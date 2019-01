Nogal vergeetachtig? Deze praktische tips helpen je beter onthouden Liesbeth De Corte

10 januari 2019

07u53

Bron: The Everygirl, eigen berichtgeving 0 Psycho Hoe heet je ook alweer? Of lap, hadden wij vanavond afgesproken? Nogal vervelend, wanneer jij de verstrooide vogel van de groep bent. Gelukkig bestaan er een aantal nuttige tips om je geheugen een handje te helpen.

1. Hou een agenda bij

Laten we meteen met de deur in huis vallen met een cliché: koop een agenda. Maar vooral, doe je best om die fatsoenlijk bij te houden. Want in januari kan je nog zo trots zijn op je gloednieuwe, mooie planner, maar volgende maand vergeet je al snel om hem mee te sleuren en er ook geregeld in te kijken. Onze tip? Koop een klein exemplaar dat je altijd en overal met je mee kunt nemen. Of installeer simpelweg een agenda-app op je smartphone.

2. Vergeet nooit nog een verjaardag

Niets zo gênant als de verjaardag van een vriend, collega of familielid vergeten. Af en toe kan dat natuurlijk weleens voorvallen. Maar als jij bekendstaat als die ene die altijd last minute, te laat of gewoon geen felicitatie stuurt, moet je aan de alarmbel trekken.

Zoek daarom in het begin van het jaar de verjaardagen van belangrijke mensen op. Schrijf die vervolgens neer op verschillende plekken: op een ouderwetse verjaardagskalender of in het maandoverzicht van je agenda. Zo weet je op tijd wanneer iemand een jaartje ouder wordt en kan jij op zoek naar een geslaagd cadeau of een verjaardagskaartje.

3. Verzamel kaartjes

Alle verjaardagen opgeschreven? Goed zo. Dan kan je nu beginnen te tellen hoeveel kaartjes je de komende maanden nodig zult hebben. Misschien eentje voor Moederdag en enkele kaartjes voor belangrijke verjaardagen? Zo heb je er altijd eentje op reserve liggen en moet je niet op het laatste nippertje nog een lelijk exemplaar kopen in de dichtstbijzijnde supermarkt.

Daarnaast is het handig om een lijst te maken met ideeën voor cadeaus. Kans is groot dat je door het jaar heen inspiratie krijgt voor het perfecte verjaardagsgeschenk, maar dat tegen de dag zelf alweer vergeten bent. Of het is te laat om het nog te zoeken of bijeen te knutselen.

4. Doe het één keer, en doe het goed

Vergeetachtige mensen zijn ook vaak uitstellers. Het schoolvoorbeeld: je leest een aantal mails en je maakt een mentale notitie om die later te beantwoorden. Maar helaas pindakaas, dat komt er niet meer van. Het is verleidelijk om af en toe bepaalde taken voor je uit te schuiven, maar meer dan eens laat je geheugen je dan in de steek. Creëer daarom de gewoonte om taken in één keer af te handelen. Je mails meteen antwoorden is dus de boodschap.

5. Wie is het?

Je loopt op straat, zit op de bus of je bent boodschappen aan het doen in de supermarkt en plots loop je een kennis tegen het lijf. Je brein schiet in gang: hoe heet die persoon in hemelsnaam? Maar alle inspanningen ten spijt, kan je zijn of haar naam niet herinneren.

Klinkt dat herkenbaar? Dan kan je een bepaalde methode toepassen om zo’n lastige situatie in de toekomst te vermijden. De sleutel is om te visualiseren. Als je een naam hoort - of dat nu tijdens de eerste, tweede of derde ontmoeting is - moet jij je een beeld vormen. Leer je een zekere Cato kennen, dan kan je denken aan een cadeau. Of heeft iemand dezelfde naam als je zus? Dan kan je die twee met elkaar associëren.

6. Het ‘puntje van de tong’-syndroom

Het is ons allemaal al een overkomen: tijdens een gesprek kom je maar niet op het juiste woord of de correcte naam. Zéér frustrerend. Het laatste wat je moet doen, is Google gebruiken ter verlossing. De kans is dan immers groot dat het woord de volgende keer weer niet komt opdagen. Wat je dan wel moet doen? Graven in je associatieve geheugen. Denk eens na: welke sfeer, beelden of omgeving roept dat woord op? Als iemand anders het woord wél weet, kun je die hints laten geven - de eerste paar letters, bijvoorbeeld. Doe dit 5 à 10 minuten en focus je dan op iets anders. De kans is groot dat je onderbewustzijn verder zoekt en jij wat later trots roept: “Dat is het, ik wist het wél!”.

7. Knoop alle losse eindjes aan elkaar

Reserveer een dag per week of maand om alle saaie karweitjes af te werken. Rekeningen betalen, je auto wassen, een afspraak maken bij de tandarts ... Zo’n vaste dag in het leven te roepen, helpt om je to-dolijst grondig af te werken.

8. Geef de dingen een vaste plek

Je wil niet weten hoe vaak ik aan mijn lief moet vragen of hij mijn gsm ergens heeft zien liggen. Ik speel dat hebbeding overal kwijt. De reden: ik krijg het toestel niet in mijn broekzak en heb geen vaste plek om het neer te leggen. Maar bij mijn autosleutels of bril zal dit niet snel voorvallen, omdat die zaken wel een plaats in huis hebben. Ben jij iemand die op het laatste nippertje altijd naar een sleutelbos moet zoeken? Dan kan een plek zoeken voor elk ding soelaas bieden.