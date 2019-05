Op het eerste gezicht: “Een rapper en zijn manager, dat zie je zo” Elke week vragen we voorbijgangers om een eerste indruk te vormen op basis van een foto. Liesbeth De Corte

28 mei 2019

12u09 2 Psycho Tijdens een sollicitatiegesprek, een date of bij een toevallige voorbijganger op straat. Een eerste indruk maken we allemaal. Meer zelfs, we gaan er altijd van uit dat die klopt. Maar is dat wel zo? Om aan te tonen dat je er soms compleet naast kunt zitten, trokken wij de straat op. Om wildvreemden te fotograferen én die foto’s te laten beoordelen door anderen. Durf jij ook een gok te wagen en te checken of het klopt?

Wat denken jullie?

Jade (22): “Ze stralen alle twee een artistieke vibe uit, maar dan op hun eigen specifieke manier. De linkse man is volgens mij een opkomend muziektalent. Een rapper. Dat zie je zo. De andere kerel is zijn manager. Ze kennen elkaar dus nog niet zo lang. De manager ziet er best stoer uit, maar heeft volgens mij een peperkoeken hartje. Hij woont gelukkig samen met zijn vrouw. De muzikant is ook ontzettend sociaal, maar hij wil zich momenteel voor de volle 100% op z'n carrière focussen en heeft geen tijd voor een relatie.”

Kenneth (36): “Wat een grappig duo. Qua stijl passen ze niet bij elkaar. Het zien er ook twee verschillende karakters uit. Maar omdat ze fysiek contact hebben en zich duidelijk op hun gemak voelen bij elkaar, zijn het wel kennissen. Ik gok dat ze samen werken. De man met de baard is een tikje ouder en is de mentor van zijn linkse compagnon. Ze lachen ook sympathiek, dus komen sociaal, toegankelijk en goedlachs over. Ik heb echt geen flauw idee wat ze doen qua job, maar door hun open uitstraling vermoed ik dat ze in een sector werken waar ze vaak in contact komen met mensen.”

Isabelle (45): “Dit zien er 2 creatievelingen uit. Ze werken samen voor een reclamebureau. De linkse is een grafisch ontwerper, de rechtse een copywriter. Ze werken heel aanvullend en zijn goed op elkaar ingespeeld. Een echte tandem: net zoals ze op de foto op elkaar leunen, doen ze dat ook in hun werkleven! Afgaande op de outfit, gok ik dat de linkse man ontelbaar veel sneakers heeft. Volgens mij draagt hij elke dag een ander paar. Een groot deel van z’n vrije tijd spendeert hij aan crossfit. De andere man is een muziekliefhebber en legt elk weekend nog een vinylplaat op.”

Thierno (34) en Jonas (42) zijn 2 toevallige passanten, die graag samen voor de foto poseerden.

Jonas: “We hebben de mensen op het foute spoor gezet. Thierno en ik zijn overduidelijk 2 verschillende types, maar we omhelzen elkaar. Dat is niet zo vanzelfsprekend bij 2 vreemden. Het is dan ook logisch dat mensen nadenken over een verklaring: wat is de link? Wat verbindt ons? Maar daar zit het addertje onder het gras: we kennen elkaar niet. (lacht) We zijn dus geen collega’s, en ik ben geen manager of copywriter. Wel een coördinator van een sociale werkplaats in de bouwsector. Sinds vorig jaar heb ik mijn diploma psychologie op zak. Ik hoop daar mijn carrière van te kunnen maken en ooit zelfstandig te kunnen werken als psychotherapeut.”

“Jade noemt me stoer. Zo zou ik mezelf niet beschrijven. Ik zie me eerder als een open en benaderbare man. Ik woon wel samen met mijn vriendin Peggy. We zijn al 8 jaar samen, maar hebben nog geen trouwplannen. Af en toe komt dat onderwerp ter sprake, maar dan is dat eerder om te grappen dan om concrete plannen te maken.”

“Isabelle maakt een goede gok: ik heb thuis inderdaad een collectie vinylplaten. Hedendaagse muziek zal je in mijn verzameling niet vinden. Ik luister liever naar rustige grunge of alternatieve muziek met een scherpe kant. Zelf ben ik ook 20 à 25 jaar muzikant geweest. Bas, gitaar en zang. Samen met een band heb ik in heel wat jeugdhuizen en kleine zaaltjes gespeeld, maar langzaamaan is die hobby uitgedoofd. Nochtans nam ik muziek vroeger heel serieus. Ik koesterde de grote droom om door te breken en had daar veel tijd en geld voor over. Maar vanaf het moment dat ik er geen energie meer kon insteken door werk en gezin, is het snel verwaterd. Als ik iets doe, is dat niet vrijblijvend. Dan wil ik er voor de volle 100% voor gaan: liedjes schrijven, meteen een plaat maken en optredens regelen. Lukt dat niet? Dan stop ik er liever mee.”

Thierno: “Grappig dat ze allemaal denken dat ik een creatieve job heb. Jammer genoeg is dat niet het geval. Ik heb een tijdje in Hotel Ibis gewerkt in Gent, maar momenteel ben ik op zoek naar een nieuwe job. Al wil dat niet zeggen dat ik geen creatieve bij ben! Ik speel mee in theaters, hou van dansen en schrijf al jarenlang muziek. Afrikaanse muziek, want ik ben afkomstig uit Senegal. 12 jaar geleden ben ik naar België verhuisd om de problemen daar te ontlopen. Dat was de beste beslissing van mijn leven. Ik hou van dit land en z’n inwoners. Iedereen is zo lief! Jade, Kenneth en Isabelle hebben gelijk: ik ben een open boek. In de week ga ik elke dag naar de fitness. Iedereen kent me daar ondertussen. (lacht) Niet dat ik per se spierballen wil kweken. Ik kan gewoon niet dag in dag uit stilzitten en elke avond doorbrengen voor de tv. Ik vind het veel leuker om mijn vrienden te zien en ondertussen sportief bezig te zijn. In het weekend is dat ook zo: dan ga ik voetballen. Isabelle heeft ook goed geraden dat ik tuk ben op sneakers. Ik ben graag bezig met mijn uiterlijk en mode, maar ik heb niet zo veel sneakers. Moest ik een onuitputtelijke portemonnee hebben, zou dat wel anders zijn! (lacht)”

Benieuwd naar de andere foto’s? Hier kan je die van week 1, week 2, week 3, week 4, week 5, week 6 en week 7 checken.