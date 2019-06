Op het eerste gezicht: “Ze is verliefd en verloofd” Elke week vragen we voorbijgangers om een eerste indruk te vormen op basis van een foto. Liesbeth De Corte

11 juni 2019

14u57 0 Psycho Tijdens een sollicitatiegesprek, een date of bij een toevallige voorbijganger op straat. Een eerste indruk maken we allemaal. Meer zelfs, we gaan er altijd van uit dat die klopt. Maar is dat wel zo? Om aan te tonen dat je er soms compleet naast kunt zitten, trokken wij de straat op. Om wildvreemden te fotograferen én die foto’s te laten beoordelen door anderen. Durf jij ook een gok te wagen en te checken of het klopt?

Wat denken jullie?

Sofie (38): “Ze komt heel goedlachs over. Wat een sympathieke smile! Het lijkt me ook een heel intelligente vrouw. Iemand die zich interesseert in de actualiteit en daardoor ook begaan is met de milieuproblematiek. Volgens mij woont ze al samen met een partner, maar heeft ze nog geen kinderen. Wél werkt ze met kinderen. Als ik een gokje moet wagen, denk ik dat ze een juffrouw is. Tijdens haar eigen kindertijd heeft ze volgens mij les gevolgd op een muziekschool. Sindsdien kan ze dwarsfluit spelen en heeft ze een voorliefde voor klassieke muziek.”

Liesbeth (50): “Dit is een Sofie. Ze is 28 jaar, heeft nog geen kinderen maar wel een vriend. Sinds een paar jaar werkt ze als kleuterleidster. Naast haar werkleven vindt ze haar vriendinnen - en tijd met hen - heel belangrijk. Ze ziet er ook sportief uit: ze loopt minstens 2 x per week en houdt van dansen. Ik denk ook dat deze vrouw praktisch ingesteld is. Ze kan haar mannetje staan, blijft niet bij de pakken zitten en kan klusjes in huis zelf oplossen. Verder heeft ze een zus met wie ze goed opschiet. Sofie reist ook graag, is avontuurlijk en lijkt me eerder een berg- dan een zeetype. En volgens mij heeft ze een kat thuis, geen hond.”

Leen (48): “Ik ben ontzettend slecht in het raden naar de juiste leeftijd, maar ik heb zo’n donkerbruin vermoeden dat ze nog een jonge twintiger is, in de fleur van haar leven. Ze komt heel betrokken en geëngageerd over, waardoor ik denk dat ze in de sociale sector werkt. Misschien is ze aan de slag als psycholoog of lifecoach? Verder heeft ze een heel lief snoetje. Deze vrouw lijkt me geen extravert, eerder het luisterende type. Daarmee wil ik niet zeggen dat ze niet sociaal is! Integendeel. Ze lijkt me wel een groepsdier. Haar lach alleen al: die is ontzettend innemend. Kortom, ze is geen spring in ‘t veld, maar ook geen stille grijze muis. Op de foto straalt ze ook een vrolijke energie uit. Daarop gebaseerd durf ik gokken dat ze verliefd is, of zelfs verloofd.”

Hoe zit het echt?

Margot (25) woont in Gent en werkt als arts bij het CLB.

“Eerst en vooral: tof om de reacties te lezen! Het toverde een grote glimlach op mijn gezicht. Wat me het meest verrast heeft? De gok van Liesbeth. Straf dat ze denkt dat ik 28 jaar ben. In realiteit ben ik 25 jaar, en meestal word ik net jonger ingeschat. Ik voel me ook behoorlijk jong, maar is dat nu niet hét geheim van ‘t goei leven?” (knipoogt)

“De reacties geven vrij accuraat mijn passies weer: dieren, natuur, kinderen, reizen en muziek. Je vindt me dan ook vaak op concerten en festivals als trouwe supporter van Belgische en internationale bands. Hoewel ik graag naar klassieke muziek luister, gaat mijn voorkeur uit naar gitaarmuziek. Die mag zowel zacht als vrij hard zijn! Zelf ben ik ook actief bezig met muziek maken. Tijdens mijn kindertijd volgde ik les aan de muziekacademie in Brugge. Geen dwarsfluit, wel piano! Later heb ik me nog verdiept in zang, vooral binnen het jazz-genre. Nu zing ik nog steeds: samen met een bevriende gitarist coveren we indie-rocknummers. Daarnaast probeer ik ook geregeld te gaan paardrijden. Op die manier heb ik op een leuke manier mijn wekelijkse dosis sport én ontspanning. Ik fiets ook dagelijks, o.a. naar het werk en door het Gentse. Lopen doe ik heel af en toe, maar dansen kan ik (jammer genoeg) écht niet zo goed. Qua reizen heb ik graag een combinatie van cultuur, natuur en avontuur. Dat heeft Liesbeth wel goed geraden: ik ben inderdaad geen zon-zee-strandtype.”

“Vorig jaar rondde ik mijn studies geneeskunde af. Sinds september werk ik als als arts bij het CLB. Recent heb ik ontdekt hoe graag ik met kinderen en jongeren werk, en ik voorspel dat dit een rode draad zal vormen in mijn toekomstige carrière. Echt verrassend dat ze dat alle drie opmerken! Grappig dat ze ook inschatten dat ik in het onderwijs werk: dat is lange tijd een droom geweest. In een ander leven zag ik mezelf als biologieleerkracht in het middelbaar of als leerkracht lager onderwijs.”

“Mijzelf beschrijven vind ik best moeilijk. Ik vroeg het eens aan mijn vriend en die noemt me goedlachs, zorgzaam en iemand die altijd het beste voorheeft met iedereen. Ik ben alleszins niet dé leidinggevende, maar geef wel graag advies. Wat Leen zegt over mijn karakter, sluit er deels bij aan. Ik ben in zekere zin introvert of verlegen, maar laat me graag omringen door mensen. In grote groepen zal ik nooit de luidste zijn, maar in een klein groepje of één op één voel ik me heel goed. Liesbeth zegt tot slot dat ik praktisch ingesteld ben. Dat klopt: ik los de dingen graag zelf op, maar vraag ook vaak hulp aan mijn ouders, vrienden en mijn partner ... Ja, ik heb dus wel degelijk een relatie! We wonen nog niet samen - en we hebben nog geen kinderen - maar we zijn bijna één jaar gelukkig samen.”

