Oud worden zonder het te zijn, hoe doe je dat? "Je kunt sikkeneurig doen over je nieuwe heup, of je kunt denken: het hoort erbij" Pam van der Veen

27 februari 2018

15u30

Bron: AD 0 Psycho Barbara van Beukering wil een leuk leven, ook al is ze de 50 inmiddels gepasseerd. Ze vroeg raad aan insp irerende vrouwen die haar voorgingen. " Ik vind wel dat je nog leuk kunt seksen als je oud bent."

Twintig jaar was ze hoofdredacteur. Van Avant Garde, Blvd., Volkskrant Magazine en Het Parool. Ze werkte zestig uur per week, ontwikkelde de startup Paper - inmiddels verkocht aan Blendle - en bracht intussen ook nog vier kinderen groot. Toen ze 50 werd en het laatste kind het huis verliet, brak een klassiek moment aan: wat zou ze eens doen met de dertig jaar die misschien nog voor haar lag?

Tijd voor bezinning dus. Barbara van Beukering (51) verliet mediaconcern De Persgroep, maakte een paar fijne reisjes en dacht na over de rest van haar leven. Toen kreeg ze de vraag of ze een boek wilde schrijven; precies op het juiste moment. "Ik wist meteen: ik ga vrouwen van 70-plus interviewen. Vrouwen die ik bewonder, de Hedy's en de Neelies, die zich op hun leeftijd nog steeds laten gelden. Hoe doen zij dat, zo midden in het leven staan?''

HLN