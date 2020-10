Pantone wil menstruatietaboe doorbreken met nieuwe kleur ‘Period Red’. “Maar zo ziet ons bloed er helemaal niet uit” Roxanne Wellens

06 oktober 2020

10u44 0 Psycho Beeld je in dat je je toilet zou schilderen in de kleur van het bloed op je derde menstruatiedag. Enthousiast? Het is nu een optie, want Pantone, een bedrijf dat kleurcoderingen publiceert, heeft een nieuwe tint rood toegevoegd aan zijn catalogus: Period, ofwel: maandstondenrood. Met de kleur wil Pantone benadrukken dat menstrueren even normaal is als ademen. Maar er is ook kritiek. “Het had realistischer gemogen.”

De gemiddelde vrouw menstrueert zo'n 2.535 dagen van haar leven. Dat is ongeveer zeven jaar. En toch blijft die rode vloed een taboe. Veel vrouwen verstoppen hun maandverband als ze in het openbaar naar de wc gaan, en over hun ongesteldheid spreken ze al helemaal niet. In sommige werelddelen worden vrouwen er zelfs om gediscrimineerd. Zo missen ze bijvoorbeeld school omdat ze geen toegang hebben tot maandverbanden en tampons, want die zijn vaak te duur. Een studie van Plan International UK toont aan dat 1 op de 10 meisjes in Engeland zich geen sanitaire producten kan veroorloven.

Levenskracht

Die grote, structurele problemen los je natuurlijk niet op met een kleur. Maar om menstrueren op z'n minst bespreekbaarder te maken, brengt Pantone in samenwerking met het Zweedse menstruatiecupbedrijf Intima, de kleur ‘Period Red’ uit. “Period moedigt mensen die menstrueren aan om trots te zijn op zichzelf, en die levenskracht waarmee ze geboren zijn te eren”, zegt Laurie Pressman, vicepresident van het Pantone Kleur Instituut. “We willen iedereen aansporen, ongeacht gender, om deze pure en natuurlijke functie van het lichaam te normaliseren.”

Marketingstunt?

Period Red en het statement erachter werden op Twitter onthaald met zowel lof als kritiek. Zo vindt Zareen Ahmed, oprichter van de Gift Wellness Foundation, een liefdadigheidsbedrijf in Engeland dat maandverbanden voorziet voor vrouwen in crisissituaties, de stunt positief. “Alles wat gedaan wordt om het taboe te doorbeken, is goed”, klinkt het. Sommigen vonden het dan weer een sluwe zet van Pantone om aan populariteit te winnen, terwijl anderen zich eerder zorgen maakten om waar het in feite om draait: de kleur. “Ik ben voor het doorbeken van taboes”, tweette een gebruiker, “maar ik denk niet dat je muren schilderen in een soort van ‘Manchester United’-rood de oplossing is.”

Niet realistisch

Ook journaliste Jenny Singer van magazine Glamour houdt er een klare kijk op na: “Langs de ene kant vind ik Pantones uitleg over trots zijn op wie je bent een beetje lachwekkend, maar langs de andere kant raakt het mij ook wel”, schrijft ze op de website van het magazine. “Er zouden meer initiatieven zoals die van Pantone moeten komen, vanuit de politiek of regering bijvoorbeeld. Alleen ... de kleur ‘Period Red’ lijkt niet echt op de kleur van menstruatiebloed. De tint komt misschien overeen met de kleur van je bloed op dag twee of drie, wanneer het juíst je lichaam verlaat en in het toilet loopt. In mijn ogen is ‘Period Red’ een gecensureerde, vriendelijke tint menstruatiebloed. Jammer, want een meer realistische, warme rood-bruine kleur zou minstens even goed zijn geweest."