Ook onze huid kan honger hebben: waarom elkaar regelmatig knuffelen levensnoodzakelijk is ND

01 maart 2018

16u02

Bron: De Morgen, VRT, AD 22 Psycho Net zoals eten, drinken en slapen, is ook lichamelijk contact een basisbehoefte van de mens. "Huidhonger", heet dat in een mooi woord. Vooral voor baby's en jonge kinderen is het belangrijk, legde kinder- en jeugdpsychiater Binu Singh van de KU Leuven gisteren uit bij Van Gils & Gasten. Maar ook als volwassene is een stevige knuffel op tijd en stond noodzakelijk om gelukkig te blijven.

Steeds meer kinderen hebben huidhonger, zo schreef De Morgen gisteren, omdat ze te weinig lijfelijke aandacht krijgen in bijvoorbeeld crèches of kinderopvang. "Hoe jonger je bent, hoe levensnoodzakelijker het is om veel lichamelijk contact te hebben," legde Binu Singh gisterenavond uit bij Van Gils & Gasten, een kinder- en jeugdpsychiater van de KU Leuven. "Baby's en kinderen zijn heel kwetsbaar, ze hebben volwassenen voor alles nodig. Zelfs nog om eten in hun mond te stoppen. Dan is het voor hen heel belangrijk dat ze merken dat er iemand is die hen graag ziet en voor hen zorgt. Je kan het nog niet tegen hen zeggen, maar ze moeten dat voelen en ervaren." Door veel huid-op-huidcontact en knuffels, kunnen kinderen zich veilig voelen, wat belangrijk is voor de verdere ontwikkeling.

Knuffelhormoon

Maar ook als volwassene hebben we nog nood aan veel lichamelijk contact met anderen. We zijn intussen natuurlijk minder afhankelijk van anderen en redden het wel op ons eentje, maar dan nog kan te weinig lichaamscontact gevolgen hebben. "Je kan stress gaan ervaren, sneller depressief zijn enzovoort," vervolgt Binu Singh. "Omgekeerd merken we ook dat aanrakingen bij volwassenen ervoor zorgen dat de hartslag en bloeddruk dalen. Onder meer het knuffelhormoon oxytocine komt vrij, het stofje dat ons lichaam blij maakt als we aangeraakt worden. We voelen ons er beter bij en ontspannen erdoor."

Huidhonger

Heb je een tekort aan die aanrakingen, dan krijgt je huid letterlijk honger naar knuffels en intimiteit. Iets waar de jonge weduwe Esther Cohen eind vorig jaar al over getuigde in de Nederlandse krant AD, naar aanleiding van het boekje RouwLust over dit thema: "Het gaat niet over platte seks, maar om het gemis en verlangen. Na de dood van je man ben je al alleen; het taboe op seksuele verlangens vergroot de eenzaamheid. Mijn lichaam snakte naar een aanraking." Maar je hoeft natuurlijk geen weduwe zijn om huidhonger te ondervinden. Ook alleenstaanden, oudere mensen of koppels waarbij geen lichamelijk contact meer is, kunnen een tekort aan lichamelijk contact krijgen. Hoe je huidhonger kan voorkomen? Neem elkaar regelmatig eens goed vast, geef letterlijk een schouderklopje of knuffel eens iemand - zomaar. Geef er ondertussen nog een complimentje bij, en je karma zit weer helemaal goed op deze complimentendag.