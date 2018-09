Omgaan met stress doe je zo: experts geven advies Margo Verhasselt

26 september 2018

11u55

Bron: Time 1 Psycho We moeten de waarheid onder ogen komen: we hebben allemaal stress. Ik weet het, jij weet het, de bomma weet het, kortom, we weten het allemaal. Of het nu over geld, de kinderen, het werk of het avondeten gaat, er zijn heel wat zaken die ons onrustig maken. Ermee leren omgaan is daarom ook oh zo belangrijk.

"Stress is een direct resultaat van negatieve emoties die je niet meer in de hand hebt," legt stress consultant en life coach Elaine Sanders uit aan TIME. "Het maakt niet uit wat die emoties oproept, van het moeilijke gedrag van een collega tot de druk op je schouders van je baas." Kathleen Hall, oprichtster en CEO van The Stress Institute wijst er dan weer op dat stress een fysieke, mentale en emotionele reactie is op verandering.

Maar er is een verschil tussen acute stress en chronische stress. Hall meent dat omgaan met acute stress (wanneer je bijvoorbeeld naar het kantoor van de CEO geroepen wordt) normaal is. Chronische stress, die dag na dag, week na week, maand na maand, terugkeert, is niet normaal.

Toch is stress vaak onvermijdelijk, maar gelukkig zijn er goede manieren om ermee om te gaan. Experts geven hun tips.

Focus op het doel

Probeer je emoties op positieve gevoelens te richten in plaats van op negatieve. Het kan een ware gedragsverandering opleveren meent Sanders. "Begin elke dag, taak en gesprek met een doel," stelt Sanders. "Laat een negatief gevoel je niet ontmoedigen."

Het kan een goed idee zijn om voor elke meeting of taak die je moet uitvoeren na te denken over wat je juist wil bereiken. Let op, er is wat discipline en inlevingsvermogen voor nodig. Beeld je in hoe je de taak echt wil volbrengen en focus op welke gevoelens je hierbij wil krijgen. Wanneer je die gevoelens ontdekt hebt, kan je er beter aan vasthouden eens stress de kop opsteekt. Herinner jezelf eraan dat stress vaak onnodig is en de taak niet gaat versnellen, in tegendeel.

Hou een realistisch doel voor ogen

We leven in het upgrade-tijdperk, we gaan constant op zoek naar dingen die beter en groter zijn voor alles in ons leven, maar dat maakt ook dat we vaak in aanraking komen met mislukking volgens Hall.

"Mensen denken dat ze minder stress zullen hebben als ze een betere job of betere partner hebben", legt ze uit. "Ik vertel aan mijn cliënten dat dat onzin is." Het is belangrijk om gelukkig te zijn met de dingen die je hebt. Focus op wat je momenteel in je leven hebt, dat kan ervoor zorgen dat je minder stress hebt over wat nog komt.

Zoek een vertrouwenspersoon

Soms heb je iemand nodig die een objectieve blik kan werpen op de zaken. Zo kan je je aandacht vestigen op wat nodig is en zien dat je stress misschien niet altijd evengoed aanpakt. Experts raden dan ook aan een vertrouwenspersoon te zoeken.

Hall vindt het een goed idee om iemand op het werk te hebben waartegen je veel kan vertellen. "Je kan met hen praten wanneer het minder gaat, wanneer je boos wordt of wanneer je even niet productief bent", legt ze uit.

Schrijf het op

Naar pen en papier grijpen kan erg therapeutisch zijn. "Schrijf op waar je stress over krijgt, of het nu op papier is of op een bestand op je computer. Het kan ook over mensen of plaatsen gaan die stress oproepen," legt Hall uit.

Hall wijst erop dat je best minstens een maand lang nota neemt en dan opnieuw leest om te bekijken waar het misloopt. "Eens dat je doorhebt wat stress oproept kan je deze triggers ontlopen."

Verander je gedachtegang

Beide Hall en Sanders zijn het eens: de grootste misvatting over stress is dat we het per se moeten verslaan. Het is een vijand, en op die manier krijgen we stress door stress.

"Stress komt op door negatieve emoties waarvan we niet weten hoe we ermee om moeten. Probeer positieve emoties vaker op te roepen, appreciatie, empathie en geven om anderen: het zijn zaken die we niet genoeg doen of voelen maar ze kunnen stress wel tegengaan", legt Sanders uit. "We zijn niet positief genoeg ingesteld."