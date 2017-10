Ontwerpster Donna Karan: "Sommige vrouwen vragen om seksuele intimidatie" SV

12u02 0 BrunoPress Ontwerpster Donna Karan Psycho Nadat producer Harvey Weinstein beschuldigd werd van Nadat producer Harvey Weinstein beschuldigd werd van seksuele intimidatie bij tientallen medewerksters van het bedrijf, sprak heel Hollywood en omstreken zijn afschuw uit. Behalve ontwerpster Donna Karan, die in de bres sprong voor de bevriende producer: "Och, sommige vrouwen vragen er zelf om als je ziet hoe ze gekleed gaan."

"Als ik naar de wereld van vandaag kijk en zie hoe vrouwen zich kleden en hoe ze de straat durven opgaan, dan vragen ze toch gewoon om problemen?" aldus Karan op de CinéFashion Film Awards in Los Angeles afgelopen zondag. Maar maandag krabbelde ze al terug, beweerde ze dat haar woorden uit de context gerukt werden en verontschuldigde ze zich bij iedereen die ze tegen zich in het harnas gejaagd had.

Vragen we er niet zelf om?

Tijdens het oorspronkelijke interview, kaartte de ontwerpster eerst nog het onrecht aan dat vele vrouwen wordt aangedaan, voor ze haar vriend Weinstein verdedigde. "We moeten ook naar onszelf kijken. Natuurlijk worden vrouwen nog steeds niet goed behandeld in de wereld. Kijk maar naar Haïti, waar ik werk, naar Afrika, naar de landen die zich nog moeten ontwikkelen, ... Het is een moeilijke tijd voor vrouwen. Ik vind het dan ook moeilijk om dit ook in mijn eigen land tegen te komen. Maar we moeten ook de hand in eigen boezem steken. Hoe komen we voor de dag als vrouwen? Waar vragen we om? Is het een gevolg van de toegenomen seksualiteit en sensualiteit? En welk voorbeeld stellen we op die manier aan onze kinderen? Over hoe ze uitgaan, wat ze kunnen dragen, ... hoeveel ze mogen laten zien?" Ze vervolgde nog met te zeggen dat Weinstein en zijn vrouw beiden geweldige mensen zijn.

Donna Karan Een opvallend sensuele reclame van Donna Karans gelijknamige modemerk

"Ik ben een voorvechtster van vrouwenrechten"

Later kwam Karan op die uitspraken terug. "Ik werd gevraagd om een statement te geven dat helaas niet helemaal representatief is voor wat ik zelf geloof," aldus Karan. "Ik ben heel mijn leven een voorvechter geweest van vrouwenrechten en gelijke kansen. Mijn uitspraak werd uit context gerukt en laat absoluut niet zien hoe ik mij voel over de huidige hetze rond Harvey Weinstein. Ik vind dat seksuele intimidatie NIET gedoogd mag worden en dat dit een zaak is die voor eens en voor altijd de wereld uit geholpen MOET worden, ongeacht wie erbij betrokken is. Ik vind het verschrikkelijk als ik iemand die zelf ooit een slachtoffer is geweest, beledigd heb."

Eén van de vrouwen die diep geraakt was door de uitspraken van Karan, was actrice Rose McGowan, bij velen beter bekend als Paige in 'Charmed'. McGowan - die Weinstein eerder omschreef als "een monster", was geschokt door Karans statement en tweette "Donna Karan, je bent betreurenswaardig. Zo iemand steunen is morele medeplichtigheid. Je bent uitschot in een dure jurk." Ook de Amerikaanse presentator en kok Anthony Bourdain liet van zich horen. "Hoeveel zeventienjarigen dragen jouw kleren en 'vragen er zelf om' volgens jou?"

BrunoPress Midden: Rose McGowan als Paige in 'Charmed'