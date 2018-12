NINA’s grote jaarhoroscoop: dit wordt 2019 voor jou Esther van Heerebeek-Spijkers

30 december 2018

08u01 0 Psycho Ontmoet je dit jaar de liefde van je leven? Krijgt die carrière een nieuwe wending of staat er een wereldreis op de planning? Onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers voorspelt wat het nieuwe jaar voor jou in petto heeft.

Ram 21-3 t/m 20-4

JOUW 2019: De tijd van schokkende ontwikkelingen, verrassende gebeurtenissen en innerlijke onrust is in 2019 eindelijk voorbij! Dit heeft alles te maken met het verdwijnen van planeet Uranus uit jouw teken dit jaar. De rust komt terug in je leven. Het zal soms even wennen zijn en de verveling kan regelmatig toeslaan. Maar uiteindelijk ben je happy met de nieuw verworven rust in je leven. Alles lijkt op z’n plek te vallen. De strijd is voorbij. Je kunt nu genieten van de resultaten waar je zo hard voor gewerkt hebt. In je carrière kom je in rustiger vaarwater terecht. Je hoeft jezelf niet meer zo nodig te bewijzen. En tijdens vakanties kun je eindelijk echt relaxen. Een gigantische switch voor jezelf en je directe omgeving, maar iedereen is er blij mee. Over je financiën hoef je je geen zorgen te maken, want je inkomen blijft stabiel. Topmaanden in 2019 zijn januari, mei en augustus.

LIEFDE & SEKS: Ben je een single Ram, dan hoef jij in 2019 niet lang op de juiste te wachten. In mei kruist die je pad en dan gaat het snel. Je bent dan echt tot over je oren verliefd. Een tijd lang bestaat er niets anders meer in je leven dan jouw nieuwe vlam. Gelukkig is het wederzijds. Heb je een vast lief, dan worden jullie opnieuw verliefd op elkaar. En dat zorgt regelmatig voor een positieve boost tussen de lakens.

LIJF & GEZONDHEID: Omdat vanaf maart planeet Uranus volledig uit je teken is verdwenen, verdwijnt ook de spanning en onrust volledig uit je lijf. En dat is een verademing. Geen strakke spieren meer, last van nek en schouders of een innerlijke drang die je altijd weer aanspoort iets te gaan doen. Vanaf dan slaap je ook weer veel beter. Hierdoor stijgt je energielevel maand na maand. En kom je uiteindelijk steeds meer in balans. Zowel lichamelijk als geestelijk.

Stier 21-4 t/m 20-5

JOUW 2019: Vanaf maart komt grillige planeet Uranus in jouw teken te staan. En dat ga je absoluut merken. Van nature weet je graag waar je aan toe bent. Veranderingen zijn niet zo je ding. Dat gaat in 2019 compleet omslaan. Door de komst van planeet Uranus kom je in een totaal nieuwe levensfase terecht. Je wordt uitgedaagd om met veranderingen en plotselinge gebeurtenissen om te gaan, die je leven soms letterlijk en figuurlijk op de kop zetten. Zo kun je plots van job veranderen, omdat je gevoelsmatig niet meer op de juiste plek zit. Daar gaat wel heel wat stress en gepieker aan vooraf. Je krijgt bijzondere nieuwe inzichten, waar je persoonlijk door groeit en ontwikkelt. En dat is de kracht van 2019. Zodra je kunt inzien dat het je positief helpt te veranderen, ben je waar je zijn moet. Absolute topmaanden voor jou zijn mei en juni.

LIEFDE & SEKS: Vooral in maart en oktober lijdt je relatie behoorlijk onder jouw persoonlijke strijd met planeet Uranus. Thuis heerst er dan een heel gespannen sfeer. Je kunt niet goed dealen met alle onrust die je voelt en dan sluit je je af voor je lief. Het is belangrijk dat je blijft praten met elkaar. Anders kunnen serieuze issues ontstaan. Toch zorgt dezelfde planeet ook voor spetterende en romantische liefdesontwikkelingen. Single of niet, in mei en juni word je compleet verrast.

LIJF & GEZONDHEID: Het kan natuurlijk niet anders; je lijf heeft af en toe last van alle stress. Je lontje is soms extreem kort en je geduld wordt stevig op de proef gesteld. Daarnaast wordt slapen soms een issue waar je stapelgek van wordt. Vooral het inslapen is een probleem. Je zoekt je heil in comfortfood, maar daar is de weegschaal niet zo blij mee. Leer in 2019 te dealen met veranderingen en ontspan wanneer je maar kunt.

Tweelingen 21-5 t/m 21-6

JOUW 2019: Jij gaat als Tweelingen een veranderlijk jaar tegemoet. Je gaat een aantal belangrijke strepen zetten onder verschillende facetten in je leven. Dit heeft met jezelf, je carrière en je vriendschappen te maken. Je bent in 2019 veel beter in staat om goed voor jezelf te zorgen en naar jezelf te luisteren. En dat brengt allerlei veranderingen teweeg. Je zet eindelijk jezelf meer centraal. Vanaf april start het veranderingsproces op werkvlak. Het ligt aan je persoonlijke behoeftes of er ontwikkelingen op grote of kleine schaal zullen zijn. Maar anders wordt het wel. Het is aan te raden om regelmatig je koffers te pakken. Voor een relaxt weekendje weg met je lief of een weekje naar een kuuroord. Dat is bijna een must voor je welzijn. Financieel ga je er in 2019 flink op vooruit. Dat dank je aan je eigen tomeloze inzet. Februari, augustus en oktober worden topmaanden.

LIEFDE & SEKS: Zit het niet goed tussen jou en je lief, dan ben je in 2019 eindelijk in staat om er een streep onder te zetten. Voor je gevoel kan het zo niet meer verder. Dit vindt plaats voor de zomer en brengt natuurlijk wat emotionele turbulentie met zich mee. Toch weet je dat dit de juiste stap is. En je (ex) lief uiteindelijk ook. Als single heb je de grootste kans in augustus, september of oktober om iemand te ontmoeten.

LIJF & GEZONDHEID: Vanwege alle turbulentie en emotionele ontwikkelingen in je leven, slaap je niet altijd even goed. Je piekert je suf, terwijl je het gevoel hebt dat je de controle compleet kwijt bent. Ergens is dat ook zo. Maar dat is niet slecht voor je. Integendeel. Door het loslaten van controle, kunnen spontaan veranderingen ontstaan. Daar is dan ruimte voor. Hier mag je aan werken. Het loslaten van wat niet meer bij je past en open staan voor vernieuwingen.

Eindelijk zet je jezelf centraal en laat je los wat niet meer bij je past

Kreeft 22-6 t/m 22-7

JOUW 2019: Als Kreeft ben je een echt familiemens. Je gezin, lief en familie staan voorop. Er valt veel te vieren binnen je familiekring. Denk aan een bruiloft, jubileum of andere speciale gelegenheid. En daar kun jij intens van genieten. Absoluut momenten om naar uit te kijken. Verder wordt dit een jaar van bezinning. Je stelt jezelf belangrijke levensvragen. Of je job nog wel bij je past en of bepaalde vriendschappen nog wel waardevol zijn. De kans is groot dat je van bepaalde mensen afscheid neemt. Of voor een nieuwe carrière kiest. Het is belangrijk dat je hier de tijd voor neemt, zodat je goed naar je gevoel kunt luisteren. Reken op veranderingen, maar die komen voort uit jouw bewuste keuzes. In mei en oktober zou het goed zijn om er even tussenuit te gaan. Dan kun je bijtanken en alles op een rijtje zetten.

LIEFDE & SEKS: Voor de meeste Kreeften is hun lief een ware steun en toeverlaat. Je kunt met al je problemen bij de ander terecht en daar ben je ontzettend dankbaar voor. Sommige Kreeften zitten niet lekker in hun relatie. Februari en september worden daarin cruciaal. Dan wordt het duidelijk voor je, of dit nog toekomst heeft. Als single kun je op slag verliefd worden in mei, juni of juli en bestaat er even niets anders meer dan de liefde.

LIJF & GEZONDHEID: Je laat het niet altijd zien, maar je bent een heel gevoelig en emotioneel type. In 2019 zijn er veel ontwikkelingen die je diep raken en wanneer je daar niet goed mee omgaat, kun je daar last van krijgen. Het is belangrijk dat je een uitlaatklep hebt of vindt voor je emoties. Sta jezelf toe om te huilen of je zorgen van je af te schrijven of te schilderen. Hiermee voorkom je slaapproblemen, stress of rappe stemmingswisselingen.

Leeuw 23-7 t/m 23-8

JOUW 2019: Voor jou als Leeuw draait het om balans creëren en keuzes maken. Het een is met het ander verbonden. Wanneer je de juiste keuzes weet te maken, komt er vanzelf meer balans in je leven. Vooral tussen werk en privé. Je hebt vaak de neiging gehad je verstand voorrang te geven. Dat balletje gaat in 2019 niet meer op. Je wordt bijna gedwongen om je gevoel en intuïtie te volgen. Anders kom je er niet uit. Reken dus op veranderingen in je leven. Maar wel veranderingen die goed voor je zijn en waar jij je persoonlijk beter bij voelt. Je job is zeker aan de beurt in 2019, als het om nieuwe ontwikkelingen gaat. Je merkt gewoon dat het tijd is voor iets anders en uiteindelijk durf je daar ook naar te handelen. De maanden april, mei, augustus en november worden zeer bijzonder.

LIEFDE & SEKS: Je gaat een nieuwe balans vinden in je relatie. Zeker wanneer er strubbelingen zijn tussen jou en je lief. Dit heeft grotendeels met je eigen onrust en bizar drukke leven te maken. Dat gaat ten koste van je liefdesleven. Gelukkig heb je dat vrij snel in de gaten en weet je dat je dingen anders moet gaan doen. Bijvoorbeeld meer tijd met elkaar doorbrengen. En dan komt alles weer op z’n pootjes terecht.

LIJF & GEZONDHEID: Wanneer je over je grenzen gaat, een veel te druk leven leidt of de balans tussen werk en privé niet weet te vinden, heeft dat effect op je gezondheid. Dan word je moe, humeurig en vatbaarder voor virussen en infecties. Het is belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. En dat doe je door een goede mix te vinden tussen in- en ontspanning. Wanneer je van je gezondheid in 2019 een prioriteit maakt, haal je het beste in jezelf naar boven.

Maagd 24-8 t/m 22-9

JOUW 2019: Voor jou als Maagd liggen er in 2019 mooie ontwikkelingen in het verschiet. Je krijgt de kans je persoonlijk te ontwikkelen en je vriendenkring krijgt een upgrade. Je mag in 2019 zekerder worden van jezelf. Weten wie je bent, wat je talenten zijn en waar je om gewaardeerd wordt. Zelftwijfel of onzekerheid past niet meer bij je en daar word je in uitgedaagd. Financieel ga je erop vooruit. En dat heeft alles met je job en carrière te maken. Ook daar is een mooie groei en ontwikkeling in te verwachten. Het komt vaak neer op vertrouwen hebben. In jezelf maar ook in het leven. Dan staat je een speciaal en bijzonder te wachten. Het zit vaak mee in 2019. En dat is echt iets om dankbaar voor te zijn. Maanden om naar uit te kijken zijn maart, mei, juni, juli en oktober.

LIEFDE & SEKS: Start je als single, dan blijf je dat niet lang. Je krijgt meerdere kansen om de liefde van je leven tegen te komen. En wees niet bang dat je hem per ongeluk voorbij loopt. Dat is onmogelijk. De aantrekkingskracht is te groot. Heb je een vaste lief, dan gaan zowel je relatie als je seksleven er flink op vooruit. Dat komt vooral door je persoonlijke groei en ontwikkeling. Je wordt zekerder van jezelf.

LIJF & GEZONDHEID: In februari, april en september kan het even tegen zitten. Dan krijgt een blessure, virus of griep vat op je. De rest van het jaar ziet het er rooskleurig uit. Zeker na september. Dan barst je van de energie en van het zelfvertrouwen. Dan straal je en heb je het gevoel alsof je de hele wereld aankunt. Gebruik de minder fitte maanden voor bezinning om alles voor jezelf op een rijtje te zetten.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

JOUW 2019: Jij gaat als Weegschaal mooie herinneringen verzamelen! Dat is zeker. Want er staan je mooie en bijzondere momenten te wachten met vriendinnen, familie en dierbaren. Wel verandert er een en ander voor jou. Je verhuist of je verandert van job. Dat kan behoorlijk hectisch en stressvol zijn en je leven op z’n kop zetten. Als sterrenbeeld dat streeft naar rust en harmonie, is dat best lastig. Gelukkig mag je op veel steun en hulp rekenen. Je hoeft het echt niet alleen te doen. Je budget is een punt van aandacht. Je leeft graag in luxe, maar daar heb je niet altijd de financiële ruimte voor. Je wilt regelmatig je koffers pakken, maar dat zal helaas niet altijd lukken. Vanwege je soms gebrekkige financiële status. Heerlijke maanden om naar uit te kijken zijn mei en juli. Dan ontstaan de herinneringen.

LIEFDE & SEKS: Als single Weegschaal kan de zoektocht naar de ware soms heel frustrerend zijn. Teleurstellende dates die zich anders voordoen dan ze zijn of een onbeantwoorde liefde. Het kan allemaal de revue passeren. Gelukkig beloven de planeten uiteindelijk een happy end. In november staat er iets romantisch te gebeuren. Heb je een vaste lief, dan kent je relatie de nodige ups & downs. Zeker tijdens de momenten dat je zelf gestrest of uit balans bent.

LIJF & GEZONDHEID: In september en oktober ontbreekt het je aan weerstand. Dan kun je in no time een virus, infectie of blessure oplopen. Verder zit je fysiek prima in je vel. Mentaal verkeer je regelmatig in dubio. Als Weegschaal ben je besluiteloos en twijfel je wat af. Dat is in 2019 helaas niet anders. Toch is een duidelijke beslissing nemen de oplossing. Wanneer je dat doet, ontstaat er meteen meer rust in je hoofd.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

JOUW 2019: Jij gaat als een speer, Schorpioen! Je hebt heldere doelen voor ogen en je gaat door, totdat je ze bereikt hebt. Je vasthoudendheid helpt je hierbij. Dat betekent dat 2019 een heel succesvol jaar voor je wordt. Zeker op het vlak van job en carrière. Er komen regelmatig prachtkansen op je pad en je kunt meer met je talenten gaan doen. Je financiële status gaat er eveneens op vooruit. Misschien niet meteen, maar je verwerft steeds meer inkomen. Het is wel zaak dat je tijd vrij blijft maken voor je lief, vrienden en familie. Want dat schiet er soms wel eens onbedoeld bij in. Terwijl zij zo belangrijk voor je zijn. De boog kan niet altijd gespannen zijn. Dat is iets waar je in 2019 mee om mag leren gaan. Je inzetten en doelen willen bereiken is prima, maar ontspan ook. Anders kun je er niet van genieten.

LIEFDE & SEKS: Heb je een vaste relatie, dan ziet 2019 er prima uit. Vooral de maanden januari, augustus en december worden romantisch en vol passie. Het begint dus meteen goed voor jou! Als single kun je tijdens diezelfde maanden een lover tegen het aantrekkelijke lijf lopen. Het gaat niet om een fling; het groeit uit tot iets vasts en moois. Met een wild en gepassioneerd seksleven.

LIJF & GEZONDHEID: Zolang je niet te veel hooi op je vork neemt en de signalen van je lijf negeert, zit je in 2019 qua gezondheid goed in elkaar. Dan heb je meer dan voldoende energie en ben je niet snel vatbaar voor infecties of virussen. Neem je geen tijd voor rust en ontspanning, dan kan het in mei, oktober en december misgaan. En beland je in de lappenmand. Probeer dat dus te voorkomen. Dat is nog altijd beter dan genezen.

Er komen regelmatig prachtkansen op je pad SCHORPIOEN

Boogschutter 23-11 t/m 21-12

JOUW 2019: Tot december 2019 staat je eigen planeet Jupiter nog in je teken. En dat heeft zijn invloed op jou. Grotendeels positief, want je gezondheid is goed en je barst meestal van de energie. Je bent vaak niet te stoppen. Ook ben je prima in staat je targets te halen of te bereiken wat je maar wilt. Je bent extra positief ingesteld. De keerzijde is te veel willen. Te veel hooi op je vork nemen. Of overdrijven. Ook kun je onder deze planeet te veel shoppen en geld uitgeven. Of iets te veel kilo’s aankomen. Gelukkig heb je het allemaal zelf in de hand. En kun je er tijdig iets aan doen. Zolang je maar beseft dat dit je valkuilen zijn. Volg je ijzersterke intuïtie. Want dan kan het eigenlijk niet mis gaan. Je krijgt verder meer interesse in spiritualiteit en wellicht ga je je hier in 2019 meer in verdiepen.

LIEFDE & SEKS: Een andere invloed die planeet Jupiter op jou heeft, is te hoge verwachtingen koesteren. En dat heeft een flinke impact op je liefdesleven. Als single geloof je in een perfect match, ook al wijzen alle signalen een andere richting uit. Je wilt af en toe de werkelijkheid niet onder ogen zien, met teleurstellingen als gevolg. Heb je een vaste lief, dan start 2019 stroef. Hij voelt zich namelijk niet altijd gezien of gewaardeerd.

LIJF & GEZONDHEID: Je gezondheid is over het algemeen prima in 2019. Zowel mentaal als fysiek. Toch is het niet aan te raden om roofbouw te plegen op je lichaam omdat je te veel wil en niet naar jezelf luistert. Dan kan het alsnog misgaan. Vooral in juni en december speelt dit. Wanneer je je grenzen niet bewaakt en af en toe een time-out neemt, zakt je energielevel naar een historisch dieptepunt en zit je moe en futloos thuis.

Steenbok 22-12 t/m 20-1

JOUW 2019: Als Steenbok heb je hoge idealen. Normaal blijft het daar dan ook bij, maar in 2019 niet. Je krijgt de kans om je idealen om te zetten in plannen en ze in de praktijk te plaatsen. Het blijft niet bij dromen en daar wordt je heel enthousiast van. Wel brengt dit veranderingen met zich mee waar je niet altijd even goed mee kunt dealen. Als behouden aardeteken houd je graag vast aan het vertrouwde en bekende, maar het is belangrijk dat je je niet verzet tegen de veranderingen. Laat het gebeuren en over je heen komen. Dat is de enige manier om je dromen en idealen te kunnen waarmaken. Zodra je dat kunt toestaan, gebeuren de mooiste dingen. Dan krijg je prachtkansen en bereik je zelfs meer dan je ooit had gedacht.

LIEFDE & SEKS: In mei kan het flink botsen tussen jou en je lief. Onbedoeld staat je carrière voorop en is je relatie geen prioriteit. Dat slikt je liefste tot mei en dan is het klaar. Dan pikt die het niet meer en dat laat je partner merken ook. Het ligt aan de sterkte van je relatie of je dit conflict te boven komt. Als single loop je zeker iemand tegen het lijf. De grootste kans heb je in februari, september of november.

LIJF & GEZONDHEID: Fysiek zit je stevig in je Steenbokkenvel. Toch kun je last krijgen van je botten, huid, knieën of gewrichten. Want dat zijn je zwakke plekken. Dat kan opspelen wanneer je blijft vasthouden aan oude patronen en je niet flexibel opstelt. Zeker wanneer er iets in je leven moet of dreigt te veranderen. Durf je los te laten en veranderingen toe te staan, dan zullen deze mankementen geen grip op je krijgen. En voel je je tiptop.

Waterman 21-1 t/m 19-2

JOUW 2019: Voor jou als Waterman wordt het een jaar van verandering! Er komt een nieuwe liefde in je leven, je gaat voor een verrassende carrièreswitch of je vriendenkring verandert. Het is maar net waar jij voor wilt gaan. De planeten helpen je in ieder geval je doelen na te jagen. Wel wordt er de nodige activiteit van je gevraagd. Het is belangrijk dat je initiatieven neemt. Doe je dat niet, dan gebeurt er weinig. Maar wanneer je inzet toont, wordt je rijkelijk beloond. In je job kun je mooie sprongen maken. Topontwikkelingen mag je verwachten in februari, juni, september en november. Heb je zo je twijfels, praat er dan met iemand over. Of het nu om je carrière, liefdesleven of vriendenkring gaat. Dat schept duidelijkheid. Vakanties en reizen zijn absoluut aan te raden. Het doet je goed en je leert er ook nieuwe mensen kennen.

LIEFDE & SEKS: Vooral als single Waterman is het aan te raden om regelmatig op reis te gaan. De kans dat je dan verliefd wordt, is erg groot. Pak vooral je koffers in april, oktober of november. Dan is het gegarandeerd raak. Heb je een vaste relatie, dan ziet 2019 er eveneens rooskleurig uit. Op de maand juni na. Dan kan het even flink botsen. Maar voor de rest kun je reikhalzend uitkijken naar romantische momenten. Vol met goede en zinvolle gesprekken.

LIJF & GEZONDHEID: Als luchtteken ben je gevoelig voor stress en gepieker. Vooral het maken van keuzes en beslissingen houdt je hoofd flink bezig. Durf knopen door te hakken. Dat maakt een einde aan al je getwijfel. Gelukkig zit je voor de rest prima in je vel, zeker wanneer je regelmatig tijd vrijmaakt voor sport of andere vormen van beweging.

Vissen 20-2 t/m 20-3

JOUW 2019: Als sensitief waterteken vertoef jij graag in je fantasiewereld. Een aantal planeet aspecten versterken dit. Je wordt vaak betrapt op dagdromerij of bent niet helemaal aanwezig zijn. Hoewel je er zelf totaal geen last van hebt, kan dit wel irritaties opwekken bij je lief, vriendinnen of collega’s. Kijk dus niet raar op wanneer je commentaar krijgt. Je hebt best wel wat idealen. Het ontbreekt je niet aan ideeën voor een andere job bijvoorbeeld. Je weet alleen niet hoe je dit in de praktijk moet zetten. Dus de kans is groot dat het bij ideeën en idealen blijft. Je maakt je regelmatig zorgen over je budget. Dat is vaak karig. Wanneer je het wat meer gaat bijhouden, wordt het beter. Dan krijg je meer inzicht in je financiën. Met collega’s beleef je supertijden.

LIEFDE & SEKS: Je lief ergert zich soms aan jouw afwezigheid. Je dagdromerij. Dat zorgt voor discussies en soms fikse ruzies. Verder toon je weinig initiatief. Je dobbert maar wat mee. Je laat je leiden door je lief. Hij heeft behoefte aan meer initiatief van jou. Ook in bed. Dat is een punt van aandacht. Als single kun jij als geen ander dromen over een prins op het witte paard. Je kunt hem daadwerkelijk ontmoeten in maart, mei, oktober of november.

LIJF & GEZONDHEID: Je gezondheid wisselt. Soms voel je je letterlijk als een vis in het water en op andere momenten ben je moe, lusteloos en heb je nergens zin in. Het liefst trek je je terug. Dit speelt vooral in februari, september en december. Je weet dan geen raad met jezelf! Schakel professionele hulp in zodat je kunt praten over je zorgen en je gevoeligheid.

Door: astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers

