"Hoewel ik toen al wist dat hij opnieuw professionele hulp nodig had, zijn we 's anderendaags, op 1 januari, toch voor vijf dagen naar Israël getrokken. We hadden die reis in augustus al geboekt en er allebei zo naar uitgekeken. Na alle moeilijke periodes van de voorbije jaren zouden we, als een symbolische nieuwe start, samen naar het land van de Heilige Grond gaan. Ik hoopte ergens nog dat die terugval op oudejaarsavond iets eenmaligs was, al wist ik diep in mijn hart dat die eerste pint het hele proces opnieuw in gang had gezet. Ook in Israël dronk hij en voelde ik mij immens triest. Want al was hij er fysiek wel, ik drong niet tot hem door. In Jeruzalem nam ik het besluit om, eenmaal terug thuis, hulp in te schakelen. Ludo weigerde. 'Ik krijg dit wel opgelost', zei hij. 'Nee', zei ik. 'Zonder hulp kan jij niet clean worden.' Want dit wist ik na ruim drie jaar maar al te goed: Ludo kán niet gecontroleerd drinken. Zondag, op onze laatste reisdag, heb ik speciaal voor hem een briefje tussen de stenen van de Klaagmuur gestopt. Om hem een goeie gezondheid te wensen."

"Hij moet gedacht hebben dat ik het niet zou doen, hulp inschakelen. Want hij was boos toen zijn begeleiders hem maandag thuis zijn komen halen om hem naar de kliniek te brengen. Het overviel hem. 'Je moet nu echt binnen, Ludo, ik doe dit voor je gezondheid, we kunnen dit alleen niet langer aan', zei ik. Maar ik kon zeggen wat ik wilde, hij was niet voor rede vatbaar. Ik had zijn koffer gepakt. Toen hij vertrok, zei hij: 'Ik wil je nooit meer zien.' Dat waren zijn laatste woorden. Ik kreeg geen woord meer gezegd. Ik heb onze kerstboom afgebroken, heb muziek opgezet en heel hard gebruld in ons huis: 'Waarom?' En al weet ik dat ik de juiste beslissing heb genomen - ook de hulpverleners beaamden dat - toch voelt het als verraad."

Wat ditmaal de trigger kan zijn geweest? "Had hij het me maar verteld, dan had ik hem kunnen bijstaan", verzucht Rosalie. "Ik weet alleen dat er op oudejaar iets is geknapt. Hij had toen het nieuws gekregen dat hij dinsdag (gisteren, red.) aanwezig moest zijn op een persconferentie waarbij zijn opvolger zou worden voorgesteld. En dat hij die opvolger de komende maanden, tot aan zijn afscheid, moest begeleiden. Ik vermoed dat hij daar heel hard mee heeft ingezeten. Dat hij toch ergens de hoop had gehad dat hij misschien had kunnen aanblijven. Want zo veel mensen hebben hem de voorbije weken gezegd: 'Wij staan achter je, hou vol en toon dat je sterk bent, je weet nooit wat er voor oktober nog allemaal kan gebeuren.' Misschien dat hij bij het nieuws over zijn opvolger dacht: 'Wat heeft het dan voor zin dat ik nog zo hard mijn best doe?'"

Afstand

Hoe moet het nu verder? "Ik weet het niet, er is veel onzekerheid. Hebben wij als koppel nog een kans? Ik hoop het, maar ik kan het niet zeggen. Ik ga er niet van uit dat hij het meende toen hij zei dat hij me nooit meer wil zien. Hij kon niet helder denken op dat moment. Er is nu even geen contact meer met Ludo, omdat ik dat niet aankan. Er moet even afstand zijn. Hoeveel verdriet ik ook heb, het allerbelangrijkste is dat hij clean wordt. Dit had ons jaar moeten worden. Op 20 mei zouden we onze liefde bezegelen in het Paleis op de Meir. Een alternatief voor een huwelijk, zeg maar. En ineens lijkt alles nu op de helling te staan." Of de liefde groot genoeg is om op hem te wachten? "Ik ga alvast nergens heen."