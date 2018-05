Op deze momenten check je je smartphone beter niet Liesbeth De Corte

24 mei 2018

17u13 0 Psycho Door je Instagramfeed scrollen, je mails checken of controleren of je een nieuw WhatsApp-berichtje hebt. Soms lijken we wel vergroeid aan onze smartphone. Toch zijn er momenten dat je je telefoon beter laat liggen. We sommen ze even voor je op.

1. Als je opstaat

Ben je de slaap nog uit je ogen aan het wrijven? Grijp dan niet meteen naar je smartphone. “In de plaats van de rest van je dag te overlopen, begin je je te verdiepen in nieuwtjes, emails en berichten die allemaal veel aandacht vragen,” vertelt Jeff Zacharski, life coach bij JENGA Life, aan Huffington Post. “Dat kan heel overweldigend zijn. Voor je het weet, ben je tijd kwijt aan allerlei zaken die niet dringend zijn.”

2. Als je naar je werk vertrekt

De ochtend is al kort genoeg. Vaak lig je nog eventjes te snoozen, om daarna snel in de douche te springen en vliegensvlug te ontbijten. Er is dan ook geen tijd om je te laten afleiden door je smartphone. “Stilzitten en naar je smartphone staren is pure tijdverspilling”, zegt Deborah Sweeney, CEO van MyCorporation, streng. Ze raadt aan om gewoon in de auto te springen en naar je werk te rijden. Dan kan je daar je e-mails en berichten bekijken.

3. Als je een meeting hebt

Er zijn zo van die vergaderingen waar maar geen einde aan lijkt te komen. Het is dan verleidelijk om ondertussen enkele belangrijke berichtjes of mails te beantwoorden. Je denkt misschien dat je op die manier je tijd productief besteedt, maar het tegenovergestelde is waar. Dat beweert Christopher K. Lee, een businessconsultant bij PurposeRedeemed. “Het meest productieve wat je op dat moment kan doen, is werken aan je relatie met die collega”, legt hij uit. Door meer aandacht te geven aan je telefoon, geef je jouw gesprekspartner een slecht gevoel en kan je je niet 100 procent focussen op de conversatie.

4. Als je eigenlijk moet netwerken

We geven toe: in je uppie naar een event gaan en met een wildvreemde een gesprek aanknopen is niet gemakkelijk. Maar het laatste wat je dan moet doen, is op je toestel beginnen tokkelen. Je bent daar immers met een missie: nieuwe mensen leren kennen of naar een interessante speech luisteren. Focus je daar dan ook op.

5. Als je in ‘the zone’ bent

De meeste mensen hebben een bepaalde periode tijdens de dag waarin ze het meeste werk verzet krijgen. Ben je een vroege vogel die ’s ochtends héél productief is? Probeer dan voor de lunch niet te veel naar je smartphone te loeren. Wie na de middag steevast een dipje ervaart, kan dan een telefoon-pauze inlassen.

6. Als je aan het lezen bent

Als kind werd ik altijd zodanig meegesleept door een boek, dat er naast het huis een bom mocht neervallen en ik zou het nog niet doorgehad hebben. Sinds de komst van de smartphone is dat veranderd, en ik gok dat dat voor veel mensen geldt. Lee raadt dan ook aan om niet in het midden van een hoofdstuk je sms’en te checken, zo zal je ook meer plezier beleven aan die spannende cliffhangers.

7. Als je bijna gaat slapen

We weten ondertussen al wel dat het geen goed idee is om met een smartphone of tablet in bed te kruipen. Suja Kansagra, het hoofd van het slaapcentrum aan de Duke University, waarschuwt nog eens dat de schermen zorgen voor blauw licht, dé slaapvijand. “Een halfuur voordat je in bed kruipt, leg je het toestel best weg”, besluit ze.