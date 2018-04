Nieuws onder de loep: word je dom van suiker? Goed Gevoel

04 april 2018

08u12 0 Psycho Dat te veel suiker ongezond is, is geen geheim, maar volgens bepaalde media zou je er ook dommer van worden. Maar klopt dat nieuws wel? Wij zochten het voor je uit!

Waar komt dit nieuws vandaan?

Studies over suiker doen het altijd goed in de media. De ene keer lezen we dat suiker depressief maakt, een andere keer dat het overgewicht, type 2 diabetes en kanker kan veroorzaken. Dat een hoge suikerconsumptie kan leiden tot overgewicht en dus type 2 diabetes, is onomstotelijk bewezen. Dat suiker depressief maakt, is echter nooit aangetoond. Ook de bewering dat een suikerloos dieet kankercellen zou uithongeren, is nonsens. Dit nieuws is dan weer gebaseerd op een studie uit 2014 waarbij enkele laboratoriumratten na enkele dagen een suikerrijk dieet te volgen iets minder goed scoorden op bepaalde geheugentestjes (zoals terugvinden van voedsel in een doolhof) in vergelijking met ratten die geen suikerrijk dieet hadden gekregen.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Een zoektocht naar literatuur over suikerconsumptie en intelligentie bij mensen levert geen enkel degelijk onderzoek op. Dat betekent dat het tegendeel, namelijk dat suiker niet dom maakt, ook niet werd aangetoond. Het werd gewoon niet onderzocht.

Er bestaan wel studies over de impact van voedsel met een hoge glycemische index - dat zijn voedingsproducten die de bloedsuikerspiegel snel doen stijgen - op de intellectuele vermogens, maar ze vinden geen duidelijk verband tussen product en intelligentie.

Dat suiker dom maakt, wordt mogelijk ook gevoed door de vaststelling dat mensen met type 2 diabetes een hoger risico lopen op alzheimerdementie. Daarin zien sommigen een verband tussen een gestoorde suikerhuishouding en intellectueel verval. Weerom veel te kort door de bocht. Type 2 diabetes kan je niet op één lijn brengen met veel suiker eten.

Het tegendeel geldt wel: suiker kan je alertheid tijdelijk verhogen op momenten dat je te weinig suiker in je bloed hebt.

Conclusie

Het is niet omdat een paar laboratoriumratten hun weg in een doolhof iets minder goed terugvinden als ze veel suiker hebben gekregen, dat mensen dommer worden van suiker. Neem zo’n bericht het liefst niet met een korrel, maar met een flinke schep zout.