Oscarwinnares Renée Zellweger over het vinden van een gezonde balans tussen werk en privé: “Ik zette mezelf onderaan mijn lijst van prioriteiten” lvds

10 februari 2020

15u57

Bron: Mindbodygreen, Story 0 Psycho Ze won net nog de Oscar voor beste actrice en zo heeft Hollywoodster Renée Zellweger al twee gouden beeldjes in haar kast staan. Maar haar parcours liep niet altijd over rozen. Wanneer het leven maar blijft doorgaan en je wel wíl, maar niet altijd kan volgen is het belangrijk om naar je lichaam te luisteren. Maar omgaan met prestatiedruk en gezonde balans vinden tussen werk en privé, hoe doe je dat? Zellweger geeft enkele belangrijke levenslessen mee.

In 2006 verdween actrice Renée Zellweger stilaan naar de achtergrond. Na glansprestaties in films als Jerry Maguire (met de beroemde quote ‘You had me at hello’) en Bridget Jones’s Diary zat haar carrière nochtans helemaal in de lift. Twee jaar daarvoor won ze nog een Oscar voor haar rol in Could Mountain. Na enkele verschillende rolletjes verdween ze in 2009 helemaal van de radar om pas in 2016 beetje bij beetje weer uit de schaduw te treden.

Nu is Zellweger helemaal back in business en leverde haar rol in Judy een Oscar-beeldje voor beste actrice op. In New York Magazine praat ze openlijk over het breken met Hollywood en de daarbij horende spotlights én vertelt ze eerlijk over haar strijd met roem en het belang van liefde voor jezelf. Lees hier drie belangrijk lessen uit het leven van de Hollywoodactrice waarvan we kunnen leren.

1. Zet jezelf als prioriteit nummer één

Toen ze opnieuw in de schijnwerpers trad, werd Zellweger overspoeld door vragen waarom ze precies een pauze nodig had. “Ik zorgde niet goed voor mezelf, was helemaal uitgeput en maakte keuzes die niet noodzakelijk gezond waren. Ik zette mezelf onderaan mijn lijst van prioriteiten”, gaf de actrice toe aan New York Magazine.

Het stellen van grenzen en jezelf op de eerste plaats zetten is moeilijk wanneer je kansen krijgt die je echt wil grijpen, weet ook Zellweger: “Elke kans die je krijgt lijkt misschien een once-in-a-lifetime mogelijkheid die je echt niet mag missen. Maar het is belangrijk om soms eens voor jezelf te kiezen en vooral: genoeg te rusten.”

Zelfs de niet-Hollywoodsterren onder ons (de meerderheid waarschijnlijk), herkennen vast wel het gevoel van té toegewijd en fanatiek met iets bezig te zijn, vaak ten koste van ons eigen welzijn. Het is belangrijk om ons bewust te zijn van de manier waarop we met onze tijd omgaan en daarbij moeten we af en toe ‘nee’ leren zeggen.

2. Het is helemaal oké om grenzen te stellen

Een gezonde balans tussen werk en privé is iets waar we allemaal over praten, maar waar velen het moeilijk mee hebben om het te bereiken. Over het bruisende leven in Hollywood en het hebben van een drukke job is Zellweger duidelijk: “Ik leef daar niet meer in. Het is mijn job en ik bezoek dat leven af en toe.” Het stellen van grenzen tussen werk en privé en af en toe een stap terugzetten hielp haar om bewuster te leven.

De eerste stap om grenzen te stellen? “Het is belangrijk om een plaats te vinden waar je goed kan aarden én met de voeten op de grond blijft”, meent Zellweger. “Ik had verschillende plaatsen waar ik kon verblijven, maar geen echte thuis.” Waar sommige mensen van het ene project naar het andere fladderen, realiseerde Zellweger dat ze ruimte, en tijd, voor zichzelf nodig had.

3. Wees trouw aan jezelf. Altijd.

De Amerikaanse filmactrice vertelt over haar leven in de schijnwerpers voor ze een pauze nam, waar naar eigen zeggen niet veel ‘echt’ aan was. “Ik heb 99% van mijn leven gespendeerd als publiek persoon en heb me gedragen zoals het hoort als je bekend bent. Maar ik was een fractie van mezelf, van wie ik écht ben.”

Nu is Zellweger veel gelukkiger omdat ze alle dingen die haar uniek maken heeft omarmd. “Ik hou van mijn eigenzinnigheid en het feit dat ik af en toe uit balans ben. Het zet me aan om te doen wat ik wil doen. Ik wil niemand anders zijn. Ik ben voor een rol aangenomen toen ik een blauwe spijkerbroek droeg, cowboylaarzen aanhad en mijn haar er rommelig uitzag. Je hoeft je niet anders voor te doen, ook niet voor je werk”, besluit Zellweger.

Nu is een jarenlange break van je werk niet dé oplossing tegen een burn-out, maar we kunnen wel leren uit de stappen die Zellweger nam om beter voor zichzelf te zorgen en zich daardoor ook beter te voelen.