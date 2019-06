Op het eerste gezicht: “Het zijn 2 influencers uit een Oost-Europees land” Elke week vragen we voorbijgangers om een eerste indruk te vormen op basis van een foto. Liesbeth De Corte

18 juni 2019

08u56 0 Psycho Tijdens een sollicitatiegesprek, een date of bij een toevallige voorbijganger op straat. Een eerste indruk maken we allemaal. Meer zelfs, we gaan er altijd van uit dat die klopt. Maar is dat wel zo? Om aan te tonen dat je er soms compleet naast kunt zitten, trokken wij de straat op. Om wildvreemden te fotograferen én die foto’s te laten beoordelen door anderen. Durf jij ook een gok te wagen en te checken of het klopt?

Wat denken jullie?

Carry (40): “Je ziet meteen dat ze alle twee geïnteresseerd zijn in mode. Hun outfits zijn zodanig op elkaar afgesteld, dat het volgens mij collega’s zijn. Ik gok dat ze samenwerken als styliste of make-upartiesten. Op basis van de koffers zou je nog kunnen denken dat ze op vakantie zijn, maar dat is volgens mij niet het geval. Het zijn Belgische dames. Toeristen kiezen voor een andere garderobe. Ze komen ook niet verlegen over. Timide mensen durven zo geen knalkleuren te dragen. Ze vinden het dus niet erg om op te vallen, maar niet op een slechte manier! Hun favoriete hobby? Sowieso shoppen.”

Julie (33): “Grappig dat ze hetzelfde kleurenpalet dragen. Het lijken me goede vriendinnen, of op z’n minst collega’s. Misschien dat ze samen op reis zijn voor het werk? Ze zijn alleszins gepassioneerd door de modewereld. Dat merk je aan alles: hun nagels zijn perfect gelakt en hun accessoires zijn volledig afgestemd op hun kledij. Ze hebben duidelijk goed nagedacht over hun outfit. Dat doet me vermoeden dat ze in de mode-industrie of make-upbusiness werken. Mogelijks in een parfumerie. Ze hebben ook slanke benen, dus het lijken me sportieve dames. Wie weet gaan ze samen in hun vrije tijd lopen. De linkse vrouw lijkt me trouwens een tikje ouder, maar ik ben niet 100% zeker want ze verstopt zich achter haar grote zonnebril. Maar zo'n mantelpakje straalt een zekere maturiteit uit, terwijl Chuck Taylor All Stars net iets jeugdiger ogen.”

Birte (35): “Het valt meteen op dat ze veel belang hechten aan hun uiterlijk. Ze stemmen zelfs hun outfit op elkaar af! Waarschijnlijk zijn ze ook actief op sociale media en zijn het influencers, of willen ze insta-famous worden. Als ze ernaast nog een job hebben, zijn ze aan de slag als secretaresse. Hun koffers lijken erop te wijzen dat ze op citytrip zijn. Als ik een gokje moet wagen, zijn het toeristen uit Nederland of uit een Oost-Europees land! Wat ook kan, is dat het Belgische dames zijn met een trolley vol outfits om te shooten voor hun Instagrampagina. De kans zit er ook in dat ze thuis een pluizige viervoeter hebben rondlopen. Een fotogenieke raskat of rashond, uiteraard. Verder lijken ze heel sympathiek en spontaan. Door de gele outfit komen ze ook meteen over als 2 zonneschijntjes, die heel positief ingesteld zijn. Het glas is altijd halfvol.”

Hoe zit het echt?

Maritsa (24) komt uit Gent en studeert Journalistiek. Francine (36) woont in Lokeren, is mama van 2 meisjes en is een bezige bij: ze is aan de slag als social media manager bij het modemerk Caroline Biss, hoofddocent van de opleiding ‘Kleur, Stijl en Imago’ aan de Ondernemersschool, personal shopper én influencer. Daarnaast heeft ze 15 jaar geleden het bedrijf Magenta Workshop Studio opgericht, waarbij ze workshops organiseert om aan je persoonlijke uitstraling én je online imago te werken.

Francine: “Het klopt volledig dat ik met mode bezig ben. Bedankt Birte, jij slaat helemaal de nagel op de kop. Ik heb inderdaad een Instagrampagina, genaamd @mylifeincolors_, met meer dan 205.000 volgers. Merken betalen mij om foto’s te posten waarop ik hun kledij draag. Maar ik zie mezelf niet als blogger: mijn leven draait niet om dat online bestaan. Ik heb mijn handen immers vol met een boeiend én bloeiend bedrijf en een druk privéleven.”

“Verder ben ik geen verlegen muurbloempje. Correct gegokt Carry! Voor mijn werk moet ik geregeld lezingen geven voor zalen met meer dan 100 mensen. Verder ben ik energiek, je kan me gerust een open boek noemen en ik sta positief in het leven. Wat ook klopt: ik ben een ontzettend grote dierenvriend. Ik woon in een bosrijk gebied, heb een prachtig zwart paard en ja, ook een viervoeter. Een jong keeshondje. Tot slot ben ik inderdaad iets ouder dan Martisa, 15 jaar om precies te zijn! Ze is een ex-studente en wil haar Instagrampagina laten groeien. Daarom shooten we af en toe samen.”

Martisa: “Tof om de reacties te lezen! Tot voor kort hechtte ik veel belang aan de meningen van anderen. Ik vroeg me vaak af wat ze van me dachten. Als ik met Francine op stap ben, vergeet ik dat volledig. Dan amuseren we ons rot! Een tijdje geleden heb ik bij haar les gevolgd over mode en Instagram: ze heeft me er alles over geleerd. Mode interesseert me dan ook enorm. Niet in de zin dat ik steeds up-to-date wil zijn met de laatste trends. Wel vind ik het belangrijk om via mijn kledij een deel van m’n persoonlijkheid te tonen. Dat doe ik vooral met pastelkleuren en roze. Shoppen is dan ook één van mijn favoriete hobby’s. Daarnaast hou ik me in mijn vrije tijd veel bezig met musicals en dansen. Grappig dat Julie denkt dat ik sportief ben. Was het maar zo! Ik heb de laatste twee jaar geen sport meer uitgeoefend. (lacht) In september komt daar (hopelijk) verandering in: dan start ik met lessen aan de dansstudio Ijvi Hagelstein.”

“Als ik aan vrienden vraag om me te omschrijven, komen steeds dezelfde termen naar boven: sympathiek, empathisch, positief ingesteld én onhandig. Mijn bijnaam is zelfs ‘Miss Catastrophe’. “

“Op voorhand had ik nooit gedacht dat mensen zouden raden dat we influencers zijn met koffers vol outfits om te shooten voor Instagram. Knap! De link met een parfumerie of een job als secretaresse snap ik niet goed. Daar is geen plaats voor creativiteit en experimenteren. Niets voor mij!”

