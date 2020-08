Paddo’s op voorschrift? “Eén keer trippen en je bent vijf jaar verlost van depressies”

In Canada hebben vier terminale kankerpatiënten toestemming gekregen van de overheid om magic mushrooms te gebruiken om hun psychisch lijden te verzachten. Best straf, want paddo’s zijn er al jaar en dag illegaal. Anderzijds is zo’n paddenstoeltje méér dan gewoon een drug, zegt Cleo Crunelle. Zij is toxicoloog en professor aan de VUB, gespecialiseerd in verslavingsonderzoek.

“Het draait allemaal om psilocybine, een psychedelisch bestanddeel dat in paddo’s wordt teruggevonden. Psilocybine verhoogt de aanmaak van serotonine in de hersenen. Dat is dan weer een feelgoodstofje dat je stemming regelt. Dankzij dit proces hebben paddo’s een antidepressief effect. Bij terminale kankerpatiënten kan het helpen om beter om te gaan met alle heftige gevoelens en de angst om te sterven."

Neusspray met drugs

Het is de eerste keer dat de Canadese overheid een uitzondering maakt en dat het middel gebruikt mag worden binnen de patiëntenzorg. Al wil dat niet zeggen dat de beslissing uit de lucht komt gevallen. “Psilocybine bestaat al als medicament. In Jamaica gebruiken ze het in neussprays bij de behandeling van posttraumatische stress en depressie”, vertelt Crunelle. “Bovendien zijn er in de VS en Engeland al veel goed onderbouwde onderzoeken geweest met mooie resultaten. Een studie uit de Amerikaanse stad Baltimore heeft aangetoond dat één keer psilocybine gebruiken een antidepressief effect heeft dat vijf jaar aanhoudt. Dat is toch ongezien? Eén keer trippen en je bent vijf jaar verlost van depressies.”

Je wordt begeleid door een tripsitter, iemand die je geruststelt als de hallucinaties de verkeerde kant opgaan Cleo Crunelle, psycholoog en professor aan de VUB.

Dat positieve effect kan niet alleen toegeschreven worden aan verhoogde serotonine-waarden, stelt de professor. Ook de psychedelische ervaring die je krijgt, is ingrijpend en heeft een grote invloed op je mentale toestand. “Je beleeft een spirituele trip en krijgt hallucinaties. Maar weest gerust: die zijn niet per se heftig, wel aangenaam. Alles wat je zintuigen waarnemen, verandert een beetje. Het gaat dus over dingen die je hoort, ziet, voelt, ruikt of smaakt. Iedereen reageert anders: sommigen zien vlakken met kleuren die door de lucht zweven, anderen beelden zich in dat de ruimte beweegt of voelen dat hun armen heel licht worden.”

“Je bent trouwens nooit alleen. Tijdens onderzoeken mag de patiënt in een rustige, huiselijke woonkamer gaan liggen in een zetel. Er is ook een tripsitter, een psycholoog die je begeleid en je geruststelt als de trip de verkeerde kant opgaat of als je angstig wordt. Hij of zij helpt je om beter in contact te komen met je emoties. Dat is een groot pluspunt voor mensen met een depressie, want meestal kunnen ze dat niet meer op hun eentje. Ze ervaren geen plezier meer en zijn emotioneel afgevlakt. Trippen is met andere woorden een extra hulpmiddel om bepaalde gevoelens te verwerken.”

Voor- en nadelen

De professor is ervan overtuigd dat paddo’s verder nog vele andere voordelen bieden tegenover klassieke antidepressiva. “Amper een week na een paddenstoelentrip verminderen de symptomen van een depressie al. Bij antidepressiva moet je vaak zes weken wachten tot je een effect voelt. Dat is een immens verschil voor iemand die worstelt met een depressie”, legt ze uit. “Daarnaast zijn er weinig bijwerkingen. Antidepressiva kunnen daartegen ook leiden tot vermoeidheid, een suf gevoel, libidoverlies, diarree, constipatie, gewichtstoename, ...”

“Bij magic mushrooms zit het risico hem vooral in het krijgen van een bad trip: een angstige hallucinatie of moeilijke ervaring. Maar dat gebeurt zelden, zeker onder de begeleiding van een tripsitter. Daarom is het zo belangrijk om het niet op je eentje uit te proberen.”

Over de effecten op lange termijn is nog niet veel geweten, bevestigt Crunelle. “Sommige rapporten zeggen dat smartdrugs - en paddenstoelen dus ook - geen langdurige hersenschade opleveren. Wel kunnen ze psychoses uitlokken bij mensen die er een aanleg voor hebben. Voor mensen met schizofrenie of psychosegevoeligheid is het dus sterk afgeraden om psychedelica te gebruiken.”

Hoe zit het in België?

Ook in België zijn er een aantal onderzoeksgroepen die zich bezighouden met psychedelica, maar in vergelijking met de Verenigde Staten of Engeland staat het allemaal nog in z’n kinderschoenen. Crunelle: “In ons land moet zo’n studie eerst toestemming krijgen van een aantal officiële organen en een ethisch comité, en die zijn heel voorzichtig met het uitdelen van goedkeuringen. Dit kan jaren in beslag nemen.”

Paddo’s worden zelfs gebruikt voor de behandeling van verslavingen Cleo Crunelle, psycholoog en professor aan de VUB.

“Het probleem is vooral het imago. In de jaren 80 heeft onze overheid ook psylocibine op de zwarte lijst gezet. Jongeren die willen experimenteren met paddo’s of truffels gaan naar Nederland. Bij ons is daar geen sprake van, waardoor er meer taboe op zit.”

Wie aan drugs denkt, denkt ook aan verslaving. Het zal misschien verbazen, maar paddo’s werken niet verslavend. “Sterker nog: ze werden zelfs al ingezet om verslavingen te behandelen. Wetenschappers keken naar mensen met een tabaksverslaving, en dankzij de spirituele ervaring en de goede begeleiding van een psycholoog, is 80 procent van de proefpersonen gestopt met roken. Niet slecht, toch?”

Lees ook:

Expert vertelt waarom sommige mensen gemakkelijker verslaafd raken aan drank, drugs of vettig eten (+)

Depressie of dipje? Dit is de impact van corona op je mentale gezondheid (+)

Nasrien Cnops kampte jarenlang met depressieve gevoelens: “Het lag vooral aan mijn darmen.” Twee experts geven uitleg (+)