NINA praat met Kristien Laeveren, ofwel mevrouw Karel Van Eetvelt: “Vrouw van, excuseer? Ik heb óók een fulltime job en ambitie”

Je mag eender wie ter wereld kiezen: met wie wil je uit eten?

“Met Bart Peeters. Het laatste optreden dat Karel en ik gezien hebben was dat van Bart Peeters in het Sportpaleis. We vonden het fantastisch. Ik word vrolijk van zijn muziek en energie. Ik hou van zijn teksten met vaak diepgaande boodschappen. Mocht ik Michelle Obama kiezen, zou ik zenuwen hebben. Bij Bart zou ik meteen op mijn gemak zijn. Bij deze dus een uitnodiging.”

Zou je graag beroemd zijn? In welke zin?

“Ik wil niet beroemd zijn om beroemd te zijn. Beroemd zijn heeft een keerzijde. We hebben wel wat ‘bekende’ vrienden – Saartje Vandendriessche is één van mijn beste vriendinnen – en die krijgen zo vaak kritiek. Karel uiteraard ook. Hij durft straffe uitspraken te doen in interviews, elke keer hou ik mijn hart vast. Ik lees bewust geen artikels over Karel, ik zit niet op sociale media. Ik hou van degelijke feedback, maar respectloos en zonder enige voorkennis van zaken je mening spuien? Daar heb ik het moeilijk mee. Zo had ik eens de Dodentocht gelopen en Karel had op Twitter gezet ‘fier op mijn vrouwtje’. En dan die commentaren. ‘Dat zal wel, die heeft tijd genoeg om te trainen’. Excuseer? Ik heb een fulltimejob en veel ambitie. Alsof ‘de vrouw van’ per definitie niet moet werken en een luxeleventje kan leiden. Dat kwetst. Ik ben niet taai genoeg voor een leven in de spotlights.”

Hoe ziet de perfecte dag eruit voor jou?

“Een perfecte dag is er één zonder horloge. Uitgebreid ontbijten, de koersfiets pakken en nergens verwacht worden. Lekker eten en een goed glas wijn horen er ook bij. Onze vakantie is altijd een aaneenschakeling van zulke dagen. Onze koersfiets is bijna altijd mee. We reizen vaak naar de Mont Ventoux in de Provence. Dat is ‘ons’ plaatsje. Daar hebben we elkaar tien jaar geleden voor het eerst gezien. Op de berg vond een evenement plaats van Sporta, waar Karel voorzitter van is. Ik woonde op dat moment al een paar jaar in Zwitserland voor mijn werk, dus zijn bekendheid in België was voor mij relatief. Ik was niet van plan al terug te keren naar België, maar die dag op de Mont Ventoux is alles veranderd. (lachje) De berg heeft een speciale plek in ons hart. Karel heeft me er ook ten huwelijk gevraagd.”

Ik zou graag ondernemender willen zijn, maar ik heb het nooit geleerd

Noem drie zaken die jij en Karel gemeen hebben.

“Onze maatschappelijke drive: we willen de samenleving vooruit helpen, goede doelen steunen. We zijn allebei professioneel ambitieus, zonder over lijken te gaan of zonder dat het ten koste gaat van onze gezondheid of gezinsgeluk. Sportief ambitieus, zonder dat we té zotte dingen doen. We hechten aan authenticiteit. Onze vrienden zijn allemaal echte mensen. Geen show, geen gedoe, geen blabla. Oprechtheid is één van onze belangrijkste raakpunten. Respect hoort er ook bij: voor mensen, op alle niveaus, van poetsvrouw tot CEO. En oh ja: Karel en ik zijn zelden ergens op tijd. Wij zijn notoire laatkomers.”

Waarvoor ben jij het meest dankbaar in je leven?

“Voor mijn zoon. Voor het feit dat hij gezond is. Voor Karel. Voor het feit dat we samen gelukkig zijn. Voor mijn job waarin ik mezelf kan ontplooien. En voor de plek waar ik geboren ben. We mogen nooit vergeten hoe góéd we het hier hebben.”

Als je iets kon veranderen aan de manier waarop je bent opgevoed, wat zou dat zijn?

“Mijn ouders waren héél beschermend. Daar was een reden voor. Na mijn vijf jaar oudere zus was er nog een zusje: Heidi. Ze is overleden toen ze bijna drie was. Ze was geboren met een ongekende afwijking, en is uiteindelijk vrij plots gestorven. Mijn ouders hebben met hun verdriet moeten leven. Nu ik mama ben, besef ik hoe moeilijk dat moet geweest zijn. Zelf heb ik evenwel een heel fijne jeugd gehad. Maar wat ik zou veranderen? Mijn ouders waren leerkrachten. Ze hadden sterke waarden maar waren niet de meest ondernemende mensen. Risico’s nemen? Voor iets gaan zonder te weten waar je uitkomt? Daar ben ik niet mee opgegroeid. Ik zou graag ondernemender zijn maar ik heb het nooit geleerd.”

In Zwitserland heb ik de eerste weken veel traantjes gelaten. Wat doe ik hier? Maar ik ben er ook enorm gegroeid

Neem 4 minuten de tijd om je levensverhaal te vertellen.

“Ik groeide op in Leopoldsburg. Ik zat bij de scouts en was veel met muziek bezig, omdat mijn papa dat wilde. Ik speelde piano, dwarsfluit en gitaar. Sport lag mij veel beter – toen ik op latere leeftijd begon met wielrennen bleek dat ik talent had. Maar in die tijd was een meisje op een koersfiets hors catégorie. Na het middelbaar ging ik Politieke en Sociale Wetenschappen studeren in Antwerpen. Al mijn vrienden kozen voor Leuven maar ik wilde opnieuw starten, ergens anders. Ik kreeg een doctoraat rond risico- en crisiscommunicatie aangeboden in de nucleaire sector. Ondertussen had ik een leerstoel e-business gewonnen waardoor ik met een groep zakenmensen naar Silicon Valley mocht. Daar leerde ik Christian Leysen (toen politicus voor Open Vld, red.) kennen, waarna ik voor hem ging werken. Daarna ging ik aan de slag bij Procter & Gamble en belandde ik uiteindelijk in Genève. Mijn verblijf in Zwitserland heeft me gegrond. Ik heb daar de eerste weken veel traantjes gelaten. ‘Wat doe ik hier? Waarom heb ik mijn comfortzone verlaten?’ Ik bleef er tot ik Karel ontmoet heb. Vóór hem had ik een paar langere relaties. Maar was ik iemand die me snel wilde settelen? Ik denk van niet.”

“Eenmaal terug in België werkte ik even bij De Vijver Media, niet veel later begon ik bij Delhaize. Daar leidde ik het interne communicatieteam, ook tijdens een zware herstructurering met 3.000 ontslagen. Ik heb toen gezegd: ‘Nooit meer’. Sinds dit jaar werk ik voor Brussels Airport Company: onze nationale luchthaven. Door de coronacrisis ondersteun ik nu vooral het communicatieteam. De luchthaven is heel zwaar getroffen, veel collega’s staan op tijdelijke werkloosheid en ik moet hen zoveel mogelijk duidelijkheid geven. In momenten van onzekerheid is communicatie essentieel.”

“Ik ben sinds heel wat jaren fanatiek sporter. Lopen? Ik deed meteen de twintig kilometer van Brussel.

Fietsen? Heel fervent. Ik ben de Mont Ventoux zeker al veertig keer opgereden. Ook tijdens mijn zwangerschap bleef ik sporten. Ik was drie maanden zwanger toen ik nog 80 kilometer gelopen heb in de Hoge Venen. Vorig jaar besliste ik een droom na te jagen: zelfstandige worden. Ik wilde met een team van coaches bedrijven in verandering begeleiden. Maar ik had het onderschat: het alleen zitten, de financiële onzekerheid, de stress, het niet deel uitmaken van een team. Ik heb ontdekt dat het niks voor mij is. Sinds vijf jaar heb ik dé belangrijkste rol ooit: mama van Viktor.”

Een kindje van ons twee móést niet, maar het was welkom. Viktor maakt ons leven compleet

Wat is de grootste verdienste van je leven?

“Viktor op de wereld zetten. Ik was bijna 38 toen hij geboren werd. Mama worden was geen must, maar ik besef sinds zijn geboorte hoezeer het moederschap me verrijkt. Hij maakt ons leven compleet. Karel had al twee kinderen, Sofie en Dries. Een kindje van ons twee móést niet, maar het was welkom. We hebben de natuur laten beslissen. Als het niet op een spontane manier gelukt was, dan was het zo geweest.”

Welke herinnering koester je het meest?

“Ik zou ‘mijn bevalling’ willen zeggen, maar eerlijk? Ik vond dat zo uitputtend. Ik was helemaal van de wereld. Ik vind elk moment met Viktor het koesteren waard. Zijn verwondering. De dingen die hij zegt. Zijn wijsheid. De spiegel die hij me voorhoudt. Ik kijk heel bewust naar hem, omdat ik maar één kind zal hebben. Hij neemt me mee naar mijn kindertijd: zijn Playmobil? Een kamp bouwen? Heerlijk om te herbeleven. Als ik iets kon veranderen aan mijn leven: ik zou viervijfden werken. Maar iets zorgt ervoor dat ik dat niet kan, ik weet niet waarom. Karel doet dat veel beter: als hij er is, is hij er ook echt. Ik ben daarentegen ook thuis met zoveel andere zaken bezig. Fysiek lijkt Viktor heel erg op Karel – met zijn blonde haartjes – en net als zijn papa is hij een goede onderhandelaar. Ik kan nog iets van hem leren. (lacht) Zijn empathie heeft hij van mij.”

Wat is je vreselijkste herinnering?

“Ik zat in het derde middelbaar. Er was één of andere domme ruzie, waarbij mijn vader iets gezegd zou

hebben tegen de moeder van een andere leerling. En het was zogezegd mijn schuld. Een hele kliek keerde zich van de ene dag op de andere tegen mij. Ik weet nog dat ik die maandagochtend op school toekwam, nietsvermoedend. En daar stond ik plots, tegenover de meerderheid van de school. Was dat pesten? Het heeft toch een tijd geduurd voor men terug normaal deed tegen me. Dat voorval is me bijgebleven. Als ik terug ga werken, na een vakantie of zelfs na een weekend, denk ik: het zal toch allemaal nog in orde zijn, hier? Er zal toch niks veranderd zijn?”

Wanneer heb je voor het laatst geweend?

“Ik heb vaak een krop in de keel door de krant te lezen. Een vijfjarige die verdrinkt in een vijver? (zucht) Dat raakt me diep. Vorig jaar toen ik het moeilijk had als zelfstandige heb ik veel geweend. Het lucht op maar even vaak vind ik het ambetant: soms wil ik niet huilen en komt het toch. Omdat het sterker is dan mezelf. Op dat vlak benijd ik Karel. Hij is altijd rationeel.”

Van alle mensen in je familie, wiens dood zou jou het zwaarst treffen?

“Ik heb één keer een nare droom gehad, ik ben daar weken slécht van geweest. Als ik daarover vertel, ga ik wenen. Dan moet ik mijn vorig antwoord aanpassen.”

Heb je een voorgevoel over hoe jij zal sterven?

“Ik zie me ergens in de natuur, liefst in een wijngaard, op een bankje. Een goed glas wijn in de hand. Na mijn laatste slok staat mijn hart stil. Ik hoop dat ik relatief oud zal worden. Mijn moeder is heel actief op haar 76ste, zij is mijn voorbeeld. Mijn vader is vorig jaar aan kanker overleden, hij was net geen 80. Datzelfde jaar stierf ook Nadine, de meter van ons zoontje. Ze was in de vijftig en ook zij verloor de strijd tegen kanker. Dat was heel heftig. Het overlijden van mijn vader vond ik hard, maar ik kon er vrede mee nemen. We hebben afscheid kunnen nemen. Onze band is zeker op het laatst nog sterker geworden. Bij momenten heb ik me afgevraagd: waarom hebben we sommige gesprekken niet eerder gehad? Het was mooi geweest, vond hij zelf. Hij was dankbaar voor alles. Natuurlijk moest ik door een rouwproces, maar zijn dood aanvaarden ging makkelijker dan bij Nadine. Bij haar denk ik nog elke dag: verdorie, dat had nog niet gemoeten, het was te vroeg.”

Welke rollen spelen liefde en affectie in je leven?

“Liefde is het allerbelangrijkste. Ik ben iemand die vaak ‘Ik zie je graag’ zegt, zowel tegen Karel als tegen Viktor. Tegen ons mama zeg ik het niet genoeg. Ik ben heel blij dat ik de liefde gevonden heb. Karel en ik zijn nu bijna tien jaar samen. Daarvoor was ik lange tijd single en dat vond ik niet fijn. Mocht ik toen geweten hebben ‘Het komt ooit goed’ zou ik er mogelijk anders mee omgegaan zijn. Het is geweldig om alles te delen met Karel, om mezelf te zijn bij hem. Hij is mijn klankbord, mijn soulmate. Bij hem ben ik thuis.”

Vertel eens wat je leuk vindt aan Karel. Ook de dingen die hij mogelijk nog niet weet.

“Ik bewonder het feit dat hij de dingen benoemt zoals ze zijn. Maar op het moment zelf denk ik ‘Kan je dat nu iets zachter verwoorden?’. Hij kan heel boem baf zeggen dat ik véél te bezorgd ben over Viktor. Dat komt er hard uit, maar ik apprecieer het. Ik weet dat hij gelijk heeft. Heel soms werkt het op mijn zenuwen. (lacht) Als ik gekookt heb maar de afwas staat er nog? Dan durft hij een opmerking maken – ‘Wat staan die potjes hier nu te doen?’ – en wil ik liever een compliment krijgen over het eten. Maar het komt zelden tot een conflict. Ook zijn sportiviteit trekt me aan. Hij ziet er goed uit, vind ik. (lachje) Onze relatie blijft boeiend omdat ik zoveel leer via hem. Dat nieuwe voetbalverhaal? Heel fascinerend om te zien hoe hij zijn weg daarin zoekt. Als papa doet hij het fantastisch. Sofie en Dries zijn 22 en 24. Karel was net geen vijftig toen Viktor geboren werd. Hij heeft het opvoeden allemaal al eens meegemaakt. Zijn rust stelt mij gerust. Hij heeft een hechte band met zijn kinderen, hij is er altijd op de momenten dat hij er moet zijn. Als partner is hij vaak weg, maar voordat ik Karel kende, was ik alleen. An sich ben ik het zo wel gewend. We zijn allebei in januari van job veranderd – ik bij de luchthaven, hij bij Anderlecht – en dat is heftig. Daar kwam corona bovenop. Plots zaten we thuis: ik werkte beneden, hij boven. Dat gaf extra stress, maar zoals gezegd: we zijn geen ruziemakers.”

Voor dit interview baseerden we ons op een gerenommeerde studie van hoogleraar psychologie Arthur Aron. Hij onderzocht of de intimiteit tussen twee vreemden kan versneld worden door hen een specifieke reeks van 36 vragen voor te schotelen. De volledige vragenlijst vind je hier.