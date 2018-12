Noa is nog maar 16, maar al klaar met het leven. “Ik wil alleen maar rust. Geen pijn meer voelen” Sanne Riepema

03 december 2018

13u26

Bron: AD.nl 1 Psycho Noa Pothoven is pas 16 jaar jong, maar al klaar met het leven. Ze kampt met depressies en anorexia, als gevolg van seksueel geweld. Voor euthanasie komt ze echter niet in aanmerking, dus probeert ze constant haar eigen leven te nemen.

Zonder dat haar ouders het wisten, benaderde een 16-jarig meisje uit Arnhem de Levenseindekliniek in Den Haag. Haar vraag: kon ze in aanmerking komen voor euthanasie of hulp bij zelfdoding? Het antwoord was ‘nee’.

“Ze vinden me te jong om dood te gaan. Ze vinden dat ik de traumabehandeling moet afronden, en dat mijn hersenen eerst volgroeid moeten zijn. Dat duurt tot je 21ste. Ik ben er kapot van, want zo lang kan ik niet meer wachten.”

HLN