Opstaan en weer doorgaan: zo blijf je weerbaar in pittige coronatijden

Psycho Het leven is geen ponykamp. Zeker niet als een hittegolf opgevolgd wordt door dagen onweer en regen, en je ondertussen nog opgescheept zit met een vervelend virus dat de hele wereld lamlegt. Hoe blijf je dan toch met de kop overeind? Veerkracht is het codewoord. Journaliste Eva Van den Eynde ging op zoek naar hét geheim om tegenslagen te verwerken, en geeft tips om door een roze bril te blijven kijken.

Je niet laten omverblazen door de dingen des levens, maar ­telkens weer terugvechten en vol goede moed verdergaan. Dat is veerkracht in een notendop. Makkelijk gezegd, moeilijker gedaan: want hoe word je veerkrachtiger? Kan je jezelf ­trainen à la ‘Start to Run’? Journaliste Eva Van den Eynde verdiepte zich na een resem ­tegenslagen in de materie van ­vallen, ­opstaan en weer doorgaan. Dat resulteerde in een boek, ‘Bluts: Positief blijven in ­pittige tijden’. Ze interviewde ­allerlei wetenschappelijke experts en ervaringsdeskundigen in het ­overwinnen van obstakels. Eerst zocht Eva naar de magische toverformule om ­opgewassen te zijn tegen de uppercuts die het leven uitdeelt. Om te ontdekken dat hét recept niet bestaat. Wel zijn er ingrediënten die iedereen kan uitproberen.

1. Leer visualiseren

Eva Van den Eynde: “‘Als je aan vijf mensen vraagt 20 kilo op te tillen en aan vijf anderen vraagt zich enkel in te beelden dat ze 20 kilo optillen, dan zal je bij beide groepen een impact op de spiermassa zien. Al zal de groep die effectief aan het tillen is uiteraard meer impact ondervinden’, hoorde ik van klinisch psycholoog en mental coach Francisco D’Hoore. Door je alleen in te beelden dat je iets doet, zet je al een proces in gang.”

Door je in te beelden dat je genezen bent, kan je ­effectief sneller genezen Journalist Eva Van den Eynde.

“Geblesseerde sporters kunnen hun genezingsproces tegenwerken of versnellen door hun mindset. Wie de situatie niet kan aanvaarden en zich laat overspoelen door emoties van wanhoop en frustratie, maakt cortisol aan. Dat stresshormoon veroorzaakt ontstekingsreacties: zo staat de sporter de eigen revalidatie in de weg. Door je in te beelden dat je genezen bent, kan je ­effectief sneller genezen.”

“Als je visualiseert wat je wil, sta je dus een stap dichter bij je einddoel. Francisco D’Hoore: ‘Je kan je doel en de manier waarop je het wil ­bereiken bijvoorbeeld inspreken op je gsm en er vaak naar luisteren. Zo blijf je erop focussen. Het is een soort van zelfhypnose. Een vaag doel zoals ‘gelukkig zijn’ is moeilijker meetbaar, dan komt het erop aan het concreet te maken. We werken dan met schalen. Op een schaal van 1 tot 10, hoe gelukkig ben je vandaag? Wat maakt dat je niet 0 antwoordt? Er is dan toch iets positiefs, wat is dat? Dat kunnen kleine dingen zijn. Het inzicht dat er een probleem is en het initiatief nemen om hulp te zoeken is een grote stap. Dan bekijken we beetje bij beetje welke haalbare ingrepen kunnen helpen om iets hoger te scoren op de schaal. Daarbij is visualisatie belangrijk.”’

2. Let op je houding én je gedachten

Eva Van den Eynde: “Je hoofd en ­lichaam zijn constant in wisselwerking met elkaar. Zo kan je houding je gedachten beïnvloeden, en vice versa. Meestal geeft je lichaam aan dat je niet goed in je vel zit, nog voor je het zelf doorhebt. Als je met gespannen schouders gebogen zit over je pc omdat je met een lastige taak bezig bent bijvoorbeeld, dan kan het helpen jezelf daarop te wijzen en je schouders te ontspannen. Je zal je meteen minder gestrest voelen, zo leerde klinisch psychologe Marie-Anne Vanderhasselt me.”

“Francisco D’Hoore vertelde me bovendien dat er in onze gewrichten sensoren zitten die aan de hersenen feedback geven over onze lichaamshouding. Een rechte rug en schouders naar achteren, dat interpreteren onze hersenen als het signaal dat het prima gaat met ons. Zit je in elkaar gedoken met het hoofd naar beneden, dan wordt je brein via die sensoren gealarmeerd: het lichaam voelt zich niet goed.”

3. Zoek een uitlaatklep

Eva Van den Eynde: “Mensen die sporten staan doorgaans mentaal krachtiger in het leven. Uit onderzoek blijkt dat een activiteit een positief psychologisch effect heeft zodra je ze 12 à 15 minuten onafgebroken doet. Dan krijg je al meteen een boost. Ik zag mezelf lang als lui. Maar totaal onverwacht bleek sporten een geweldige uitlaatklep voor de woede die in mij woekert. Hetzelfde geldt voor schrijven: al sinds ik jong ben, gebruik ik taal om mijn emoties te analyseren. Het is mijn passie. Meditatie, yoga, muziek of postzegels verzamelen: zoek iets om op te focussen, zodat alle negatieve gevoelens even naar de achtergrond verdwijnen. Een passie vinden hoeft niks te maken te hebben met aangeboren ­talent: het is iets dat je op gelijk welk ­moment in je leven kan ontwikkelen.”

Als de seks bevredigend is, is seks zeker aan te raden om je geluksgevoel te verhogen Seksuoloog Wim Slabbinck

4. Omarm de (zelf)liefde

Eva Van den Eynde: “Een knuffel is voor mij het ultieme drukverband tegen verdriet. In situaties waarin woorden tekortschieten, zegt een omhelzing genoeg. Al ligt het voor singles – zeker in tijden van social distancing – net iets moeilijker om spontaan geknuffeld te worden. Ook de bevredigende vrijpartijen liggen in dat geval allerminst voor het rapen.”

“‘Als de seks bevredigend is, is seks zeker aan te raden om je geluksgevoel te verhogen’, vertelde seksuoloog Wim Slabbinck. Uit onderzoek blijkt dat de afterglow na een goede vrijpartij gemiddeld tot 48 uur blijft ­doorwerken: de kleine en grote ­frustraties ­tussen partners verdwijnen en zelfs de ­werkprestaties zouden er gebaat bij zijn. Toch is er ook voor de singles goed nieuws: soloseks heeft bijna hetzelfde effect als seks met een partner. Ook dan komen er gelukshormonen vrij door de opwinding en het orgasme. Je mist ­natuurlijk wel het ­huidcontact, maar ­verder is seks met jezelf alleen maar aan te raden voor je mentale welbevinden.”

5. Veerkracht is een spier

Eva Van den Eynde: “Na mijn scheiding gaf ik mezelf een jaar om te tobben. Daarna zou ik weer gelukkig zijn. Verkeerd gedacht: ik weet nu dat veerkracht een spier is die je stapsgewijs moet trainen. Soms is ze zo oververmoeid dat je geen energie meer hebt om te vechten. Dan is het tijd voor Netflix, paprikachips met ribbels en een dekentje. Jezelf willen wapenen tegen alle tegenslag of willen behoeden voor alle verdriet is onmogelijk. Maar door stapsgewijs je veerkracht te vergroten – door leuke activiteiten te ondernemen, te sporten, doelen te stellen, vrienden in vertrouwen te nemen én op tijd op de rem te staan – creëer je een vangnet. Af en toe voel ik me nog duizelig. Met het verschil dat ik nu zeker weet dat ik niet zal vallen, maar sowieso weer op mijn pootjes terechtkom.”

