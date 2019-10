Op het eerste gezicht: “Deze kerel is eerder een lover dan een fighter” Elke week vragen we voorbijgangers om een eerste indruk te vormen op basis van een foto. Liesbeth De Corte

08 oktober 2019

08u55 0 Psycho Tijdens een sollicitatiegesprek, een date of bij een toevallige voorbijganger op straat. Een eerste indruk maken we allemaal. Meer zelfs: we gaan er altijd van uit dat die klopt. Maar is dat wel zo? Om aan te tonen dat je er soms compleet naast kunt zitten, trokken wij de straat op. Om wildvreemden te fotograferen én die foto’s te laten beoordelen door anderen. Durf jij ook een gok te wagen en te checken of het klopt?

Wat denken jullie?

Eva (23): “Met deze man zou ik graag eens iets gaan drinken. Volgens mij kan hij a volonté moppen tappen bij een frisse pint. Zijn kledingstijl doet me vermoeden dat hij in de creatieve sector werkt. Een wilde gok: hij is ergens aan de slag als illustrator. Hij ziet er in ieder geval uit als iemand die zich niet veel aantrekt van wat anderen van hem denken en recht voor de raap is. Ligt er iets op z’n lever? Dan zal hij ook geen blad voor de mond nemen. Tegelijk komt hij heel sympathiek over. Het lijkt me een man op wie je op kunt rekenen. Als je hem opbelt, staat hij sowieso klaar als luisterend oor. Als hij ‘s avonds thuiskomt, moet hij telkens weer vechten met zijn mopshond om zijn avondmaal, om dan gezellig in de zetel wat te Netflixen.”

Ann (34): “Aan de tattoo’s op zijn vingers te zien is deze kerel eerder een lover dan een fighter. En hoewel hij er best stoer uitziet in deze outfit, vind ik dat hij een zachtaardige uitstraling heeft. Ik denk dat deze man een creatief beroep uitoefent ... Misschien iets met grafische vormgeving? Uit de tattoo’s die her en der over zijn lichaam verspreid staan, de piercings en het kapsel durf ik zeggen dat hij best ijdel is. Niet het type dat elke ochtend een uur of twee voor de badkamerspiegel staat, maar wel iemand die op voorhand goed nadenkt over zijn look. Die theorie wordt volgens mij bevestigd door de outfit van deze kerel. Zo gaan er geen dertien in een dozijn. De tattoo bovenop zijn hand intrigeert me ... is het een Chinese oudere man die ik daar zie? Misschien wil dat wel zeggen dat deze man graag reist, en zijn hart verloren heeft aan de Aziatische cultuur?”

Bart (44): “Het eerste woord dat in me opkomt: playboy. Al is dat niet slecht bedoeld! Hij is goed gekleed, waardoor hij een flinke portie zelfvertrouwen uitstraalt. Of hij nu graag flirt of niet: hij lijkt me alleszins een vlotte kerel. Het type dat je tegenkomt op café, met wie je snel mee aan de praat raakt en vervolgens uren mee kunt lachen, praten en zeveren. Als hij niet op café zit, is hij aan het werk in een reclamebureau of in een kledingwinkel. Volgens mij werkt hij bij Levi’s, maar vraag me niet waarom. (lacht) Ondanks zijn tatoeage ‘Love Less’ op zijn vingers, komt hij sympathiek over. Ik zou er niet van verschieten als hij een familieman is met een vrouw en kindje. Mocht hij geen lederen jas aanhebben, zou ik denken dat hij vegan is. Nu twijfel ik. Al is hij sowieso wel bezorgd om het milieu.”

Hoe zit het echt?

Cis (28) woont in Antwerpen en is aan de slag als storemanager.

“Cool dat iedereen ervan uitgaat dat ik in een creatieve sector werk! Maar ze hebben het bij het verkeerde eind: ik ben gewoon een simpele storemanager. (lacht) Niet dat je me hoort klagen. Mode is zeker een van mijn interesses, en in de winkel kan ik mijn ei kwijt. Vraag me niet om mijn kledingstijl te beschrijven, want daar kan ik geen noemer op plakken. Ik draag gewoon spullen die ik plezant vind. De broek die je op de foto ziet, is mijn all time favorite! Al moet ik toegeven dat de 16-jarige ik zich zou doodschamen om zo’n opvallende broek.”

“Ann noemt me ijdel ... Dat heb ik al wel vaker gehoord. Dat woord heeft misschien een negatieve connotatie, maar volgens mij is er niets mis mee. Het is toch leuk om aandacht te hebben voor je uiterlijk? Moest iemand er zich toch aan storen, maak ik dat wel goed met mijn toffe persoonlijkheid. Althans, dat hoop ik.” (lacht)

“Mijn tatoeages springen ook in het oog. Daar ben ik ondertussen al aan gewend. Veel mensen zijn benieuwd of er een betekenis achter zit, maar ik moet hen teleurstellen: ze verklappen zo goed als niets over mijn persoonlijkheid. Het zijn gewoon designs die ik mooi vind. Neem bijvoorbeeld de tattoo bovenop mijn hand. Dat is een willekeurige combinatie: gewoon een tekening van een oude man met een omega teken op z’n voorhoofd. Af en toe werk ik als piercer, en dan durf ik wel eens te prutsen met naald en inkt! Toch vind ik leuker om het canvas te zijn dan de artiest.”

“Last but not least ben ik geen vegan. Eerder een flexitariër, want vegetarische maaltijden vind ik best lekker! Maar nooit vlees eten is niets voor mij. Sinds ik ‘Lady en de Vagebond’ gezien heb, kan ik niet weerstaan aan een spaghetti bolognese.”