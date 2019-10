Onderzoek toont aan: singles gelukkiger dan wie in middelmatige of slechte relatie zit Valérie Wauters

22 oktober 2019

13u57

Bron: Psychology Today 2 Psycho “Ben je single? Wel, dat is in elk geval beter dan in een slechte relatie te zitten!” Wie geen liefdespartner heeft, heeft deze zin vast wel eens uit de mond van familieleden of vrienden horen komen. Maar is dat ook echt zo?

Uit nieuw onderzoek, gepubliceerd in The Personality and Social Psychology Bulletin, blijkt dat die stelling misschien nog mild is uitgedrukt. Uit een test, waarin zeven verschillende zaken gemeten werden, bleken mensen die een liefdesrelatie hadden slechts op één vlak beter af te zijn dan singles. In de zes andere gevallen deden de mensen met een liefdespartner het enkel en alleen beter dan singles wanneer hun relatie van de allerhoogste kwaliteit was. Met andere woorden: singles deden het beter dan mensen in een slechte liefdesrelatie én beter dan koppels in relaties die helemaal niet zo slecht waren.

Voor de studie werd een testgroep van 326 personen tussen 19 en 92 jaar samengesteld, waarbij de gemiddelde leeftijd rond de 53 jaar lag. 307 onder hen gaven aan een relatie te hebben, waarbij 271 mensen getrouwd waren en 7 verloofd. De groep singles omvatte mensen die nog nooit een relatie hadden, personen die even niet aan het daten waren en mensen die van de ene losse flirt naar de andere fladderden.

Aan alle deelnemers werd vervolgens gevraagd om op 7 gebieden aan te geven hoe het met hen ging:

1. Algemene positieve gevoelens: de mate waarin de deelnemers zich de afgelopen twee weken over het algemeen gezien gelukkig en tevreden voelden.

2. Algemene negatieve gevoelens: de mate waarin de deelnemers zich de afgelopen twee weken over het algemeen gezien gefrustreerd, bezorgd, verdrietig of boos voelden.

3. Algemene betekeniszin: de mate waarin de deelnemers hun leven de afgelopen twee weken betekenisvol vonden.

4. Positieve gevoelens over de dag voordien: de mate waarin de deelnemers zich gelukkig en tevreden voelden tijdens het uitvoeren van verschillende activiteiten de dag ervoor.

5. Negatieve gevoelens over de dag voordien: de mate waarin de deelnemers zich over het algemeen gefrustreerd, bezorgd, verdrietig en boos voelden tijdens het uitvoeren van verschillende activiteiten de dag ervoor.

6. Betekeniszin de dag voordien: de mate waarin de deelnemers over het algemeen een gevoel van betekenis voelden tijdens het uitvoeren van verschillende activiteiten de dag ervoor.

7. Levensvoldoening: de mate waarin deelnemers tevreden waren met hun leven, gemeten aan de hand van vijf items.

De deelnemers die een relatie hadden, beoordeelden daarnaast ook de kwaliteit van hun relatie. Dat deden ze op basis van enkele stellingen waar ze het eens of oneens mee moesten zijn.

Uit het onderzoek bleek dat de proefpersonen in een toegewijde romantische relatie niet per se meer positieve gevoelens ervoeren dan de singels. Hetzelfde gold trouwens voor negatieve gevoelens of een gevoel van betekenis. Ze deden het maar op één vlak uitgesproken beter: mensen met een relatie gaven aan meer tevreden te zijn met hun leven. Er was slechts één groep mensen met een liefdespartner die het uitgesproken beter deed dan de singles, en dat waren zij die hun relatie als quasi perfect beoordeelden. Wie aangaf slechts middelmatig tevreden te zijn met zijn of haar relatie was slechter af dan wie single was.