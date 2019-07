OPROEP: NINA zoekt mannen en vrouwen die anoniem willen getuigen over zomereenzaamheid NINA-redactie

09u46 0 Psycho Zomer in het land betekent niet voor iedereen terrasjes en gezellige barbecues. In deze periode ziet Tele-Onthaal het aantal bellers en chatters dat met zijn eenzaamheid geen blijf weet licht stijgen. Meer alleenwonenden en jongeren zoeken nu hun toevlucht tot de hulplijn.

Een hulpverlener die een wekelijkse afspraak opschuift naar het einde van de zomer. Een vereniging die een paar weken de deur sluit. Of een dochter die met vakantie gaat en dus even niet kan langskomen. Voor velen geen onoverkoombare situaties - maar toch worstelen heel wat mensen daardoor met eenzame gevoelens. Klinkt dat herkenbaar? NINA is op zoek naar mensen die hierover (anoniem) willen getuigen. Zie jij het zitten om je verhaal te delen? Stuur dan een mailtje met jouw relaas naar nina@hln.be.