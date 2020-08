NINA magazine is er weer mét Kristien Laeveren, mevrouw Karel Van Eetvelt: “Ik ben minstens even ambitieus als Karel” Liesbeth De Corte

28 augustus 2020

15u08 1 Psycho Na een zomerstop is NINA er weer. Met Kristien Laeveren (43). Ze is de vrouw van Karel Van Eetvelt (54), mama van Viktor (5) en manager People Development en Crisiscommunicatie op Brussels Airport. We leggen haar een vragenlijst voor, die ervoor zou zorgen dat twee mensen voor elkaar vallen. Haar antwoorden moeten dus verklaren waarom de nieuwe CEO van voetbalclub Anderlecht destijds voor haar gezwicht is.

Je mag eender wie ter wereld kiezen: met wie wil je uit eten?

“Met Bart Peeters. Het laatste optreden dat Karel en ik gezien hebben was dat van Bart Peeters in het Sportpaleis. We vonden het fantastisch. Ik word vrolijk van zijn muziek en energie. Ik hou van zijn teksten met vaak diepgaande boodschappen. Mocht ik Michelle Obama kiezen, zou ik zenuwen hebben. Bij Bart zou ik meteen op mijn gemak zijn. Bij deze dus een uitnodiging.”

Zou je graag beroemd zijn? In welke zin?

“Ik wil niet beroemd zijn om beroemd te zijn. Beroemd zijn heeft een keerzijde. We hebben wel wat ‘bekende’ vrienden – Saartje Vandendriessche is één van mijn beste vriendinnen – en die krijgen zo vaak kritiek. Karel uiteraard ook. Hij durft straffe uitspraken te doen in interviews, elke keer hou ik mijn hart vast.”

Morgen lees je het volledige interview in NINA of op nina.be!

Nog in NINA:

- Onze iconische rubriek ex-files is terug! Gescheiden partners doen een boekje open

- Steeds meer vrouwen koersen: ook NINA’s redactrice Anke kijkt of het klikt

- Vijftigplussers gaan naakt

- Eet jezelf gezond met de nieuwe recepten van Pascale Naessens

- De beste kapsels voor jouw haartype

En nog zoveel meer!