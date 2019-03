OPROEP. Stuur jouw #Realfie door en win een smartphone met indrukwekkende camera Toon met één klik de echte ik. Één klik zonder filter, dat is de selfie die we zoeken! NINA-redactie

26 maart 2019

16u06 3 Psycho Perfecte kiekjes zijn alomtegenwoordig. Op het internet, in magazines, op sociale media. Een echte foto, zonder filters en bewerkingen is haast uitgestorven. Bij NINA houden we van échte schoonheid en die willen we dan ook in de verf zetten, daarvoor hebben we jullie hulp nodig.

Wat hebben we nodig? Jullie realfies. Een #realfie is een selfie waarbij je maar één keer klikt, geen filter gebruikt & that’s it. Stuur een realfie van jezelf naar nina@hln.be, met een korte comment. En wie weet verschijnt jouw foto nadien op onze site of in het magazine! Bovendien maak je ook kans om een OnePlus 6T smartphone te winnen ter waarde van € 579 (onderaan het artikel vind je meer info). Bonne chance!

Wij geven alvast het goede voorbeeld ...

Redactrice Valérie (34)

“Twee dagen voor ik deze foto nam werd ik 34. De wijsheid komt -zeggen ze- met de jaren, maar jezelf écht graag zien, dat blijkt toch nog steeds een work in progress. Waar ik op deze foto dan wel blij mee ben? Het voorlopige gebrek aan rimpels én het feit dat ik voor 1 keer wél met de ogen open op een foto sta.”

Eindredactrice Geertrui (39)

“Zeg eerste zonnestraaltjes, en zie blije sproetjes #almost40 #gettingusedtoit”

Redactrice Liesbeth (27)

“Windy air, nice hair.”

Redactiecoördinator Isabelle (45)

“Team happy without sleep!”

Redactrice Birte (35)

“Die rimpeltjes rond mijn ogen? Da’s van het vele lachen!”

Redacteur Timon (27)

“Een lachje kan er niet af, maar dat wil niét zeggen dat ik niet gelukkig ben!”

Redactrice Nele (27)

“Mijn collega vindt deze foto heet. Ik zal haar dan maar geloven?”

Redactiecoördinator Melanie (42)

“Mijn eerste #realfie incl. fronsrimpel, donkere wallen en kraaienpootjes. I like.”

Chef Redactie Liesbeth (50)

“Jeuj, voor een keer met mijn ogen open en zonder sla tussen de tanden!”

Redactrice Nathalie (26)

“Geen dubbele kin en oogjes mooi open: dat is al een prestatie op zich. Nu alleen nog in de camera leren kijken. En misschien mijn lippenstift eens wat vaker bijwerken. #winning #onestepatatime”

Redactrice Sophie (28)

“Na jarenlang ruzie (acne, mee-eters en de bijhorende littekens), hebben mijn huid en ik een wapenstilstand bereikt. Meer nog: ik ben zelfs tevreden met hoe mijn velletje eruitziet. Heb ik de smetteloze teint van half vrouwelijk Hollywood? Nee. Maar die hebben ze zelf waarschijnlijk ook niet. Af en toe een puistje hoort bij mij, en dat is prima. Trouwens: wie af en toe kampt met acne heeft minder snel rimpels. Waar kan ik tekenen?”

