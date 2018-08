NINA summer challenge: een week lang elke dag mediteren Ashlie Schaillee

Deze week: elke dag 10 minuten mediteren.

Mediteren, werkt het nu echt of niet? We hebben allemaal zo onze stressmomenten, to-dolijstjes die afgewerkt moeten worden of een drukke dag op het werk. Daarna willen we zo snel mogelijk stoom afblazen. Sommigen doen dat door te sporten, anderen kruipen liever onder een dekentje in de zetel. Ik probeerde deze week een andere soort ontspanning: meditatie.

Ik ging op internet al snel op zoek naar een beginnende cursus meditatie. Er zijn tal van mogelijkheden: een les volgen, boeken lezen, YouTubevideo's bekijken... Maar ik koos voor een applicatie. Mijn smartphone heb ik toch steeds bij me, dus dat was lekker handig. Na wat research koos ik voor de app Headspace. Gratis te downloaden voor de eerste 10 dagen, dat kwam mooi uit. Ik koos voor het Basispakket van een tiental sessies, waarvan elke sessie 10 minuten duurt.

Even opfrissen: wat is mediteren precies?

Mediteren doe je wanneer je tot innerlijke rust wil komen. Wanneer je alles even wil vergeten. De bedoeling is dat je, na een tijdje oefenen, aan niets meer denkt tijdens de meditatie. Zodat je dus werkelijk alles loslaat. Het belangrijkste onderdeel van de meditatie is de focus op de ademhaling. Ook wanneer je gedachten afdwalen, moet je je focus terugbrengen naar het ademhalen. Meditatie helpt om de stress van de voorbije dag(en) te verwerken én om je hoofd leeg te maken. Er wordt gezegd dat vijf minuten per dag al wonderen kan verrichten.

Dag 1

De zon schijnt dus ik zet me buiten. Ik start de Headspace-app op en begin aan de eerste sessie (Basics 1). Eerst wordt er een introductievideo afgespeeld waarin een Britse man uitlegt hoe je nu precies aan mediteren begint. Het is niet erg wanneer je nog nooit gemediteerd hebt, want in de basislessen begin je vanaf nul.

Ik leer dat het niet uitmaakt waar je meditatie-sessie doorgaat. Als je maar op een rustige en comfortabele plaats zit. Op een handdoek in het gras, start ik aan mijn eerste sessie van 10 minuten. Wel ja, ik heb eerst 5 minuten geworsteld om mijn benen in de lotushouding te krijgen. Niet gemakkelijk wanneer je niet lenig bent, zoals ik. Je linkervoet leg je op je rechter bovenbeen en je rechtervoet op je linker bovenbeen. Het goede nieuws is dat je niet per se voor de lotushouding hoeft te kiezen. Mediteren kan ook wanneer je doodgewoon op een stoel zit, op de grond ligt… Je kiest zelf een comfortabele houding.

De stem van de man is aangenaam. Hij raadt me aan rechtop te zitten met mijn ogen open. De eerste oefening bestaat uit het waarnemen van omgevingsgeluiden. Na een tijdje moet ik mijn ogen sluiten. Ik droom wat weg, want de stem zei me dat ik aan van alles en nog wat mag denken. Soms vind ik hem wel wat afleiden. Al kan dat ook zijn omdat het de eerste keer is dat ik dit doe. Ik merk dat ik het moeilijk vind om mij voor de volle 10 minuten te concentreren, ook al lijkt dit in het begin niet zo lang. Geloof me, het is wél lang. Na 10 minuten: mission accomplished! Ik voelde me niet meteen helemaal zen, enkel wat slaperig. Maar het is blijkbaar normaal dat ja na één sessie nog niet meteen een verschil voelt. Op naar de volgende dus!

Dag 2

Position switch! Ik probeer eens iets anders. Vandaag mediteer ik in huis, op een matje. Geen gesukkel meer met die lotushouding. Al liggend op mijn rug, begin ik aan les 2. De oefening begint zoals de vorige met een ademhalingsoefening. Met mijn ogen open, zoals aangeraden, adem ik in door mijn neus en uit door mijn mond. Na dit een paar keer te herhalen, moet ik mijn ogen sluiten. Het brein mag, zoals vorige keer, weer aan alles denken, zolang je je maar concentreert op de ademhaling. De oefening leek erg veel op de vorige, dus na 10 minuten deed ik weer mijn ogen open. Ik moet toegeven dat ik me nog steeds niet helemaal zen voelde. Doorheen de oefening vind ik het moeilijk om me te concentreren, hopelijk lukt dit beter op dag drie.

Dag 3

Ik probeer weer een andere ruimte en positie. Deze keer mediteer ik in mijn kamer, al zittend op mijn bed. Ik neem een kaarsrechte houding aan en start de oefening. De derde les begint met een video die het drukke verkeer representeert. Bekijk het zo: soms zitten we vast in het verkeer, worden we er nerveus van of willen het verkeer stoppen. De kunst van deze les is om het verkeer los te laten, om te kunnen toekijken zonder dat we er ons iets van aantrekken. Zoals de vorige keren, wordt de focus gelegd op de ademhaling. Na een tijdje is het de bedoeling dat je de ademhaling telt, wanneer je afgeleid bent, begin je terug bij één. Belangrijk is dat je ogen gesloten blijven (én niet in slaap probeert te vallen).

Ik ondervond niet veel verschil met de vorige twee sessies. Mijn gedachten dwaalden vaak af en ik moest een paar keer opnieuw mijn ademhaling tellen. Ik moet toegeven dat deze sessie wel al minder lang leek dan de vorige. Misschien begint het me dan tóch te lukken.

Dag 4

Ik ga vandaag voor de stoelhouding. De oefening begint met, ondertussen, hetzelfde ritueel: focus op de ademhaling. Langzaam sluit ik mijn ogen en adem ik weer een aantal keer diep in en uit. De bedoeling is dat je ondertussen het lichaam scant van top tot teen en dat je je lichaam probeert te voelen. Men bedoelt hiermee de plaatsen van comfort én discomfort. Persoonlijk vond ik dat een moeilijke oefening, omdat het niet gemakkelijk is om bijvoorbeeld je vingers en armen te voelen, omdat er eigenlijk niets aan te voelen valt. Daarna komt een lange stilte, waaraan ik me erg stoorde. De kunst is om te blijven focussen op je ademhaling!

Dag 5

De laatste dag mediteren, toch voor de summer challenge. Heel vernieuwend was die sessie niet. Het gaat telkens om, langs de ene kant, focus te vinden en, langs de andere kant, relaxatie te ondervinden. De eerste dagen is het belangrijk om je ademhaling en de focus daarop onder controle te houden. Ik ben toch benieuwd naar wat meditatie nog meer te bieden heeft. Daarom ga ik niet stoppen na deze week, maar doe ik nog zeker de 10 sessies uit.

Mijn tips

1. Kies een goede plek uit. Dit kan buiten zijn, op je kamer of ergens anders in huis. Mediteren kan je overal doen.

2. Het maakt niet uit wanneer je mediteert. Dit kan op alle momenten van de dag. In de introductievideo wordt er aangeraden om het 's ochtends te doen, maar het is geen must. Ik deed het altijd later op de dag, bijvoorbeeld na het werk. Na een dag vol inspanning, is het leuk om op deze manier even te ontstressen.

3. Draag comfortabele kleding, waar je je gemakkelijk in voelt. In mijn eerste sessie droeg ik sportkleding, maar eigenlijk is dit niet nodig want het is nu niet dat je gaat zweten van meditatie. Daarna koos ik voor een comfy joggingbroek.

4. Grijp niet meteen naar je gsm wanneer je klaar bent, maar laat de oefening even bezinken. Denk aan wat je bereikt hebt met de sessie en stretch even.

5. Geef niet meteen op. Meditatie lukt zelden of nooit van de eerste keer. Mijn tip is om zeker een week lang elke dag te mediteren, vooraleer je kan beslissen of het iets voor jou is of niet.