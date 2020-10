NINA praat met oud-politica Miet Smet (77): “Ik mis Wilfried nog elke dag. Dat slijt niet”

Als je eender wie ter wereld kon kiezen, met wie ga je dan een avondje uit eten?

“Met mijn drie zussen, mijn broer en al hun kinderen: dat lukt ons slechts één keer per jaar. Ik heb niet zoveel tijd. Ik verblijf vaak in Frankrijk – in mijn huis in Apt – en ook zij hebben een drukke agenda. Maar áls we samenkomen, is dat altijd gezellig. Zelf heb ik nooit kinderen gekregen, maar Wilfried had er vijf. (Kris en Anne uit zijn eerste huwelijk, gevolgd door de tweeling Sarah en Sophie en zoon Simon uit zijn tweede huwelijk, red.) De drie jongsten komen hier elke maand op bezoek. Ook daar ben ik blij om. Zijn zoon Kris ga ik regelmatig zelf opzoeken (hij verblijft in een instelling wegens mentale problemen, red.).”

Welke rollen spelen liefde en affectie in jouw leven?

“Ik heb na de dood van Wilfried nooit overwogen om opnieuw liefde toe te laten. Nooit. Want Wilfried had heel mijn hart. Liefde en affectie? Dat is voorbij.”

Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?

“Die breng ik het liefst door in Apt. ’s Morgens ga ik zwemmen, als het warm genoeg is. Rustig wat boodschappen doen. En ’s avonds op restaurant met de vrienden die ik daar gemaakt heb. Maar perfect is de dag nooit nog. Want Wilfried is er niet bij. (denkt na) Hij was graag in Apt. Ook toen hij wist dat hij zou sterven aan pancreaskanker. Elke ochtend zat hij op zijn computer te kijken. Te lezen over zijn ziekte. Hij zocht informatie over zijn medicamenten. Of probeerde uit te zoeken hoelang hij precies nog te leven had. Hij zocht antwoorden op vragen die geen antwoord verdragen. Ik liet hem doen. Dat was het beste.”

Heb je een voorgevoel over hoe je zal sterven?

“Ik wil ook euthanasie. Zoals Wilfried. Omdat je dan direct dood bent. Mijn partij is geen voorstander van euthanasie. Maar als je weet dat je gaat sterven, is politieke overtuiging van geen belang meer. Wilfried is hier thuis gestorven. Omringd door zijn familie. Op twee minuten was het gedaan. Zelf ben ik niet ongerust over mijn gezondheid. Als mij morgen iets overkomt, is het zo. Ik ben niet bang voor de dood. Ik zou vandaag kunnen sterven en denken: het is mooi geweest. Maar mocht Wilfried er nog zijn, dan zou ik nog zo lang mogelijk willen leven.”

Noem drie zaken die jij en Wilfried gemeen hadden.

“De politiek. De kinderen. Ze zijn hier altijd welkom geweest en ik zie ze graag. En ook Apt was ‘van ons’. Daar genoten we van het leven. Onze liefde was heel bijzonder, als een zielsverwantschap. Wilfried was mijn tweede grote liefde – wie de eerste was vertel ik niet. (lachje) En ik weet het niet zeker, maar ik dénk graag dat ik Wilfrieds enige liefde was.”

Waarvoor ben je het meest dankbaar?

“Voor het feit dat ik Wilfried ontmoet heb. Ik leerde hem kennen in Polen. Ik was daar met de CVP-jongeren. Er was meteen een vonkje tussen ons. Hij was 34, ik 27. Waarom sprong hij eruit voor me? De knapste is hij nooit geweest en hij was eerder teruggetrokken, in tegenstelling tot mezelf. Maar ik vond hem de meest verstandige van állemaal. We hebben elkaar – ach, ik ben de tel kwijt – tientallen jaren graag gezien. Al heeft hij me in die periode ook weer verlaten, hé. Wilfried trouwde na zijn echtscheiding een tweede keer. Ik voelde me zeer slecht in die periode, maar ik heb hem nooit losgelaten. Ik heb gewacht. Ik was er gerust in dat hij op een dag zou terugkomen. In 2008, een jaar na zijn tweede echtscheiding, zijn we uiteindelijk getrouwd.”

Noem vijf positieve kwaliteiten van Wilfried op.

“Wilfried was een uitstekende politieker. Hij was zeer katholiek, zeer religieus – ik ben dat iets minder. (lachje) Hij zag zijn kinderen zeer graag. Hij was aangenaam gezelschap. Attent? Romantisch? Nee, dat niet. Een gevoel voor humor: Wilfried en mopjes? Nee, ook dat niet. (lacht luid) Maar als minnaar was hij perfect. Hij was een passionele mens. En hij was bovendien mijn allerbeste vriend.”

Als je iets kon veranderen aan de manier waarop je bent opgevoed, wat zou dat zijn?

“Mijn vader werd parlementair toen ik veertien was. Mijn zussen, broer en ik moesten ons gedragen als ‘de kinderen van een parlementair’. In het dorp, op school, overal gaven de mensen ons plots een stempel. En we werden thuis sowieso al eerder kort gehouden. Ik had dus graag iets meer vrijheid, meer openheid, meegekregen als kind. Mijn moeder heeft ons vooral opgevoed, mijn vader was altijd aan het werken. Hij stierf op zijn 55ste.”

Wat is je vreselijkste herinnering?

“De dood van de mensen die ik liefheb. Mijn pa is gestorven aan de basiliek van Koekelberg, op een bankje. Hij kwam die dag van het parlement, en men heeft hem daar gevonden. Zijn hart had het begeven. Mijn ma heeft daarna nooit een andere man gehad. Ze werd 83 en is na een ongelukkige val overleden in de kliniek. Ook van haar kon ik geen afscheid nemen. Ik was op dat moment in Rome en ik ben direct teruggevlogen. Te laat. Van Wilfried nam ik wel afscheid, op het moment dat het uitzichtloos was. Zijn overlijden viel mij het zwaarst van allemaal.”

Wat is je grootste verdienste?

“Ach, ik heb zovéél gedaan als parlementair en later als minister, maar het belangrijkste? Datgene wat ik deed voor de vrouwen. Het feit dat de kieslijsten fiftyfifty moesten zijn: helft mannen, helft vrouwen. Daar ben ik fier op.”

Welke herinnering koester je het meest?

“Wilfried. (haalt schouders op) We waren maar zes jaar officieel een koppel, met trouwring en al. Hij vroeg om te trouwen – híj wilde dat per se omdat hij zo katholiek was – en ik heb dan maar ‘van ja’ gezegd. (lacht) Het was een hele mooie dag, iedereen was erbij. De dag erna zijn we samen naar Frankrijk vertrokken. De trouw was een bezegeling van onze jarenlange zielsverwantschap.”

Mocht je nog maar één jaar te leven hebben, zou je iets veranderen aan de manier waarop je nu leeft?

“Niets. Ik lees, ik wandel, ik heb graag mijn familie op bezoek. En elke zondag speel ik bridge met de vrienden. Misschien zou ik een stukje van mijn laatste levensjaar in Apt doorbrengen. Maar het liefst van al had ik Wilfried nog bij me. Het wordt draaglijker, maar ik mis hem nog élke dag. Dat slijt niet.”

Wat is je gevoel bij de relatie met je moeder?

“Mijn moeder was een mooie vrouw (toont een zwart-witfoto op de kast, red.). Ze heeft altijd voor haar vijf kinderen gezorgd. Elk van ons had alles wat hij of zij nodig had. Ze had snit en naad gevolgd, ze maakte al onze kleren. Maar de belangrijkste persoon in haar leven was haar man. Na de dood van mijn vader heb ik haar wat proberen opvangen. Ik bracht regelmatig een attentie voor haar mee uit het buitenland. Of we emotioneel bij elkaar terecht konden? Ach, dat ging zo niet in die tijd. Ze heeft nooit veel geweten van mij en Wilfried. Over zulke zaken werd niet gepraat. Wel was ze trots op het feit dat haar dochter in de politiek was gegaan. Als ik op tv kwam, had ze dat altijd gezien.”

Wanneer hebt u voor het laatst geweend?

(denkt lang na) “Ik weet dat niet meer. Mijn gemoed schiet niet snel vol, hoor. Ik kan gemakkelijk praten over Wilfried zonder tranen. Dat betekent niet dat ik emotieloos ben, dat is gewoon mijn aard. Wilfried was net zo. Op het moment dat zijn pancreaskanker werd vastgesteld, zelfs toen zijn einde naderde. Zelfs dán hebben wij niet gehuild. Je moet sommige zaken gewoon aanvaarden. Dat is het leven. Ik slaap nog altijd in het bed waarin hij gestorven is. Mensen vinden dat soms akelig, maar ik vind er net troost. Wilfried is daar heel dicht bij me.”

Vragen waar we voor vallen

Voor dit interview baseerden we ons op een gerenommeerde studie van hoogleraar psychologie Arthur Aron. Hij onderzocht of de intimiteit tussen twee vreemden kan versneld worden door hen een specifieke reeks van 36 vragen voor te schotelen. De volledige vragenlijst vind je hier.

