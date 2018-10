Op deze leeftijd ben je het meest zelfverzekerd Valérie Wauters

01 oktober 2018

09u08

Bron: Red 1 Psycho Hoe zelfverzekerd we ons voelen, en hoe goed we in ons vel zitten verandert doorheen ons leven. Het wordt wel eens gezegd dat hoe ouder we zijn, hoe hoger ons gevoel van eigenwaarde is. Om dat te bewijzen gingen researchers op zoek naar de leeftijd waarop ons zelfvertrouwen piekt.

Uit onderzoek van The Psychological Bulletin blijkt dat we ons het meest zelfzeker voelen wanneer we 60 zijn. Om dit aan te tonen werden meer dan 300 studies rond zelfvertrouwen onder de loep genomen. Er werd daarbij gekeken naar geboortejaar, geslacht en nationaliteit.

Het zelfvertrouwen van de onderzochte personen bleef stijgen tot de leeftijd van 60 jaar bereikt werd. Vervolgens bleef het een decennium op hetzelfde niveau, om daarna lichtjes te dalen tijdens onze zeventiger en tachtiger jaren. Wanneer de leeftijd van 90 bereikt werd, nam het zelfvertrouwen dan weer drastischer af.

Dat we ons op ons zestigste het meest zelfzeker voelen heeft volgens onderzoekers alles te maken met het feit dat we ons op die leeftijd niet langer zorgen maken over wat anderen van ons vinden. Daarnaast zitten we dan ook gewoon beter in ons vel en hebben we al heel wat levenservaring opgescharreld.