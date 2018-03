Op deze plek krijgt je creativiteit een boost (tip: je draagt er geen kleren) ND

21 maart 2018

08u33

Bron: Psychology Today 0 Psycho Nood aan nieuwe ideeën? Begin de dag dan met een verfrissende douche. Volgens een studie van creativiteitsexpert Scott Kaufman bij mensen uit 8 landen hebben maar liefst 72% van de mensen creatieve doorbraken in de douche. Psychology Today geeft vier verklaringen waarom die douchecabine voor onverwachte Eureka-momenten zorgt.

De ontdekking dat douchen je creativiteit een boost zou geven, is niet nieuw. In 2014 verklaarden wetenschappers al dat een douche ideaal is om je creativiteit aan te scherpen, omdat je afgesloten van allerlei prikkels en informatie even tot jezelf komt. Maar er zijn nog meer redenen op te noemen waarom die ochtendlijke hygiëne jou de beste ideeën kan bezorgen.

1. Douchen ontspant

Of je nu 's ochtends of 's avonds doucht, de kans is groot dat een deel van je stress en zorgen mee door het afvoerputje worden weggespoeld. Je bent even weg van alles en iedereen, je spieren ontspannen door het warme water en een geurtje erbij maakt dat je helemaal relaxed de dag kan afsluiten of beginnen. Een ontspannen geest is een vereiste om tot een goed idee te komen, waar stress eerder voor blokkages zorgt. Wetenschappers hebben het over "alfagolven" in ons brein, die ontstaan wanneer we dagdromen of mediteren en ons in een diepere staat van bewustzijn kunnen brengen. Heb je stress, dan zijn die golven net afwezig.

2. Je bent alleen

Tenzij je er - letterlijk - een stomende activiteit met je partner van maakt, douche je doorgaans in je eentje. Hoewel alleen zijn vaak de negatieve connotatie van eenzaamheid krijgt in de psychologie, staan artiesten er net om bekend een bepaalde vorm van interne reflectie te activeren als ze op hun eentje zijn. Denk aan het cliché van de eenzame schrijver in zijn zolderkamertje, die een bestseller uit zijn pen perst in compleet isolement. Even enkel met jezelf bezig zijn, wakkert je geest op een goede manier aan.

3. Douchen is "saai"

In zekere zin is douchen een routine-activiteit. Maar net die vanzelfsprekende, soms saaie activiteiten kunnen je creativiteit aanboren. Albert Einstein zei ooit: "Creativiteit is het resultaat van verspilde tijd," waarmee hij bedoelde dat af en toe eens helemaal niks doen of je vervelen tot de gekste inzichten kan leiden. Net zoals namiddag waarop je je verveelde als kind, vaak leidden tot de gekste en origineelste spelletjes.

4. Je wordt niet afgeleid

Even geen smartphone met berichtjes, geen jengelende kinderen (in het beste geval) of geen kookpotten die in de gaten moeten worden gehouden. In de douche kan je amper weg - tenzij het écht dringend is - waardoor je helemaal op dat moment bent aangewezen. Ideaal om een idee in je hoofd te laten rijpen. Waar ons brein een hele dag door wordt blootgesteld aan (te) veel prikkels, krijgen die tijdens een douchemomentje amper kans.

Zo kom je tot geniale ideeën in de douche

Vastberaden om die nieuwe zaak alvast mentaal uit de grond te stampen in de douche? Psychology Today geeft deze tips nog mee om van douchen een zo creatief mogelijk moment te maken.

- Douche alleen. Maak er indien mogelijk een moment voor jezelf van, zonder partner die zich ondertussen scheert of dochter op het toilet.

- Hou afleiding buiten. Geen smartphone, radio of computer die je uit je gedachtestroom kunnen halen

- Bedenk een doel. Zit je met een probleem dat je wil oplossen of wil je concreet iets bedenken? Zoek al een beetje op voorhand op voor je in de douche springt, zodat je geest al lichtjes is voorbereid. Laat de theorie los zodra je in die douche gaat om er verder op door te kunnen denken.

- Douche 's ochtends of 's avonds. Onderzoek toont aan dat je het creatiefst bent als je geest niet helemaal alert is. Ochtendmensen kunnen dus het beste 's avonds douchen voor geniale ideeën en vice versa.

- Schrijf je ideeën meteen op. Net zoals je 's nachts een geweldig idee kan hebben dat je 's ochtends bent vergeten, kan een douche-idee ook weer verdwijnen eenmaal je aan de ochtendlijke of avondlijke routine begint. Noteer meteen na het douchen de gedachten die in je zijn opgekomen, om ze beter te onthouden.