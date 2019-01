Op deze leeftijd zou jij je leven op orde moeten hebben Liesbeth De Corte

06 januari 2019

15u28

Bron: Metro UK, NRC 0 Psycho Als tiener denk je vaak dat je je leven uitgevogeld hebt eens je tram 3 gepasseerd bent. Maar als het zover is, heb je die leuke job nog niet te pakken, ben je nog single en staat er amper geld op je spaarrekening. Klinkt dat herkenbaar? Geen paniek: je bent niet de enige. Volgens een nieuwe studie hebben de meeste mensen pas vanaf 39 jaar hun leven op orde.

“Ah, later als ik groot ben ...” Of je nu droomde van je prins op het witte paard, een carrière bij Google of een zorgeloos leventje op de Caraïben, iedereen heeft als kind wel een ideaalbeeld van hoe hun leven er binnen 10, 20 of 30 jaar zou uitzien. Maar in realiteit blijkt dat plaatje niet altijd te kloppen, zeker niet wanneer de deadline van die 30e verjaardag nadert.

Toch is dat geen reden om beginnen te panikeren. Dat blijkt uit een rondvraag van verzekeraar Beagle Street bij meer dan 2.000 volwassenen. Volgens die studie is de gemiddelde leeftijd waarop jij je leven op orde moet hebben 39 jaar. Maar er is meer. Tegen hun 29e verjaardag hebben de meeste mensen wel al een groep hechte vrienden, en tegen hun 31e zijn ze ‘de ware’ al tegengekomen.

Dertigerscrisis

Krijg jij bij het zien van die cijfers spontaan een quarterlife crisis? Weet dat je niet alleen bent. Zo’n 78% van de deelnemers aan de studie zegt dat ze druk voelen om te presteren, uit te blinken én tegelijk een fantastisch leven te leiden. 44% geeft zelfs toe dat ze denken dat ze hun leven nooit op orde kunnen krijgen.

Ook al gaat het om een Britse studie, volgens auteur Nienke Wijnants, die in 2008 een boek over het thema schreef, is zo’n dertigerscrisis eigen aan onze tijdsgeest. Aan het dagblad NRC legde ze uit dat mensen tegenwoordig steeds later aan kinderen en relaties beginnen. Het gevolg: we denken op ons dertigste al serieus na over wat we nu écht willen. Onze ouders waren op die leeftijd bezig met pampers verversen, en kregen pas echt tijd voor die reflectie rond hun vijftigste, bij de gekende midlifecrisis. “Zo’n dertigerscrisis waait ook wel weer over”, stelt Wijnants gerust.