OPROEP. NINA zoekt transgender mannen met een mening over J.K. Rowlings controversiële uitspraak Margo Verhasselt

09 juni 2020

14u50 0 Psycho De Britse schrijfster J.K. Rowling (54) krijgt de wind van voren na een controversiële uitspraak over menstrueren. Rowling is van mening dat transgender personen niet over “dat deel van hun leven” mogen praten, maar daarmee zijn heel wat mensen het niet eens.

Rowling reageerde het voorbije weekend via Twitter op een artikel waarin gesproken werd over “mensen die menstrueren”. Ze repliceerde dat die ook gewoon ‘vrouwen’ genoemd mogen worden. Daarop kreeg ze een hoop kritiek, want ook transgendermannen menstrueren soms. Rowling antwoordde daarop: “Ik ken en hou van transgenders, maar als je het concept van een biologische seksebepaling uitwist, zorg je er ook voor dat veel mensen een deel van hun leven niet meer kunnen bespreken. Het is geen haat om de waarheid te spreken.”

Het is niet de eerste keer dat Rowling onder vuur komt te liggen na een uitspraak over transgender personen. In december vorig jaar kreeg ze bijzonder veel commentaar nadat ze onderzoekster Maya Forstater via Twitter steunde. Forstater werd ontslagen omdat ze transfobe berichten op Twitter postte: “Wat mij verbaast, is dat slimme mensen die ik bewonder en die een voorstander zijn van mensen- en vrouwenrechten, zichzelf in bochten wringen om te vermijden de waarheid te zeggen: dat mannen niet kunnen veranderen in vrouwen (want dat zou misschien de gevoelens van die mannen kunnen kwetsen).” Het bericht kwam haar werkgever onder ogen, en in maart besloot die om Forstaters contract niet te verlengen. De vrouw trok daarop naar de rechtbank, maar kreeg geen gelijk van rechter James Tayler.

Rowling kroop op 19 december zelf in haar pen en tweette – na de uitspraak van de rechter – “Kleed je hoe je wil. Noem jezelf hoe je wil. Slaap met eender welke volwassene die zijn toestemming daartoe geeft. Leef je beste leven in vrede en veiligheid. Maar vrouwen van hun baan afhouden omdat ze zeggen dat sekse bestaat? Ik steun Maya.”

Menstruatie

Deze keer slaat ze de bal dus mis met haar uitspraak over menstruatie. Want het zijn niet enkel vrouwen die menstrueren: ook transmannen of andere personen die zich niet (volledig) identificeren als vrouw kunnen maandstonden hebben. Een hormonale behandeling met testosteron legt maandstonden meestal stil, maar dat kan even duren. Daarnaast hebben sommigen geen behoefde aan zo'n behandeling en blijven ze dus gewoon menstrueren.

Ben jij zelf een transgender man en wil je hierover je mening met ons delen? Stuur dan een mailtje met je naam, leeftijd en verhaal naar margo.verhasselt@dpgmedia.be.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?



Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA J.K. Rowling(@ jk_rowling) link