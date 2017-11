Ongelukkige verjaardag? Waarom we het zo moeilijk vinden om 30 te worden ND

11u27

Bron: Nrc, Metro, Huffington Post 0 thinkstock . Psycho "Goh zeg, bijna 30...", klinkt het als een echo in je omgeving vlak voor die dertigste verjaardag. Niet zelden in combinatie met een blik die het midden houdt tussen medeleven en medelijden. Je zou bijna beginnen vermoeden dat dertig worden het equivalent is van een pijnlijke terminale ziekte. Waarom is de omschakeling naar tram drie toch een net iets lastiger dan die 29 voorgaande verjaardagen?

Als die blikken niet volstaan om je te doen geloven dat 30 verjaardagskaarsjes niet zo feestelijk zijn, dan helpt het internet wel een handje. Populaire entertainmentwebsites bulken van de virale lijstjes met "30 dingen die je moet doen voor je 30 wordt", genre naaktzwemmen in de Atlantische Oceaan of wakker worden in een vreemd bed zonder te weten waar je bent. Andere weinig opbeurende lijstjes hebben het over "30 tekenen dat je bijna 30 wordt", zoals een week moeten recupereren van één avondje uitgaan of de aanschaf van een pot oogcrème.

'Dertigersdilemma'

Het lijkt wel alsof dertig een deadline in je leven is, en dat je er vooral voor moet zorgen dat je vóór die torenhoge mijlpaal een hele reeks dingen van je spectaculaire bucket list moet kunnen schrappen. Auteur Nienke Wijnants schreef in 2008 een boek over het thema. Ze introduceerde de term "dertigersdilemma", verwijzend naar hoe we het moeilijk krijgen met het leven en de beslissingen die we moeten maken over onze carrière, relaties, kinderen, huizen kopen enzovoort. "Rond je dertigste voelen mensen plots een sociale druk, een soort tijdsdruk," legde ze uit aan nrc.nl. Je gaat jezelf vergelijken met leeftijdsgenoten, en daardoor piekeren of je op dit scharniermoment wel staat waar je wil staan in je leven.

Dertig is de leeftijd die je vroeger bestempelde als "later wanneer ik groot ben"

Onvoltooide verwachtingen

Wat dertig worden ook lastig maakt, is dat je stilaan die leeftijd bereikt die je vroeger bestempelde als "later wanneer ik groot ben". Op je twintigste heb je een beeld van hoe je zal zijn wanneer je dertig bent, terwijl dat ideaalbeeld tien jaar later niet helemaal (of liever: helemaal niet) strookt met wat je verwachtte. "Je stelt jezelf voor dat je weet waar je mee bezig bent op je dertig, dat je een leuke job hebt, eventueel een partner en misschien wel kinderen," legt psychologe Dr. Jessamy Hibberd uit aan Metro. "Maar in de realiteit is dat helemaal niet altijd zo. En dat kan leiden tot een soort mini-midlifecrisis, waarbij je alles in je leven plots in vraag gaat stellen." Je job, je relatie, je vriendschappen, waar je woont: alles kan plots in twijfel worden getrokken, zeker voor wie daar van zichzelf al vatbaar voor is. Bij dames kan daar als extra factor die vervelende biologische klok bijkomen, al helemaal als er niet meteen een partner voorhanden is.

Onze ouders waren op hun dertigste bezig met pampers verversen. Zij kregen pas tijd voor reflectie rond hun vijftigste Nienke Wijnants

Ouder worden is zo slecht nog niet

Volgens Wijnants is zo'n dertigerscrisis eigen aan onze tijdsgeest. We beginnen steeds later aan kinderen en relaties en denken daardoor op ons dertigste al serieus na over wat we nu écht willen. Onze ouders waren op die leeftijd bezig met pampers verversen, en kregen pas echt tijd voor die reflectie rond hun vijftigste, bij de gekende midlifecrisis. "Zo'n dertigerscrisis waait ook wel weer over," stelt Wijnants de twijfelende dertigers gerust. Auteur en therapeute Chloe Brotheridge geeft nog als tip aan Metrok UK om je vooral niet te druk te maken in wat je 'moet'. Hou in je achterhoofd dat het leven geen oefening is in bucket lists afvinken. In plaats van jezelf op te leggen wat je bereikt moet hebben tegen welke leeftijd, zorg je er beter in de eerste plaats voor dat je gelukkig bent, aldus de therapeute. Zeiden we trouwens al dat dames zich op hun 65 het best in hun vel voelen, en dat ons seksleven ook alleen maar beter zal worden? Ouder worden is zo slecht nog niet.

Tip van de redactie



Dé remedie tegen de dertigersblues? '30 worden voor beginners' van Yannick Dekeukelaere

(lees verder onder de afbeelding)

Manteau 30 worden voor beginners - Yannick Dekeukelaere

Zelf last van een sluimerende dertigerscrisis ? Wij hebben een goedkoper alternatief voor het halsoverkop boeken van een ticket naar Latijns-Amerika voor vrijwilligerswerk, of het krampachtig beginnen van twintig losse relaties op Tinder. Exclusief het risico op allerlei tropische of andere vieze ziektes. Nestel jezelf comfortabel in de zetel met het hilarische “30 worden voor beginners” van debutant Yannick Dekeukelaere.

“Het is bijna zover. Over enkele maanden word ik dertig. Lange tijd leefde ik in de twintigersillusie dat dertig worden zoiets was als kanker: je gelooft niet dat het jou zal overkomen. (…) Toen mijn vader even oud was, had hij al een huis, een vrouw en twee kinderen, terwijl ik nog altijd niet het verschil ken tussen een keizerpistolet en een vloerke.”

De toon van het boek is meteen gezet in die eerste regels, waarin Yannick Deukekelaere in twaalf maanden en evenveel hoofdstukken de final countdown naar de dertigste verjaardag van ‘het hoofpersonage’ – zéér toevallig ook Yannick - overloopt. Onder tussentitels als “waar je werkt”, “wie je vrienden zijn” en “met wie je seks hebt”, stelt hij zich vragen als wat je moet doen wanneer je ex de goede zetel claimt en al je vrienden verhuizen naar ‘stomme huizen’ in ‘stomme buitenwijken’. Wanneer je plots oud geworden vriendenkring Nieuwjaar wil vieren in een hoeve in Wallonië, waar ‘niet eens onbekende meisjes zijn om dronken te muilen’. Niet over bang zijn om dertig te worden, maar wel ‘om voor altijd een onvoltooide twintiger te blijven, die niet alles uit die heerlijke jaren heeft gehaald’.

'30 worden voor beginners' is geen zelfhulpboek, de titel is veeleer ironisch bedoeld. Je vindt er geen psychologische begeleiding bij quarterlifecrisis-vragen genre ‘moet ik breken met mijn jeugdliefde’ of ‘zal ik dan toch nog snel op wereldreis vertrekken’. Je volgt het hilarisch herkenbare verhaal van het hoofdpersonage dat zich een weg baant door de realiteit van volwassen worden, (ex-)geliefden, appartementen kopen, vrienden die baby’s krijgen en onafgevinkte bucket lists.

Geen zelfhulpboek dus, maar waarom moet je het dan wel lezen? Volgens de achterflap onder meer hierom: ‘je leest graag over penisblessures, magic mushrooms en selfiedwang’, ‘je bent op zoek naar een romcom, buldingsroman en essay ineen’ of ‘je hebt het nu toch vast’. Wij voegen daar nog aan toe: omdat zelfrelativering het beste medicijn is tegen eender welke crisis, en de auteur die in gulle porties en met de nodige dosis humor. Wij kijken nu al uit naar ’40 worden voor beginners’.

'30 worden voor beginners' van Yannick Dekeukelaere is uitgegeven bij Manteau en voor 19,99 euro te koop in de boekhandel of online.