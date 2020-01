OPROEP: NINA zoekt mensen die willen getuigen over de verslaving van een geliefde Redactie NINA

08 januari 2020

09u53 1 Psycho Bijna 20% van de Belgen ontwikkelt in de loop van zijn leven een verslavingsproblematiek. Maar erover praten? Ho maar. Er hangt nog steeds een wolk van ongemakkelijkheid over het onderwerp. Dat zorgt voor een immense last op de schouders van de verslaafden én hun partner. Om het taboe uit de wereld te helpen, zijn wij op zoek naar mensen die willen getuigen.

In een openhartig interview vertelt Rosalie Bogaard hoe ze met lede ogen aanzag dat haar partner Ludo Van Campenhout al voor de derde keer herviel in zijn drankverslaving. “Ik ben triest, leeg”, zegt ze. “Normaal ben ik een heel gepassioneerde vrouw, maar nu voel ik me uitgeschakeld. Ik zit als een toeschouwer te kijken naar mijn eigen leven. Zonder het te begrijpen.”

Het is enorm belangrijk dat Bogaard met haar verhaal naar buitenkomt. Want als er sprake is van een verslaving, lijden naastbetrokkenen vaak heel wat verborgen schade op relationeel vlak. En dat is een groot onderbelicht probleem. Omdat er nog veel onduidelijkheid en taboe rond heerst, zijn wij op zoek naar mannen en vrouwen die hun verhaal willen delen. Worstelt je partner met een verslaving aan alcohol, drugs, gokken, medicijnen of nog iets anders? En heb je interesse om mee te werken? Mail dan je verhaal en telefoonnummer naar liesbeth.de.corte@dpgmedia.be.