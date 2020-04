Nina sprak met de topactrices uit ‘La Casa de Papel’: “Nooit gedacht dat ik zo beroemd zou worden”

Met een simpele ‘hola’ en een wuivend handje, zo begint mijn interview met Alba Flores, voor ons beter bekend als Nairobi, de geharde bankovervalster in haar typische rode overall uit de hitserie ‘La casa de papel’. Een paar uur later doet haar collega Úrsula Corberó – zeg maar Tokio – hetzelfde, van aan de andere kant van de wereld.

Normaal zouden we met ons drieën face to face afspreken in Madrid, ongetwijfeld in een chique hotelkamer, zoals dat meestal gaat bij zo’n internationaal persevent, maar daar stak het coronavirus een stokje voor. Nu doen we het virtueel. Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen. De hele wereld is in de ban van COVID-19, maar Spanje krijgt het extra hard te verduren. Madrid is het epicentrum, met ongenadig veel overlijdens, en inwoners mogen hun huizen amper verlaten. Niets of niemand wordt ontzien. Ook ‘La casa de papel’ bleef niet gespaard. De première van het nieuwe vierde seizoen ging niet door, maar erger nog, een van de acteurs werd zelf ziek. Met een Instagrampost maakte Itziar Ituño, de ex-hoofdinspectrice die sinds vorig seizoen meeheult met de criminele bende, het zelf bekend. Maar we hoeven ons geen zorgen te maken. “Ik stuurde haar net nog een whatsappje”, vertelt Flores, “en ze is aan de beterende hand. Een heleboel mensen in mijn omgeving maken hetzelfde door, maar velen zijn al genezen. Net zoals alle andere Madrilenen en zoveel andere mensen over de hele wereld zit ik thuis. In mijn eentje. Ik doe veel yoga, sport en lees veel, en ik bel nu extra veel met de mensen die ik graag zie. Ik probeer er rustig en positief onder te blijven. Ik ben hoopvol voor een goede afloop.”

Dat gevoel overheerst ook bij Úrsula. Zij zit in Buenos Aires. Ze was er samen met haar vriend, de Argentijnse acteur Chino Darín, op vakantie, maar terugvliegen was een complexe zaak. “Het moeilijkste is dat alles van hieruit zo ver lijkt. Mijn familie zit in Spanje, ik woon ook in Madrid. Mijn gedachten zijn bij hen. Het doet pijn en raakt me diep, zoals iedereen nu, vermoed ik. Maar tegelijk wil ik iedereen aanmoedigen. We moeten sterk zijn met zijn allen, en ik geloof dat we sterker zijn dan we denken. Het belangrijkste is dat we verenigd zijn en in onze huizen moeten blijven. Het universum heeft ons een kans gegeven om solidair te zijn met elkaar, en ons individualisme aan de kant te zetten.”

Ultieme ontspanning

Gelukkig is er als afleiding nog altijd het nieuwe seizoen – het vierde intussen – van ‘La casa de papel’, nog altijd de meestbekeken niet-Engelstalige serie op Netflix. Naar het vorige seizoen keken wereldwijd maar liefst 35 miljoen gezinnen in de eerste week dat de serie uitkwam. Is het niet een beetje ironisch dat in deze lockdowntijden, waar we allemaal thuis gegijzeld worden door het virus, iedereen uitkijkt naar een tv-reeks waarin de hoofdpersonages ook in quarantaine zitten? Ook al is het dan zelfgekozen, zwaarbewapend en in de Koninklijke Munt van Spanje met een kluis vol goud? Úrsula: “De waarheid is dat ik nog nooit zo blij geweest ben dat iets waarin ik meespeel op tv komt. Op de een of andere manier dragen we ons steentje bij om verlichting te brengen in deze situatie en met zijn allen een beetje te deconnecteren. Ik hoop dat we met dit seizoen erin slagen om mensen, al is het maar voor even, te doen vergeten wat er allemaal in de wereld gebeurt.”

De grote vraag voor veel fans: blijft Nairobi in leven? Of wordt die schotwonde haar toch fataal? Flores bewaart het mysterie: “Een van de redenen waarom de show zo populair is, is dat de scenarioschrijvers hun uiterste best doen om de kijkers te verrassen. Wees dus voorbereid op het onverwachte. (lacht) In dit seizoen is het verhaal veel harder. De levens van de hele bende zijn in gevaar en er is een grote bedreiging binnen de bank zelf.”

(Lees verder onder de foto’s.)

Team RioKio

“Ook de personages zitten aan hun limiet”, vult Úrsula aan. “Ze nemen beslissingen die op hun best objectiviteit missen, haastig aanvoelen of zelfs ronduit egoïstisch zijn. De conflicten stapelen zich op en er zal meer chaos zijn dan ooit, zeker bij de bende in de Koninklijke Munt. Ze hebben allemaal zo’n uitgesproken persoonlijkheid en zulke duidelijke ideeën dat ze heel moeilijk te overtuigen zijn door de anderen.”

Dat is zeker van toepassing op Tokio, die tegelijk dienstdoet als vertelster en aanstichtster van alle drama. Ook voor haar wordt het alweer geen picknickuitje. Op het einde van het vorige seizoen sloegen bij haar alle stoppen door toen haar grote liefde en partner in crime Rio hun relatie beëindigde. Komt het weer goed tussen hen? Dat beantwoordt Úrsula met een vette knipoog. “Wat wil jij zelf dat er met hen gebeurt? Want er zijn twee kampen: het ene vindt dat Rio en Tokio voor elkaar gemaakt zijn (team RioKio), voor het andere zijn ze een match made in hell.”

Zelf zette ze de geruchtenmolen in gang door onlangs een reeks zwoele foto’s met haar tegenspeler Miguel Herrán op Instagram te posten. Het lokte een storm reacties uit van volgers die zich afvroegen of ze nu ook in het echte leven een stel vormden. Terwijl zij toch samen was met haar Argentijnse vriend? Úrsula lacht: “Ach ja, die discussies heb ik ook gevolgd. Ik vond die foto’s (genomen door het Spaanse mannenblad GQ, red.) gewoon heel mooi en ik wilde ze graag delen. We hebben namelijk een tv-reeks die gepromoot moet worden. Bovendien hebben Miguel en ik al zoveel meegemaakt op de set samen. Ik bewonder en aanbid hem. We zijn de beste vrienden – maar meer niet.” Heel vertederend om te zien, maar wordt haar vriend nooit jaloers? “Madre mía, stel je voor dat we als acteurs elke keer als we iemand anders kusten jaloers zouden zijn. Dat zou totaal niet logisch zijn. (lacht)”

De hele kliek van ‘La casa de papel’ hangt trouwens als klittenband aaneen. “Úrsula en ik gaan soms samen uit eten”, aldus Alba. “Als de tijd het toelaat tenminste. We hebben allebei drukke levens.” Sinds het immense succes van ‘La casa de papel’ is hun leven drastisch veranderd. Beide actrices wisten al op heel jonge leeftijd dat ze geboren waren om te acteren. Alba Flores kreeg het zelfs met de paplepel

ingegoten. Haar vader, die overleed toen zij negen was, was een beroemde acteur en zanger. Haar moeder is theaterproducente en haar oma was flamencolegende Lola Flores. Bij Úrsula geen acteursbloed in de familie – haar vader is timmerman, haar mama heeft een winkeltje in Barcelona – maar op haar zesde was ze al een sterretje. Ze zijn al langer bekende gezichten in Spanje, maar ‘La casa de papel’ katapulteerde hen het sterrendom in. “Ik ben een gepassioneerde actrice,” zegt Alba, “maar ik heb nooit gedacht of gedroomd dat ik zo beroemd zou worden. Dus ik leer hoe ik moet omgaan met al die aandacht en de roem. Ik probeer met mijn voeten op de grond te blijven, te focussen op mijn werk en het zeker niet te overanalyseren.”

Voor Úrsula is het vooral een kwestie van enorme persoonlijke groei. Ze zegt dat ze veel geleerd heeft van haar personage Tokio. “Omdat ik magertjes en heel klein ben (1,63 meter, red.), ben ik nooit zeker geweest van mezelf in bedreigende situaties. Het is heel moeilijk om jezelf te beschermen als je nu eenmaal bent wie je bent. Maar dankzij Tokio heb ik beseft dat kracht niets te maken heeft met je uiterlijk, maar vooral met wat er in je hoofd zit. Ik voel me nu sterker dan ooit.” Maar noem haar

absoluut geen rolmodel. “Eerlijk gezegd hou ik er niet van om een voorbeeld te zijn dat anderen moeten volgen. Ik geloof oprecht dat er daarvoor veel interessantere mensen zijn dan ik. Maar ik voel me wel op-en-top een feministe. Ik ben een vrouw die al heel lang haar dromen volgt en ik heb altijd geloofd in mezelf. Met dank aan de waarden die ik van mijn familie meegekregen heb. De vrouwen dragen er duidelijk de broek. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik nu heel trots ben op wat ik verwezenlijkt heb. Ik ben er geraakt op eigen krachten.”

Als dat geen lichtend voorbeeld is van vrouwelijke empowerment. Die rol neemt Alba Flores met iets meer gemak en gretigheid op zich. Net als haar personage Nairobi is ze niet bang om haar mening te verkondigen. “Ik hou ervan om na te denken over de wereld en bewust in het leven te staan. Ik ben begaan met het milieu en ben een feministe. In Spanje is er zo’n grote en sterke vrouwenbeweging en ook steeds meer tv-shows pakken uit met een diverse cast. Ik ben gewoon een meisje van mijn tijd. Ik zet me ook in voor de rechten van de lgbt-community. Dat is mijn volk, en ik voel me als lesbische vrouw een van hen.”

(Lees verder onder de foto.)

Hollywoodambities

Misschien zit haar zigeunerbloed achter die maatschappelijke betrokkenheid. In La casa de papel noemt El Profesor, het meesterbrein achter de bankoverval, zijn bende criminelen ‘een groep van losers en outsiders’. Heeft ze zich ooit zo gevoeld, door haar afkomst? “Omdat mijn familie zo bekend is in Spanje, heb ik nooit last gehad van racisme. Maar veel Romazigeuners krijgen meer weerstand dan ooit. Dat maakt me triestig. Extreemrechts krijgt over heel Europa voet aan de grond, en dat is gevaarlijk. Mensen moeten zich daar bewust van zijn. Als er iets is wat dit coronavirus bewijst, is dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Deze crisis zal de wereld niet veranderen; het zijn de beslissingen die we achteraf nemen die onze toekomst zullen bepalen. Maar als ik zie hoeveel solidariteit er is, ben ik eerder optimistisch. Al maak ik me wel zorgen over de cultuurwereld. Met vrienden doe ik een project in een theater, maar alle voorstellingen zijn geannuleerd. Ik heb dan nog het geluk dat ik met La casa de papel een financiële stabiliteit opgebouwd heb en ik toegang zal hebben tot nieuwe projecten.” In Hollywood? “Niet echt. Dat is niet mijn droom. Ik bewonder het talent dat er rondloopt in Spanje en Europa. We hebben hier zoveel goede regisseurs, scenarioschrijvers en acteurs. Natuurlijk is Hollywood de top of the bill, maar de filmindustrie is veel globaler geworden.”

Úrsula doopte haar tenen wel al in het water aan de andere kant van de grote plas. Ze speelt de slechterik Baroness in Snake Eyes, een prequel in de G.I. Joe-franchise die dit najaar uitkomt in de zalen. Het smaakt naar meer. “Ik wil graag de wereld ontdekken en projecten doen met interessante mensen die ik bewonder en van wie ik veel kan leren. Maar er is niet echt iets waar ik van droom. Eerlijk gezegd ben ik tamelijk slecht in me focussen op concrete plannen in de toekomst.” Dat heeft ze dan alvast niet gemeen met El Profesor, die al zijn snode strategietjes tot in de puntjes voorbereidt. Wedden dat ze opnieuw een voor een in het honderd lopen? En o ja, for the record, wij zijn team RioKio.