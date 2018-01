Ontroerend: prentenboek toont in zwart-wittekeningen aan hoe een depressie voelt ND

11u00 12 Debi Gliori Psycho De Schotse kinderboekenauteur Debi Gliori kampt met depressieve gevoelens, die moeilijk onder woorden te brengen vallen. In een poging toch uit te leggen hoe dat voelt, gooit ze haar talent als illustrator in de strijd. Het resultaat is een prentenboek voor volwassenen, dat op een poëtische en ontroerende manier weergeeft hoe iemand met een depressie zich kan voelen.

Hoe een depressie voelt, valt aan je omgeving moeilijk in woorden uit te leggen. En als woorden niet volstaan, dan zijn er altijd nog beelden, dacht kinderboekenauteur Debi Bliori. "'Wanneer we vastgeklemd zitten in de kluwen van de ergste vorm van onze ziekte, kunnen veel van ons bijna niet meer spreken, laat staan uitleggen wat we voelen," legt de auteur uit. "Dit is waarom ik tekeningen heb gebruikt. Mijn illustraties reflecteren mijn persoonlijke ervaringen met depressie. Toch hoop ik dat ze de angst laten zien die een op de vijf mensen met een depressie voelt."

In een prachtig prentenboek voor volwassenen onder de titel "Slapen met draken" legt ze in zwart-wittekeningen uit met draken in de hoofdrol hoe een depressie kan aanvoelen. "Ik gebruik draken om mijn depressie te symboliseren, " schrijft de auteur. "Ik ben niet bijzonder moedig of vindingrijk en na zoveel jaren vechten, ben ik vermoeid. Maar zolang dit betekent dat ik mensen die hetzelfde meemaken kan helpen, zal ik de strijd met deze draken aangaan."

Hieronder zie je een voorproefje van de tekeningen van Gliori. Het boek wordt op maandag uitgebracht, een datum die niet toevallig is gekozen. Maandag 15 januari is het "Blue Monday", ook wel gekend als de meest deprimerende dag van het jaar, volgens een formule van de Britse psycholoog Cliff Arnall.

Debi Gliori

'Slapen met draken' komt uit op maandag 15 januari bij uitgeverij Spectrum en is voor € 12,50 te koop.

Spectrum