NINA-columniste Anke brengt een boek uit

07 september 2018

16u20 0 Psycho Al drie jaar schrijft Anke elk weekend een column in NINA, over de vier mannen in haar leven: haar man en haar drie zonen. Die columns zijn nu in een boek gebundeld ‘Kom maar op jongens’ dat vanaf 25 september te koop is. Een verhaal van liefde en verdriet, van geluk en zorgen, van ons allemaal.

“Ik schrijf al lang interviews waarin ik het moet doen met de ingrediënten van anderen – ik stel vragen en krijg antwoorden, en dat is dan mijn materiaal. Terwijl een column heel erg vanuit jezelf vertrekt, vanuit je eigen wereld, zeker in mijn geval. Ik las al jaren de column van mijn voorgangster Hilde Sabbe. Ik bewonderde heel erg hoe zij de lezer zo kon meenemen. Toen Hilde stopte, ben ik gaan vragen aan de hoofdredactie of ik dat eens mocht proberen. Ik wist niet of ik het kon. Ik wilde mezelf schrijftechnisch uitdagen ook. Week na week heb ik geoefend op de juiste toon die mij ligt. En dat is gelukt. Hoop ik. (lacht),” vertelt Anke over hoe ze drie jaar geleden op het idee kwam van een eigen column.

Of ze met haar vier mannen op voorhand overlegd, naar welke andere columnisten ze opkijkt, of ze taboes heeft en nog veel meer lees je morgen in het interview met NINA. Vanaf 25 september is haar boek dat bij Borgerhoff & Lamberigts verschijnt te koop. Je kunt online nu wel al een exemplaar voorbestellen.