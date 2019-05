Op het eerste gezicht: “Ze houdt zich niet aan de regels” Elke week vragen we voorbijgangers om een eerste indruk te vormen op basis van een foto. Liesbeth De Corte

21 mei 2019

09u07 2 Psycho Tijdens een sollicitatiegesprek, een date of bij een toevallige voorbijganger op straat. Een eerste indruk maken we allemaal. Meer zelfs, we gaan er altijd van uit dat die klopt. Maar is dat wel zo? Om aan te tonen dat je er soms compleet naast kunt zitten, trokken wij de straat op. Om wildvreemden te fotograferen én die foto’s te laten beoordelen door anderen. Durf jij ook een gok te wagen en te checken of het klopt?

Wat denken jullie?

Lisa (39): “Haar kledingstijl springt onmiddellijk in het oog. Heel excentriek, maar mooi! Volgens mij is ze veel met mode bezig. Wie weet is ze in haar vrije tijd zelfs een blogster? Qua job situeer ik haar in de grafische sector. Afgaande op haar felle kousen en originele kledij gok ik dat ze ook een creatieve carrière achterna jaagt. Als ik haar met één woord moet beschrijven, is het nonchalant. En dat bedoel ik op een positieve manier. Ze is heel open en sociaal. Geen type dat zich aan regeltjes houdt, maar haar eigen regels maakt. Daarmee bedoel ik dat ze bepaalde principes heeft en die ook nastreeft. Ze eet vegetarisch en is bewust bezig met het klimaat en het milieu.”

Sophie ( 28): “Ze poseert vlot. Dat is volgens mij een teken dat ze goed in haar vel zit. Leuk om te zien! Het lijkt ook alsof ze trots is op haar outfit. Terecht, ze heeft coole schoenen aan. Ik kan niet goed lezen wat er op haar T-shirt staat ... ‘I don’t give a Huffle Fuck’? Dat is een verwijzing naar Harry Potter. Een teken dat ze graag leest, denk ik. Naast lezen heeft ze nog een andere hobby: dansen. Er zit pit en schwung in haar, dat zie je meteen. Verder komt ze over als een sociale vrouw. Iemand die graag in contact komt met mensen. Dat laat zich waarschijnlijk ook voelen in haar job. Als ik moet gokken, staat ze in het kleuteronderwijs.”

Inge (43): “Wat een leuke outfit heeft ze aan. Ik weet niet of ze al werkt of nog studeert, maar ze is sowieso een creatieve bezige bij. Het lijkt me een meisje dat niet goed kan stilzitten. Zo heeft ze heel wat hobby’s: yoga, klimmen, reizen en koken. Als ze in de kookpotten aan het roeren is, bereidt ze het liefst vegetarische gerechten en lekkere dipsauzen of hummus. Misschien runt ze zelfs haar eigen vegetarische restaurant of saladbar.”

Hoe zit het echt?

Nina (21) woont in Lichtervelde en studeert Grieks-Latijn aan de UGent.

“Wat een aangename reacties! Bij sommige zaken slaan de ze de nagel op de kop, bij andere zaken hebben ze het aan het verkeerde eind. Om te beginnen schat iedereen me duidelijk ouder in dan ik werkelijk ben. Geen grote verrassing. Dat gebeurt wel vaker. (lacht) Het werkleven moet nog even wachten. Momenteel volg ik nog een opleiding Grieks-Latijn.”

“Alle drie merken ze wél correct op dat ik een creatieve kant heb. Vroeger wou ik het schoppen tot modeontwerpster. Al moet ik eerlijk toegeven dat ik als klein meisje snel van gedacht wisselde en ook droomde van een carrière als mineraloog, astronaut en paleontoloog. Mijn creativiteit uit zich ook in mijn hobby’s. Ik dans al heel mijn leven, van ballet tot moderne dans en de Afro-Amerikaanse dans Lindy Hop. Daarnaast heb ik 9 jaar piano gestudeerd aan de muziekacademie en lees ik dolgraag. Dat laatste is ook wel een vereiste voor mijn studierichting. Ik beschouw mezelf als een vrij grote nerd: ik lees vooral sciencefiction en fantasy, ben een grote fan van het Marvel-universum en tjah, ook van Harry Potter. De T-shirt was een verjaardagscadeau van mijn beste vriend. Hij zal blij zijn om te zien dat ik zijn geschenk écht draag. Sinds de start van dit jaar ben ik begonnen met yoga en ik reis ook heel graag. Ik trek zelfs nog jaarlijks naar het buitenland met mijn ouders.”

“Jammer genoeg zal ik Lisa en Inge moeten teleurstellen: ik ben geen vegetariër. Ik geef uiteraard wel om het milieu en draag mijn steentje bij waar ik kan, maar om gezondheidsredenen kan ik maar 2 of 3 keer per week vegetarisch eten. Koken vind ik wel leuk! Dat werkt ontzettend ontspannend.”

“Last but not least kunnen ze me qua karakter vrij goed inschatten. Ik ben onder de indruk! (lacht) Het klopt dat ik best sociaal ben. Maar af en toe heb ik ook nood aan een moment om mijn batterij weer op te laden. Daarom probeer ik zeker één avond in de week voor mezelf te reserveren, zodat ik af en toe kan profiteren van een portie self care. Opvallend genoeg raadt Lisa dat ik vasthoud aan mijn principes. Mijn vrienden weten dat ik graag in discussie ga. Begrijp me niet verkeerd: ik sta zeker open voor nieuwe meningen en informatie, maar ik heb een aantal belangrijke waarden waar ik niet zal van afwijken.”

