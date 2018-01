Paniek op Twitter nu blijkt dat alle Skittles-snoepjes hetzelfde smaken TVM

Bron: Munchies 2 Psycho Een artikel op de site van de National Public Radio (NPR) heeft lichte ‘paniek’ veroorzaak op sociale media. Er wordt namelijk uitgelegd dat Skittles, maar bijvoorbeeld ook M&M’s en gummybeertjes, allemaal dezelfde smaak hebben. Onze hersenen maken ons simpelweg wijs dat ze anders smaken doordat het kleuren met bepaalde smaken associeert.

Geel hoort bij citroen, oranje smaakt naar sinaasappel en rood naar kersen of aardbeien. Zelfs als bepaalde voedingsproducten hier helemaal niet naar smaken, maken onze hersenen nog steeds die associatie. En dat is dus ook het geval bij snoepjes als Skittles en M&M’s. Verschillen in smaak doen ze niet, maar onze hersenen maken ons wijs van wel.

Het fenomeen heet ‘color dominated taste’ en is al langer het onderwerp van verschillende studies. Een Engels professor ontdekte bijvoorbeeld dat kleur een drankje zoeter kan doen smaken, zonder dat je meer suiker moet toevoegen. Frisdrankmerken spelen daar handig op in door hun drankjes steeds lichter te kleuren, omdat we dat met ‘gezond’ associëren.

Twitteraars kunnen het nieuws alvast niet goed aan:

