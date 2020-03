Ontspul en ontspan: waarom we gelukkiger zijn met minder

Wie wordt er gelukkig van een nieuwe smartphone, een grotere wagen of een huis vol spullen? Nagenoeg niemand. Dat blijkt uit het boek ‘De kunst van de eenvoud’ van de Française Dominique Loreau, sinds kort in ons land te koop. Hebben de Marie Kondo’s van de wereld gelijk, en werkt minimaliseren en consuminderen echt? Omdat het vandaag de Internationale Dag van Geluk is, zoeken we het uit.

Psycho Wie wordt er gelukkig van een nieuwe smartphone, een grotere wagen of een huis vol spullen? Nagenoeg niemand. Dat blijkt uit het boek ‘De kunst van de eenvoud’ van de Française Dominique Loreau, sinds kort in ons land te koop. Hebben de Marie Kondo’s van de wereld gelijk, en werkt minimaliseren en consuminderen echt? Omdat het vandaag de Internationale Dag van Geluk is, zoeken we het uit.

‘De Internationale Dag van Geluk, waar komen die nu mee af?’ We horen je al zuchten. Door de coronacrisis staat het huilen ons nu eenmaal nader dan het lachen. Want we moeten allemaal binnen zitten. Want alle wc-papier in de supermarkt is op. Want veel creatieve ondernemers vinden het moeilijk om hun hoofd boven water te houden. Want we kunnen niet afspreken met onze vrienden ... En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Maar net nú is het belangrijk om positief te blijven en ons koppeke omhoog te houden. Het is bijvoorbeeld mooi om te zien hoe er in deze gekke tijden ook solidariteitsacties ontstaan. En het is ook een ideaal moment om even stil te staan bij wat ons zelf gelukkig maakt.

Less is more

Dominique Loreau schiet alvast te hulp. De Française woont al enkele jaren in Japan en liet zich inspireren door de oosterse filosofie. Haar motto: less is more. Ze is ervan overtuigd dat minimaliseren mensen gelukkiger maakt, en schreef er een boek over. ‘De kunst van de eenvoud’ werd zelfs een internationale bestseller en is sinds kort ook verkrijgbaar in ons land.

Loreau is alvast niet de enige die deze filosofie hoog in het vaandel draagt. Opruimen is in. Kijk maar naar het overweldigende succes van de Japanse opruimgoeroe Marie Kondo. Wereldwijd heeft ze miljoenen boeken verkocht, en in een Netflix-programma maakte ze korte metten met rommel en rotzooi. En dan zijn er nog heel wat influencers en celebrities die zen worden van een nette omgeving.

Verwervingsparadox

Dat is geen zever in pakjes, bevestigt Leo Bormans, geluksonderzoeker en auteur van de boeken The World Book of Happiness en Geluk 2.0. “Studies hebben aangetoond dat er een verwervingsparadox bestaat: hoe meer dingen we verwerven, des te minder gelukkig we worden”, vertelt hij ons. Toch heeft niet iedereen dat door. Dat komt omdat we in een economie leven die draait rond consumentisme. “Na de Tweede Wereldoorlog zijn we spullen beginnen te kopen en verzamelen. Dat is prima, zolang we telkens een betere versie in huis halen. Maar daar zit de adder onder het gras: zo zit het niet in elkaar. Een wasmachine is geprogrammeerd om na zoveel jaar kapot te gaan. Hetzelfde geldt voor een smartphone. We willen altijd maar het nieuwste van het nieuwste, waardoor we al snel vastzitten in de tredmolen van het consumentisme.”

“Bovendien wakkeren reclamepraatjes het verlangen naar méér aan. De aankoop van een hebbeding geeft een kortstondige bevrediging, zoals chocolade of suiker. Heel even zijn we gelukkig, maar dan hebben we opnieuw zin in chocolade, suiker of een nieuw gadget. En zo blijven we onze kasten volstouwen met materiële bezittingen.”

Niemand denkt op z'n sterfbed aan een tv die men ooit gekocht heeft

Gelukkig is er langzaam maar zeker verandering op komst. We beseffen dat spullen ons niet tevreden maken. Bormans: “Niemand gaat op z’n sterfbed zeggen dat het kopen van een televisie aan 30 procent korting z’n gelukkigste moment ooit was. Belangrijke ervaringen - zoals met je lief naar een zonsondergang kijken - worden wél opgerakeld.”

Ommezwaai is er wel degelijk

Volgens de geluksonderzoeker spelen sociale media daar een grote rol in. “Foto’s op Instagram of Facebook gaan meestal over ervaringen. ‘We zijn aan het surfen. We zitten samen op een terras. We zijn gaan duiken.’ Zulke posts geven je meer aanzien”, legt hij uit. “Onder druk van milieubewustzijn gaan mensen ook meer recycleren en vintage shoppen. We vinden de waarde van iets - is het zinvol en heeft het betekenis? - belangrijker dan een prijskaartje. De oude horloge van een overleden grootvader kan voor jou persoonlijk bijvoorbeeld waardevoller zijn dan een dure Rolex.”

Door die optelsom van factoren hebben we ingezien dat we geluk niet moeten zoeken in externe factoren zoals spullen. Geluk zit in ons. “Het gaat over het gevoel dat we ons leven onder controle hebben. Dat we zelf kunnen kiezen welke spullen we kopen, in plaats van dat slimme reclame ons weer iets aansmeert.”

Ontspullen en ontvrienden

Kortom, in een maatschappij die bulkt van reclameboodschappen en waarin alles binnen handbereik is, klinkt een minimalistisch leven uitnodigend. Steeds meer mensen kiezen ervoor om zich te omringen met wat ertoe doet. Een trend die minimaliseercoach Annelies Mentink ook heeft opgemerkt. “Al gaat een minimalistische levensstijl verder dan enkel en alleen ontspullen”, nuanceert ze.

“Opruimen is slechts de eerste stap. Het draait vooral rond de juiste mindset. Je gaat niet alleen nadenken over welke spullen je belangrijk vindt, maar ook over je relaties. Welke vrienden slurpen je energie op? Doe ik mijn job nog graag? Wat zijn mijn doelen en prioriteiten?”

Veel voordelen

Die mentaliteit levert volgens Mentink een heleboel voordelen op. Waaronder: tijd. “Hoe minder spullen je hebt, hoe minder tijd je moet besteden aan poetsen en opruimen. Door je doelen helder op te lijsten, investeer je ook minder tijd in futiliteiten”, redeneert de coach. “Mensen zetten ook hun maskers af en durven volledig zichzelf te zijn. Dat geeft een zalige mentale rust."

Met andere woorden: een opgeruimd huis, een opgeruimd hoofd. Zit je thuis door de coronacrisis en heb je zin om het ook eens uit te proberen? Mentink helpt een handje. “Het is een misvatting dat je als een monnik in een leeg huis moet wonen. Je moet gewoon selectief zijn. Hou enkel bij wat je écht gebruikt of mooi vindt. Heb je je oog laten vallen op een schilderij? Zolang je het aan de muur hangt, kan je dat gerust kopen. Het zou gewoon zonde zijn dat het staat te verkommeren in een kast of kelder.”

Allemaal goed en wel, maar hoe begin je eraan? De minimaliseercoach heeft drie tips.

1. “Geef alles een vaste plaats. Dit vergemakkelijkt je leven, je zal merken dat je spullen veel sneller terugvindt.”

2. “Baken de ruimte af. In plaats van een volledige keuken onder handen te nemen, kan je beter een kast ordenen of de koelkast organiseren. Door kleine fases af te werken, krijg je telkens nieuwe motivatie om verder te gaan.”

3. “Beperk de tijd. We hebben allemaal een druk-druk-druk-leven. Heb je ‘s avonds een halfuurtje de tijd? Zet Netflix niet op, maar gebruik die tijd om één lade op te ruimen. Opnieuw: dit geeft je het enthousiasme om door te zetten.”