Ook honden rouwen bij overlijden van hun baasje: “Snuffelen aan de dode helpt om afscheid te nemen” Nina Dillen

03 december 2018

18u12 5 Psycho Viervoeter Sully houdt zelfs na de dood van zijn baasje George H.W. Bush trouw de wacht bij diens doodskist. Alsof de blonde labrador nog even tijd nodig heeft om afscheid te nemen. “Honden gaan ook door een rouwproces," bevestigen hondenkenners. “Laat hen een laatste groet brengen door aan de overledene te snuffelen.”

“Mission Complete,” was zondagavond te lezen op het Instagram-account van de voormalige presidentiële hulphond Sully. De labrador begeleidde sinds juni George H.W. Bush, die Parkinson had en afgelopen vrijdag overleed. Deze week zal de trouwe hulphond als laatste wapenfeit voor de overleden president nog alle begrafenisplechtigheden in Washington bijwonen. Met pijn in het hondenhart, zo lijkt het wel. “Een hond wiens baasje overlijdt, is een paar dagen de kluts kwijt,” bevestigt de Nederlandse hondenkenner Martin Gaus.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN